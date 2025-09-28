Malou chmelnici ve spolupráci s místní Zemědělskou akademií pivovar založil před dvěma a půl roky na stráni u vodojemu. Na ploše o přibližně jednom tisíci metrů čtverečních roste a zraje celkem 144 rostlin chmele šesti druhů.
S myšlenkou na vlastní pole s veledůležitou plodinou pro vaření piva přišel vrchní sládek a generální ředitel pivovaru Josef Vávra. Několik let pěstoval chmel na své zahradě a používal ho do malých várek speciálního piva.
„To pivo je opravdu dobré, voňavé, řízné, svěží, jeho obliba rostla, naše zahrada už nestačila. Chmel jsme proto vysadili na volném pozemku kousek od pivovaru,“ popsal vznik pokusné chmelnice Vávra.
„Je jedinečná svou polohou. V celé republice jsme nenašli žádnou, která by byla ve vyšší nadmořské výšce,“ připomněl mluvčí pivovaru Radek Tulis. Pokus ukázal, že se tu dobře daří odrůdám Žatecký poloraný červeňák, Rubín, Harmonie, Sládek, Vital a Saaz Late.
Letošní česání bylo už druhé. Sklizený chmel se ihned suší, následně putuje rovnou do pivovaru. „Vaření nebudeme odkládat. Na nový pivní speciál s chmelem z Vysočiny se milovníci piva mohou těšit na přelomu listopadu a prosince,“ zve už nyní vrchní sládek.
Jaká bude úroda, se uvidí teprve po usušení. Ta loňská se však povedla. Pivovar z ní uvařil více než 300 hektolitrů speciálu, který nazval Ležák s chmelem z Vysočiny. Šlo o jedenáctistupňové pivo s obsahem alkoholu 4,7 procenta a hořkostí 38 IBU.
Speciální pivo s chmele z Vysočiny chce pivovar stáčet do lahví i sudů. Lahve budou opatřeny zvláštní etiketou. K dostání budou ve všech značkových prodejnách pivovaru. Sudové pivo pak poputuje do vybraných provozoven.
25. září 2024