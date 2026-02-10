Firmy se spojily a opět pořádají Charitativní ples. Letos ve valentýnském duchu

  11:53
Již poosmé se v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou uskuteční Charitativní ples. Oblíbená akce letos připadá na svátek svatého Valentýna, tedy na sobotu 14. února. A coby pořadatelé jsou pod ním znovu podepsány místní společnosti, ať již přímo žďárské, nebo z nejbližšího okolí.
Každý ročník plesu má jiné téma. Loni byl v rytmu rock’n’rollu, letos jej ovlivnil Valentýn. | foto: Archiv pořadatelů

„Zakládajícími firmami byly DEL, Gremis, Hettich a Tokoz. Některé se za ty roky přidaly, jiné zase odešly. V letošním roce jsou to každopádně DEL, Gremis, Hettich a Zdar,“ přiblížila za organizátory Jana Hemzová, mluvčí žďárského podniku Hettich.

Každý rok vyberou pořadatelé jednu neziskovou nebo jinak obecně prospěšnou organizaci, kterou podpoří. Přímo na plese pak mají návštěvníci možnost přispět hned několika způsoby, skrze nějakou charitativní aktivitu - například prodej květin, kolo štěstí, fotokoutek, nebo se lze třeba zapojit do půlnoční dražby. Vybranou organizaci mohou však podpořit také další firmy, jež před plesem organizátoři aktivně oslovují; zájemci se ale mohou i sami aktivně hlásit. Stávají se potom partnery plesu.

Užijte si ples ve velkém stylu. V těchto kouscích vás nepřehlédnou

Například loni putoval výtěžek akce - přes 157 tisíc korun - novoměstské neziskovce Portimo. Ta prostřednictvím sociálních služeb a preventivních programů poskytuje různorodou pomoc dětem, mládeži, dospělým i seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

V roce 2024 zase pomohly vybrané finance žďárskému azylovému domu Ječmínek, kde nacházejí zázemí těhotné ženy nebo rodiče s nezletilými dětmi v nouzi. K těmto potřebným zamířilo bezmála 84 tisíc korun. Pro letošek je v plánu podpora Centra Zdislava v Novém Městě na Moravě, denního stacionáře pro zdravotně postižené klienty.

Návštěvníky, kteří na bál zamíří, čeká pestrý program. Díky projektu Hanka si například poslechnou největší hity Hany Zagorové v podání zpěvačky Evy Kleinové a kapely Boom! Band Jiřího Dvořáka. Již tradiční stálicí plesu je potom kapela Eremy.

Každý ročník plesu má jiné téma. Loni byl v rytmu rock’n’rollu, letos jej ovlivnil Valentýn.
„Akce je také známá svojí krásnou výzdobou - každý ples má své téma, kterému odpovídá výzdoba kulturního domu. Někteří návštěvníci se do daného tématu taky obléknou,“ nastínila Hemzová.

Letos bude, vzhledem k termínu, událost ve valentýnském duchu. V odění jsou tak vítány všechny odstíny červené a růžové, klidně i s jemným valentýnským detailem, třeba v podobě srdíčka. Dress code však není povinný. Vstupenky na akci, jež začíná v 19 hodin, lze pořídit v síti NFCtron.

