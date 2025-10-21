Pivní pálenka vznikla za covidu z nouze, stal se z ní sběratelský artikl

Na nápad rozšířit nabídku pivovaru o pivní pálenku přišel spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard už před mnoha lety. Doba covidových omezení se pak ukázala jako ta nejvhodnější, kdy by stálo za to experiment vyzkoušet.
Podařilo se. „Experiment se setkal s ohlasem a pálenka je dnes již stálou součástí sortimentu Rodinného pivovaru Bernard,“ konstatoval mluvčí pivovaru Radek Tulis.
Letos pivovar vyrobil již šestou řadu pálenky. A ne ledajakou. Vytvořil z ní unikátní sběratelskou edici. Vznikla v počtu pouhých 2 222 kusů, přičemž každá lahev má své unikátní číslo.
„Těší nás, že naši pálenku kupují i sběratelé do archivů a jako investiční alkohol. Lahve prvního ročníku se už po několika měsících prodávaly v aukcích za desetinásobek,“ uvedl ředitel marketingu Tomáš Lipták.
Podobný vývoj očekává vedení pivovaru i letos. Pivovar láhev nabízí za pevnou a stálou cenu 750 korun. Další čilý obchod ale s nimi probíhá na sběratelských, aukčních či inzertních serverech. Tam se cena za konkrétní kus může vyšplhat až na několikanásobné částky.
Postup výroby zná jediný člověk na světě
Pivovar tomu všemu nechává volný průběh. Přesto by si přál, aby jeho produkt skončil spíše ve skleničkách, nikoliv pouze ve vitrínách. „Především chceme, aby si lidé pálenku užili. Je to pití pro sváteční příležitosti i pro chvíle odpočinku,“ dodal Lipták.
Pivní pálenka Bernard 2025 vznikla ze svrchně kvašeného pivního speciálu Bernard Bohemian Ale v lihovaru Zámecké sady Chrámce. Ten se od Humpolce nachází poměrně daleko, až v chráněné krajinné oblasti České středohoří.
|
Chmelu se daří i na Vysočině. Bernard ze své chmelnice opět uvaří speciál
„Zde se kompletně hospodaří v režimu bio. Ostatně i pod kotli s pivem se při destilaci topí dřevem ze stohektarových ovocných sadů, nikoliv plynem, jak tomu v lihovarech obvykle bývá,“ nastínil Radek Tulis jeden z důvodů, proč pivovar spolupracuje přímo s touto palírnou.
Pálenka obsahuje 50,6 procenta alkoholu. „Je silná, ale jemná, křišťálově čistá. V chuti a vůni lze cítit slad, někdo může vnímat až karamelové tóny a také koření, které je součástí piva Bohemian Ale,“ popisuje Jiří Syrovátka.
Destilérka v Chrámcích se dlouhodobě věnuje produkci exkluzivních pálenek. Zakládá si na ruční výrobě. Jejím mistrem je právě Syrovátka. Ten také jako jediný člověk na světě detailně zná postup výroby pivní pálenky. Jen částečně do procesu nechá nahlédnout veřejnost při prohlídkách, jež v podniku pořádá.