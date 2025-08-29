Bernard přestavěl ruinu a v centru Humpolce postavil byty pro zaměstnance

  10:43
Rodinný pivovar Bernard v Humpolci už není jen producentem piva. Pustil se i do činnosti, která by se dala označit za developerskou. Pro své zaměstnance v centru města z dosavadní ruiny vytvořil šest nových bytů. Právě v těchto dnech je dokončil. Nájemníci se začnou stěhovat během podzimu.

Nové byty pivovar vytvořil z domu v Masarykově ulici, v centru města i v těsném sousedství svého areálu. „Objekt, jak jsme ho znali, byl desítky let neudržovaný a prázdný. V minulosti tu byty a prodejny bývaly. Zvenku však byly vidět jen slepé špinavé výlohy,“ podotkl mluvčí pivovaru Radek Tulis.

V třípatrovém domě je nově šest bytů. Tři jsou o dispozici 3+kk, dva 2+kk. Mají rozlohu od 60 do 84 metrů čtverečních. K bytům náleží devítimetrové sklepní kóje i parkovací stání. Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou se spotřebiči, hotové jsou i koupelny. Vytápění je řešeno vlastním plynovým kotlem a podlahovým topením.

Své možné budoucí bydlení už si v nové bytovce vytipovala vedoucí grafického oddělení pivovaru Juliána Sedláková. „Tím, jak jsou byty moderní, jsou tu použity současné materiály, je to tu celé světlé a vzdušné, můžeme s prostorem dál pracovat. Mám ráda světlo, mám ráda velká okna, jsem tu moc spokojená,“ říká.
Ještě před rokem to byla ruina, která hyzdila centrum Humpolce. Teď je z bytového domu v Masarykově ulici opravený rezidenční dům se šesti novými byty. Pivovar Bernard investice přišla na bezmála 40 milionů korun.
Pivovar Bernard dokončil stavbu bytového domu v centru Humpolce. Vytvořil šest bytů, které mají sloužit prioritně pro jeho zaměstnance. Byty jsou hotové a částečně vybavené. Nájemníci by se měli stěhovat na podzim. Na snímku je investiční manažer pivovaru Martin Kasal.
Pivovar Bernard dokončil stavbu bytového domu v centru Humpolce. Vytvořil šest bytů, které mají sloužit prioritně pro jeho zaměstnance. Byty jsou hotové a částečně vybavené. Nájemníci by se měli stěhovat na podzim.
„Byty mají nadstandardní okna. Zajišťují neprozvučnost do 42 decibelů. Mají speciální větrací otvory, které nepropouští hluk, ale vzduch ano. Lze tedy větrat i při zavřeném okně, a tak obyvatele domu neruší hluk z ulice,“ popsal Martin Kasal, investiční manažer pivovaru Bernard.

Další zvláštností nových bytů jsou spíže na schodišti před samotným obytným prostorem. Jedná se o zvláštní místnost vedle menších bytů přístupnou ze společné chodby. Nemusí se nutně využívat na jídlo, klidně třeba pro kola či jiné vybavení, které není nutné mít přímo v bytě, ale zase se čas od času hodí a ve sklepě by byly příliš z ruky.

Největší byty ve vrchním patře pak mají společnou terasu s výhledem na zadní trakty domů v centru Humpolce i na vyhlídkovou věž kostela svatého Mikuláše.

Investice za bezmála 40 milionů korun

S myšlenkou zřídit moderní byty pro své zaměstnance si pivovar Bernard pohrával delší dobu. S tímto cílem už dům kupoval.

„Příprava včetně administrativy trvala dohromady asi dva roky, samotná rekonstrukce deset měsíců. Pivovar do projektu i s nákupem budovy investoval do 40 milionů korun,“ sdělil Tulis.

Prioritně budou nové byty sloužit zaměstnancům pivovaru, kteří budou řešit otázku bydlení. Mohou být i lákadlem při obsazování volných pracovních pozic, jakýmsi benefitem.

Pivovar Bernard staví v Humpolci novou bytovku, prioritně pro své zaměstnance

„Pokud se byty tímto způsobem nepodaří obsadit, nabídneme je standardně nájemníkům zvenčí. Nájemné je stanoveno komerčně s asistencí realitního specialisty,“ doplnil mluvčí.

„Zajištění bydlení je další z mnoha věcí, kterými podporujeme naše zaměstnance. Zázemí v nových bytech najdou současní i budoucí kolegové,“ konstatoval generální ředitel pivovaru Josef Vávra.

Pivovar má momentálně 260 zaměstnanců, z nichž ovšem přibližně třetina pracuje mimo Humpolec. Komerční nájemné bude stejné pro zaměstnance pivovaru i pro nájemníky zvenčí.

V Humpolci jinou výhodnou nabídku nenašli

Byt by v nové budově ráda získala například vedoucí grafického oddělení pivovaru Juliána Sedláková. Pro Bernard pracuje už dva roky, do zaměstnání ale dojíždí z Havlíčkova Brodu, kde žije s partnerem v jednom z městských bytů.

„S partnerem je nám kolem třiceti, takže bydlení je tíživé téma. Městský byt v Brodě už neodpovídá našim aktuálním potřebám. Tohle je tedy skvělá šance. V Humpolci jsme se po bydlení koukali, ale poměr cena/výkon nám tu nepřišla adekvátní,“ svěřila se.

Na projektu Rezidence 647, jak se nový bytový dům v Masarykově ulici nazývá, oceňuje zejména novotu a moderní pojetí.

„Pro mě jako potencionálního zájemce byla estetická stránka hodně důležitá. Tím, jak jsou byty moderní, jsou tu použity současné materiály, je to tu celé světlé a vzdušné, můžeme s prostorem dál pracovat. Mám ráda světlo, mám ráda velká okna, jsem tu moc spokojená,“ libuje si.

Zda se skutečně stane jedním z nájemníků, ovšem zatím není jasné. „Zájem o byty ze strany zaměstnanců registrujeme. Zájemci si bytovku už měli možnost prohlédnout. Oficiální nabídka našim zaměstnancům ovšem teprve přijde,“ pravil Radek Tulis.

Nejprve je nutné nechat prostory zkontrolovat patřičnými orgány a institucemi a zajistit kolaudaci. „To by se mělo odehrát přibližně do měsíce až šesti týdnů. V říjnu už se první nájemníci budou moci stěhovat,“ nastínil Martin Kasal.

Mnohem lepší krok, než volit ubytovny

Investici pivovaru ocenil i starosta města Petr Machek. Jednak kvůli pomoci s řešením otázky bydlení, jednak ale také za zkultivování ulice u náměstí. „Ten dům dřív vůbec nebyl v dobrém stavu. Jsem proto velice rád, že se ho někdo ujal a dal mu novou a mnohem přívětivější tvář,“ konstatoval.

Jak také dodal, je pivovar Bernard s největší pravděpodobností vůbec prvním významným zaměstnavatelem v Humpolci, který pro své zaměstnance staví klasické byty. Ostatní firmy, byť jsou třeba počtem zaměstnanců či obratem několikanásobně větší, prozatím pro své pracovníky využívaly výhradně ubytovny.

„Samozřejmě cesta bytového domu je pro město mnohem lepší a příznivější. Vznikající byty, přestože mají být převážně pro zaměstnance, mají na rozdíl od klasické ubytovny daleko vyšší potenciál trvalého pobytu,“ dodal humpolecký starosta.

