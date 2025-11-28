Visuté zahrady Bernardovy. Neobvyklý záměr pivovaru vedení Humpolce odmítá

Nevšední řešení má být finálním výsledkem záměru, který by v první řadě měl navýšit kapacitu ležáckých tanků. Ty by pivovar potřeboval rozšířit. „Máme dostatečnou kapacitu pivovaru i varny, chybí nám ale kapacita ležácká. Pro nás je nejdůležitější kvalita, chtěli bychom i v sezoně produkovat dostatek skvěle uleželého piva,“ vysvětluje mluvčí pivovaru Radek Tulis.
Vedení podniku proto už před časem předneslo myšlenku na rozšíření areálu pivovaru. Při umístění v centru Humpolce k tomu ale nemá moc možností. Prakticky jedinou variantou je odkup dvou rodinných domů přilepených ke zdi pivovaru v ulici U Vinopalny, těsně nad návštěvnickým centrem, a jejich demolice.