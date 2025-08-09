Bernard otevřel školicí centrum. Výčepní se učí, jak správně čepovat pivo

Rodinný pivovar Bernard vybudoval v Humpolci přímo ve svém areálu nové školicí centrum čepování piva. Dovednosti a znalosti tu budou získávat jak začínající výčepní, tak zkušení profesionálové. Výukové lekce lze uspořádat i pro zájemce z řad široké veřejnosti.
Ve školicím centru pivovaru Bernard získají dovednosti a znalosti začínající výčepní i profesionálové. | foto: Rodinný pivovar Bernard

„Ukazujeme, co udělat pro to, aby zákazník dostal to nejlepší pivo. Účastníci se u nás seznámí s ideálním skladováním piva, přípravou skla a především s čepováním na různých druzích vybavení,“ říká Petr Kolařík, jeden ze školitelů a trenérů kvality.

Humpoleckému pivovaru na vysoké úrovni podávání piva velmi záleží. „Pivo odchází z pivovaru v perfektní kondici a je zájmem všech, aby se tak dostalo i na stůl před konečného zákazníka,“ vysvětluje školitel.

„Má význam dělat věci dobře, užitek z toho mají všichni, host, hostinský i pivovar. Host dostane a vychutná si skvělé pivo, na které se k dobrému výčepnímu rád vrátí. A pivovar má odbyt,“ připomíná jednoduchou rovnici Petr Kolařík.

Účastníci školení mohou využít přítomnosti v pivovaru, seznámit se detailně s výrobou piva a příběhem značky. Bernard se mimo jiné odlišuje tím, že většinu tohoto piva vyčepují hospody a restaurace ze sudů. Situace na českém trhu je přitom zcela opačná, zhruba dvě třetiny piva se prodají v lahvích a plechovkách. Podíl sudového se postupně snižuje. Pivo Bernard v České republice nakupují a čepují asi čtyři tisíce odběratelů.

Otevřením školicího centra Rodinný pivovar Bernard navazuje na již mnoho let fungující program takzvaných cestujících sládků. Ten spočívá v tom, že zkušení odborníci pivovaru pravidelně navštěvují hostinské provozy v Česku i na Slovensku a pomáhají s technikou čepování, údržbou zařízení i znalostmi personálu.

Informace a zkušenosti může nyní u Bernarda načerpat kdokoliv. Návštěvnické centrum Bernard pořádá školu čepování i pro veřejnost, stačí sledovat kalendář na jeho webových stránkách. Školení lze rovněž připravit i pro organizovanou skupinu třeba jako součást teambuildingu nebo firemní akce.

Bernard otevřel školicí centrum. Výčepní se učí, jak správně čepovat pivo

