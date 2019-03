Na Vysočině dosud chybí planetárium, nové by mělo být v Brodě i Třebíči

Třebíčský Dům dětí a mládeže (DDM) chce ke své současné hvězdárně přistavět další budovu.

„Přístavba zahrnuje dva sály. V jednom z nich bude promítací kopule o velikosti asi šesti metrů. Druhý sál bude přednáškový. Ten bude pro kroužky,“ popsala plány ředitelka DDM Jarmila Pavlíčková.

Celá akce má podle předběžných odhadů vyjít na zhruba pět milionů korun. Už před dvěma lety se na ni DDM snažil získat peníze z Integrovaného regionálního operačního programu. Nepodařilo se.

Nyní si však celou akci bere za svou třebíčská radnice. Ta je zřizovatelem Domova dětí a mládeže. Vybudování planetária ve městě si dokonce nová městská rada dala do svého programového prohlášení. Rozšíření hvězdárny je tak jednou z priorit vedení města.

„Byli jsme domluvení, že pokud DDM neuspěje se žádostí o dotaci, zrealizujeme celý projekt sami jako město,“ potvrdil starosta Pavel Pacal.

Přivede zájemce k astronomii, libuje si starosta, bývalý fyzikář

Osobně považuje hvězdárnu za jedno z lákadel ve městě. „Pod vedením paní Jany Švihálkové (vedoucí hvězdárny - pozn. red.) se raketově rozvíjí. Má poměrně vysokou návštěvnost a ta by se tímto ještě zvýšila,“ vyjmenovává Pacal, jakou přidanou hodnotu by stavba planetária městu mohla přinést. Za sebe, jakožto bývalého učitele fyziky, starosta zároveň vítá, že by planetárium mohlo přivést k astronomii nové zájemce.

V současné chvíli je k celé stavbě zpracovaná projektová dokumentace. Podle Pacala by se první návštěvníci mohli do planetária podívat příští rok. „Rozhodně ale nebudeme budovat nějakou megastavbu. Chceme, aby byla hlavně funkční - aby tam byla velká místnost s kopulí a s příslušnou technologií,“ říká starosta Pacal.

Třebíčská hvězdárna má nyní k dispozici dvě pozorovatelny - dolní a horní. Pozorování se konají v obou. Pro veřejnost se hvězdárna v březnu otevírá vždy v pátek a v sobotu večer. Během týdne zde probíhá také několik astronomických kroužků, které jsou určené od nejmenších až po dospělé.

V Havlíčkově Brodě už se planetárium staví na střeše školy

Pokud se planetárium skutečně otevře, stane se druhým na Vysočině. Třebíčské snahy přeskočí Havlíčkův Brod. Ten buduje planetárium jako součást velkého přírodovědeckého centra na střeše základní školy Nuselská.

„Cílem projektu je vybudovat novou moderní učebnu fyziky, chemickou laboratoř, univerzální přírodovědnou učebnu a další střešní prostory s multifunkční učebnou s 2D a 3D projekcí,“ vyjmenovala havlíčkobrodská radní, jež na projekt dohlíží, Ivana Mojžyšková. Součástí investice za 65 milionů korun bude právě i planetárium a observatoř pro porozování oblohy.



„Chceme vzbudit zájem žáků o přírodovědné vzdělání prostřednictvím doplňkové formy výuky. Místo učení faktů a pasivního přijímání informací máme snahu vytvořit podmínky pro aktivní a záživné získávání znalostí,“ uvedla při loňském zahájení stavby ředitelka školy Milena Popelová.



„Dílo by mělo být hotové a vybavené do konce května,“ doplnila mluvčí brodské radnice Alena Doležalová. Základní škola už nyní hledá pracovníka, který by se měl o observatoř a planetárium starat. Jeho úkolem by bylo pořádat výuku nejen pro děti ze škol v Brodě i v širokém okolí, ale třeba také zajistit víkendový program nebo noční pozorování oblohy.



V Jihlavě projekt po změnách ve vedení kraje zkrachoval

O vybudování planetária se v minulosti mluvilo rovněž v souvislosti s Jihlavou. V letech 2006 až 2008 vznikal pod záštitou Kraje Vysočina záměr velice ambiciózního projektu na vybudování vědecko-popularizačního centra s názvem Vesmír Vysočiny. Mimo jiné obsahoval i skvěle vybavenou hvězdárnu a digitální planetárium. Projekt měl tehdy status jednoho ze tří strategických projektů kraje. Ale změna politické reprezentace ve vedení Kraje Vysočina rychle vedla k jeho ukončení.

„Veškeré následné snahy o hledání jiného řešení bohužel zkrachovaly také,“ poznamenal Miloš Podařil, předseda Jihlavské astronomické společnosti.

Jihlavští astronomové tak ke svým pozorováním využívají zejména vršek brány Matky Boží v historickém centru města. Tam však nejsou úplně spokojení. Proto se snaží o vybudování nové malé veřejné hvězdárny na jiném místě.

„Vyhovoval by nám prostor velikosti dvojgaráže. Hvězdárny takové velikosti v České republice opravdu existují. Je to malá pozorovatelna, kde jsou dalekohledy nastálo upevněné a je tam i odpovídající zázemí. Klasickým řešením pro pozorování oblohy z takového zázemí je odhrnovací kopule, ale jsou i levnější technická řešení, například odsuvná střecha,“ popisuje svou představu Podařil.

