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Kosmonauti loví salám, auta skáčou do bahna. Jihlavský fenomén je v knize rekordů

Jan Salichov
  15:23
Jožin z Bažin, divácky oblíbený doprovodný program Pístovských mokřadů, je nově v České knize rekordů. Oficiálnímu zápisu pomohl také nedělní atraktivní průlet auta s karavanem do obří kaluže plné bahna. Z akce, která začínala jsou soutěž trucků a offroadů na okraji Jihlavy, se stal fenomén. Příští rok chtějí pořadatelé pokořit další rekord.

Přezdívá se jim kosmonauti. Jsou to odvážlivci, kteří se dobrovolně posadí do židle natažené na gumicuky (pružné popruhy, pozn. red.) na startovací rampě a následně se nechají „vystřelit“ do Jožina z Bažin - největší bahnité tůně na populární offroadové akci Kronospan Pístovské mokřady v bývalém vojenském areálu u Jihlavy.

Úkol je jasný. Během bleskového letu v rámci soutěže Mám to na salámu se pokusí zachytit štangli oblíbené uzeniny, kterou ve vzduchu na dlouhém rybářském prutu drží jeden z pořadatelů. A zároveň pobavit přítomné diváky. Ty pak v rámci Jožina z Bažin čekají ještě větší lahůdky: atraktivní skoky několika aut do rozbahněné tůně.

Jožin z Bažin byl původně doprovodný program Pístovských mokřadů. Stal se z něho ale fenomén. Při tom nejde o nic jiného, než skoky autovraků do velké bahnité louže. O víkendu ztřeštěná soutěž pobavila stovky lidí a dostala se i do České knihy rekordů. Do bažiny skočilo i auto s karavanem. (20. září 2026)
Jožin z Bažin byl původně doprovodný program Pístovských mokřadů. Stal se z něho ale fenomén. Při tom nejde o nic jiného, než skoky autovraků do velké bahnité louže. O víkendu ztřeštěná soutěž pobavila stovky lidí a dostala se i do České knihy rekordů. (20. září 2026)
Odvážní „kosmonauti“ se nechají z rampy a židle vystřelit do obří kaluže plné bahna. Během bleskového letu mají zachytit visící štangli salámu. (20. září 2026)
Jožin z Bažin byl původně doprovodný program Pístovských mokřadů. Stal se z něho ale fenomén. Při tom nejde o nic jiného, než skoky autovraků do velké bahnité louže. O víkendu ztřeštěná soutěž pobavila stovky lidí a dostala se i do České knihy rekordů. (20. září 2026)
Odvážní „kosmonauti“ se nechají z rampy a židle vystřelit do obří kaluže plné bahna. Během bleskového letu mají zachytit visící štangli salámu. (20. září 2026)
19 fotografií

Původně jeden z doprovodných programů mezinárodních závodů terénních aut a autovraků, truck show a offroadové soutěže automobilů se za čtrnáct let existence Pístovských mokřadů stal jedním z jejich největších lákadel. Zaujal i Agenturu Dobrý den, která provozuje Muzeum rekordů Pelhřimov a vydává Českou knihu rekordů. A to natolik, že se rozhodla Jožina z Bažin mezi české rekordy a kuriozity zařadit.

„Jožin z Bažin je velmi ojedinělá akce v rámci Pístovských mokřadů, která už 14 let probíhá jen a jen tady. Nikde jinde neuvidíte, že by skákala auta z nájezdové rampy do vody,“ uvedl při nedělním zápisu Pístovských mokřadů a Jožina z Bažin do České knihy rekordů Josef Vaněk, programový ředitel Agentury Dobrý den.

„A letos poprvé neskákala jen obyčejná osobní auta, ale skákal také vůz s karavanem. Dát to technicky dohromady je vynikající počin, který si zápis do České knihy rekordů určitě zaslouží,“ okomentoval skok Land Roveru Freelanderu s přívěsem.

Fenomén i smlouva s ďáblem

Ředitel Pístovských mokřadů Tomáš Kratochvíl spolupráci s Agenturou Dobrý den a Muzeem rekordů Pelhřimov vítá. „Troufnu si říct - a možná to bude znít neskromně - že Mokřady a Jožin z Bažin se za mě staly fenoménem,“ těší Kratochvíla. „Lidé sem jezdí už jen kvůli těmto věcem. A my jsme si říkali, že bychom zkusili vytvořit nějaký rekord. Ale nikdy k tomu nedošlo.“

Co není, může být už příští rok. „Pořadatelé už letos uvažovali, že se pokusí o rekord v počtu zabahněných lidí. Ale vzhledem k tomu, jak je akce sama o sobě nadupaná, jsme od toho nakonec upustili,“ říká Vaněk, podle kterého ustanovení rekordu příliš nepřálo počasí. „Předpověď nebyla úplně valná. Bereme to jako výzvu na příští rok, kdy se budeme opravdu snažit vytvořit první český rekord v největším počtu lidí, kteří naskáčou do té tůně, kam dnes skákala jen auta.“

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Výzva přijata, vzkazují pořadatelé. „Já výzvy miluji,“ usmívá se Kratochvíl. „Chtěli jsme lidi vyhecovat, vyburcovat. Bohužel se to letos ještě nepovedlo,“ pokračuje.

„Ale už teď za mnou chodí lidé a hlásí, že za rok seženou partu a rekord pokoří. Když budeme dopředu vědět, jaký je minimální počet, tak je do toho bahna naženeme,“ usmívá se Kratochvíl, který doufá i v přízeň počasí. „Ze čtrnácti ročníků nám propršel jen jeden. V posledních letech nám počasí vychází luxusně: i když okolo prší nebo je zima, na ty dva dny nám vždycky zasvítí slunce a je nádherně. Už mi několik lidí řeklo, že snad musím mít smlouvu s ďáblem. Tak snad nám ten ďábel bude ještě pár let přát,“ dodal Kratochvíl.

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