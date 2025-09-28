Chmelu se daří i na Vysočině. Bernard ze své chmelnice opět uvaří speciál

Na nejvýše položené chmelnici v republice se podruhé česal chmel. Téměř na dohled od svého areálu ji v nadmořské výšce 560 metrů založil humpolecký Rodinný pivovar Bernard. I z letošní úrody vznikne speciální pivo. K dostání bude na přelomu listopadu a prosince.
Česání chmele na nejvýše položené chmelnici v České republice. Nachází se v Humpolci v nadmořské výšce 560 metrů nad mořem. Pivovar Bernard ze zdejšího chmele uvaří speciální jedenáctku. (16. září 2025) | foto: Rodinný pivovar Bernard

Malou chmelnici ve spolupráci s místní Zemědělskou akademií pivovar založil před dvěma a půl roky na stráni u vodojemu. Na ploše o přibližně jednom tisíci metrů čtverečních roste a zraje celkem 144 rostlin chmele šesti druhů.

S myšlenkou na vlastní pole s veledůležitou plodinou pro vaření piva přišel vrchní sládek a generální ředitel pivovaru Josef Vávra. Několik let pěstoval chmel na své zahradě a používal ho do malých várek speciálního piva.

„To pivo je opravdu dobré, voňavé, řízné, svěží, jeho obliba rostla, naše zahrada už nestačila. Chmel jsme proto vysadili na volném pozemku kousek od pivovaru,“ popsal vznik pokusné chmelnice Vávra.

„Je jedinečná svou polohou. V celé republice jsme nenašli žádnou, která by byla ve vyšší nadmořské výšce,“ připomněl mluvčí pivovaru Radek Tulis. Pokus ukázal, že se tu dobře daří odrůdám Žatecký poloraný červeňák, Rubín, Harmonie, Sládek, Vital a Saaz Late.

Letošní česání bylo už druhé. Sklizený chmel se ihned suší, následně putuje rovnou do pivovaru. „Vaření nebudeme odkládat. Na nový pivní speciál s chmelem z Vysočiny se milovníci piva mohou těšit na přelomu listopadu a prosince,“ zve už nyní vrchní sládek.

Jaká bude úroda, se uvidí teprve po usušení. Ta loňská se však povedla. Pivovar z ní uvařil více než 300 hektolitrů speciálu, který nazval Ležák s chmelem z Vysočiny. Šlo o jedenáctistupňové pivo s obsahem alkoholu 4,7 procenta a hořkostí 38 IBU.

Speciální pivo s chmele z Vysočiny chce pivovar stáčet do lahví i sudů. Lahve budou opatřeny zvláštní etiketou. K dostání budou ve všech značkových prodejnách pivovaru. Sudové pivo pak poputuje do vybraných provozoven.

Hygienici na Vysočině radí, jak na žloutenku. Ve školách se má víc uklízet

Případů virové hepatitidy A neboli žloutenky v Česku přibývá. Výjimkou není ani Vysočina. Zatímco ještě v květnu tohoto roku krajští hygienici evidovali „jen“ čtyři případy, po prázdninách je to...

25. září 2025  6:45

Jen třicet procent stromů smrky. Na Jihlavsku obnovují lesy po kůrovci

Kůrovcovu kalamitu na Jihlavsku se podařilo utlumit, lesy se pomalu zotavují. Lesníci nově vysazují porosty tak, že jen pouze třicet procent z nich tvoří smrky. Zbytek jsou převážně listnaté dřeviny.

24. září 2025  17:35

