Dvě těžké pneumatiky pustili v pondělí z kopce mladíci ve věku 15 a 17 let. Cesta jedné z nich skončila velice rychle po nárazu do stromu. Druhá se ale kutálela do obce.

„Narazila do zaparkovaného vozidla volkswagen. Nárazem pneumatiky došlo k poškození vozidla, kdy předběžná škoda byla vyčíslena na více než dvacet tisíc korun,“ uvedla bez dalších podrobností policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Po události byli do vsi přivoláni policisté. Ti místo činu ohledali, zadokumentovali a provedli šetření. Ve věci zahájili úkony trestního řízení, mladíky podezírají z poškození cizí věci.

Ti mohou být rádi, že jejich klukovina neskončila mnohem hůře. Pneumatika od traktoru váží, podle rozměrů, obvykle desítky kilogramů. Hmotnost těch největších pak jde do stovek kilogramů. Pokud je takový předmět v pohybu, člověk ho nedokáže vlastními silami zastavit. Může pak napáchat velmi výrazné škody či dokonce ohrozit zdraví i životy lidí.