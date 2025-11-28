Visuté zahrady Bernardovy. Neobvyklý záměr pivovaru vedení Humpolce odmítá

Jak záměr pivovaru vypadá, se mohou osobně lidé podívat v návštěvnickém centru pivovaru. Visutými zahradami nechalo vedení podniku opatřit model areálu, který je k prohlédnutí v jedné z místností. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

  13:00
Visuté zahrady Semiramidiny byly jedním ze starověkých divů světa. Podobný div by mohl vzniknout i v dnešní době. Uvažuje o něm vedení Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Nechalo si vypracovat studii na zakrytí svého areálu parkem a zelení. Vedení města je ovšem k projektu rezervované a odmítá ho.

Nevšední řešení má být finálním výsledkem záměru, který by v první řadě měl navýšit kapacitu ležáckých tanků. Ty by pivovar potřeboval rozšířit. „Máme dostatečnou kapacitu pivovaru i varny, chybí nám ale kapacita ležácká. Pro nás je nejdůležitější kvalita, chtěli bychom i v sezoně produkovat dostatek skvěle uleželého piva,“ vysvětluje mluvčí pivovaru Radek Tulis.

Vedení podniku proto už před časem předneslo myšlenku na rozšíření areálu pivovaru. Při umístění v centru Humpolce k tomu ale nemá moc možností. Prakticky jedinou variantou je odkup dvou rodinných domů přilepených ke zdi pivovaru v ulici U Vinopalny, těsně nad návštěvnickým centrem, a jejich demolice.

Jak záměr pivovaru vypadá, se mohou osobně lidé podívat v návštěvnickém centru pivovaru. Visutými zahradami nechalo vedení podniku opatřit model areálu, který je k prohlédnutí v jedné z místností.
Dva rodinné domy přilepené k areálu pivovaru už jsou několik let prázdné a k bydlení nevyužívané. Pivovar před pár dní začal s jejich postupnou demolicí.
