Pivovar Bernard staví v Humpolci novou bytovku, prioritně pro své zaměstnance

Pivovar Bernard odkoupil a přestavuje dům v sousedství svého areálu. Práce by chtěl dokončit letos v létě. | foto: Rodinný pivovar Bernard

Vlastní cestou. Tak zní slogan humpoleckého rodinného pivovaru. Stejný název má třeba firemní časopis. A označit by se tak dal i současný projekt, který ve městě, v němž působí celá řada úspěšných a větších firem, nemá obdoby.

Pivovar koupil dvoupodlažní budovu v Masarykově ulici sousedící s jeho areálem. Dům nechává kompletně opravit, přestavět a o patro zvětšit. Už letos v létě v něm nabídne dokončených šest zcela nových bytových jednotek.

„Stará budova mnoho let zela prázdnotou a chátrala. Byla roky nevyužívaná, celá šedivá, zaprášená, oprýskaná. Dáme jí novou podobu. Uvnitř vzniknou tři byty o dispozici 3+kk a tři menší byty 2+kk,“ uvedl mluvčí pivovaru Radek Tulis.

Bydlení bude přednostně určeno pro zaměstnance podniku. „Zajištění nového moderního bydlení je jeden z našich benefitů pro zaměstnance. Zázemí tu najdou současní i budoucí kolegové, ať už jsou z daleka nebo jsou zdejší,“ říká generální ředitel pivovaru Josef Vávra.

Pokud se Bernardu svými pracovníky nepodaří všechny byty zaplnit, nabídne je k pronájmu mimo firmu. To se ale, minimálně zpočátku, zřejmě příliš čekat nedá. „Už teď se ve firmě píše pořadník,“ usmívá se Tulis.

Projekt vylepší část centra města

První obyvatelé nové bytovky by se mohli stěhovat už během letních prázdnin, kdy by měla být stavba dokončená. Vedení pivovaru předpokládá, že s nimi uzavře klasické nájemní smlouvy. Výše nájemného by se měla odvíjet od toho tržního, individuálně se ovšem může dle potřeb pivovaru a výše benefitu lišit.

Nový dům rovněž výrazně vylepší vzhled části Masarykovy ulice. Ta se nachází v těsném sousedství od areálu pivovaru, zároveň je ale hned druhou od Horního náměstí, hlavní veřejné plochy v Humpolci. Její počátek přímo v centru města ovšem příliš vábný dosud nebyl.

„Ruina se investicí pivovaru proměňuje v moderní objekt, který prospěje oživení a lepšímu vzhledu ulice v centru,“ potvrdil Radek Tulis.

Novou podobu budově dávají pracovníci stavební firmy Podzimek & synové na návrh architektonického Studia A. Pivovar odkoupení domu a jeho přestavba stojí více než 40 milionů korun.

Jiné firmy sázejí spíše na ubytovny

Nečekanou investici Bernardu ocenil i starosta města Petr Machek. „Ten dům dřív vůbec nebyl v dobrém stavu. Jsem proto velice rád, že se ho někdo ujal a dává mu novou a mnohem přívětivější tvář,“ konstatoval.

Podle starosty je navíc rodinný pivovar s největší pravděpodobností vůbec prvním významným zaměstnavatelem v Humpolci, který pro své zaměstnance staví klasické byty. Ostatní firmy, byť jsou třeba počtem zaměstnanců či obratem i několikanásobně větší, prozatím pro své pracovníky využívaly výhradně ubytovny.

„Nevybavuji si, že by někdo jiný šel cestou klasických bytů. Šlo vždy výhradně o ubytovny. A samozřejmě cesta bytového domu je pro město mnohem lepší a příznivější. Vznikající byty, přestože mají být převážně pro zaměstnance, mají na rozdíl od klasické ubytovny daleko vyšší potenciál trvalého pobytu,“ dodal humpolecký starosta.