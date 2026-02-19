Už naposledy? Běžkařům na Vysočině počasí nadělilo ještě pár dní k dobru

„Teploty mají po víkendu rychle stoupat. Doporučujeme proto vyrazit do stop včas, aby bylo možné si při tomto silném návratu zimy ještě užít pořádnou lyžovačku,“ shrnul za Lyžařské Novoměstsko Erik Havlík.
Právě v okolí Nového Města na Moravě mají nyní milovníci běžkování ve volné přírodě na Vysočině nejslibnější podmínky. Do terénu tam vyrazily k úpravě tratí nejen čtyřkolky, ale také rolba.
Prohnat se bílou stopou v krajině zasypané sněhem mohou zájemci v tradičních lokalitách, jako je takzvaný Fryšavský ledovec – tedy v okolí Třech Studní a Fryšavy pod Žákovou horou. Odtud je možné vyrazit také na asi nejznámější a velmi oblíbenou trasu směr Sklené a Vlachovice.
Objevovat lze ale i další lokality na Novoměstsku. Síť tratí mají nadšenci k dispozici kolem Slavkovic, Veselíčka a obce Jámy, nad níž se mohou navíc pokochat výhledem z dominantního vrcholku Vejdoch. Další stopy se nacházejí například kolem Radňovic a Harusova kopce, u Kadova, Rokytna či v Medlovském údolí.
Upravené tratě nabízí i Žďár nad Sázavou
Pozadu však nezůstávají ani ve Žďáře nad Sázavou. Čerstvě upravené kvalitní tratě brázdili běžkaři mimo jiné na Řádkově louce nad žďárskou Pilskou nádrží, vydat se ale lze třeba i na trasu kolem Zelené hory, po cyklostezce do Polničky nebo ze sídliště Vodojem až k samotě Plíčky.
Zájemci mohou zamířit rovněž do okolí žďárské místní části Radonín. Od této vsi je bílá stopa zavede až na okraj sousedních Hamrů nad Sázavou k Olšiakově soše Kůň a vůz.
„Je to sice jenom na pár dní, ale myslím, že to za to stálo, a lidé tuhle možnost využijí,“ uvedl Josef Holemář z příspěvkové organizace Sportis, která má ve Žďáře a okolí úpravu tras na starosti.
Lyžařům, již sází na jistotu a kvalitní terén, slouží samozřejmě i nadále síť udržovaných tratí v areálu novoměstské Vysočina Areny. Pro veřejnost je přístupný ve vymezené hodiny.
A zoufat nemusejí ani běžkaři ve městech. Například přímo v Jihlavě zůstává sportovcům k dispozici areál Český mlýn, kde mohou lyže prohnat na upravovaném okruhu. Na Jihlavsku je ovšem možné provětrat běžky třeba v areálu Vysoká nebo kolem Nového Hojkova, kde je připravena stopa pro klasiku.