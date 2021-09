Výročí nejlepšího českého pilota RAF připomene přelet „jeho“ Hurricanu

Mladému Karlovi učarovala letadla už v dětství. Nebylo tedy divu, když po dostudování brodské Obchodní školy narukoval k letectvu. Z Němci obsazeného Československa ale brzy odešel. Přes Polsko se dostal do Francie a vstoupil do Cizinecké legie.



Po výcviku si v bojích v květnu a v červnu 1940 připsal první dva sestřely. Po francouzské kapitulaci musel Karel Kuttelwascher do Velké Británie. Teprve tam se jeho kariéra rozjela naplno.

„V Royal Air Force prošel výcvikem u 5. Operation Training Unit, byl přidělen k 1. stíhací squadroně se stroji Hawker Hurricane Mk. I a zúčastnil se s ní bitvy o Británii,“ popisuje osudy pilota Josef ‚Joe‘ Vochyán z Českých RAFáků, spolku, jenž o odkaz českých válečných pilotů v barvách RAF pečuje.

Tři německé Messerschmitty sestřelil Kuttelwascher v roce 1941. Dalších 15 jistých sestřelů si připsal při nočních přepadových akcích Night Intruder v roce 1942.



„Akce spočívaly v individuálních letech do francouzského vnitrozemí a útocích na bombardéry Luftwaffe v okolí letišť,“ vysvětluje Vochyán.

Tři sestřely během pouhých čtyř minut

Letadla Hurricane Mk. IIc byla vyzbrojena čtyřmi 20 mm kanony, které měly ničivou sílu, ale všech svých 91 nábojů stihly vystřílet za devět sekund. Letouny nesly přídavné nádrže pro zvýšení doby letu až na 3,5 hodiny, ale neměly žádné navigační pomůcky, ani radar.

„Orientace byla velmi obtížná, létalo se nízko, v okolí měst a letišť byla silná protiletadlová obrana. Najít bombardér a úspěšně zaútočit vyžadovalo dávku pilotního umění i štěstí. Chyba či smůla často znamenala konec. Piloti se vraceli naprosto vyčerpaní,“ líčí ‚Joe‘ Vochyán.

Husarský kousek „Kut“, jak byl Kuttelwascher přezdíván, předvedl v noci na 5. května 1942. Během pouhých čtyř minut zvládl sestřelit tři bombardéry Heinkel He 111.

„Bylo to u letiště St. André de l’Eure západně od Paříže. Vzdušnou čarou to od základny RAF Tangmere bylo 250 kilometrů. Kdyby tam letěl přímo, byla by to téměř hodina cesty, nicméně v rámci mise bylo vždy plánováno hlídkování u více základen,“ uvedl Vochyán.

Komunismus je zlo, cítil a vrátil se do Británie

V říjnu 1942 byl Kuttelwascher odvolán z operační služby na půlroční propagační cestu po Spojených státech a Kanadě. Po návratu do Anglie pracoval jako testovací pilot.

Připomínka výročí „Kuta“ si zájemci mohou připomenout dnes odpoledne ve Svatém Kříži, který je už řadu let součástí Havlíčkova Brodu. Od 15 hodin se u jeho pomníku uskuteční pietní akt s křtem kalendáře Na křídlech za lva. Vrcholným momentem slavnosti má být přelet letadla Hawker Hurricane v kamufláži a s kódovým označením Karla Kuttelwaschera, které je čerstvě v majetku Leteckého muzea Točná v Praze.

Do vlasti se mohl vrátit až v srpnu 1945. Stal se leteckým instruktorem, ale politická situace v Československu ho rychle zklamala. „Znepokojoval ho rostoucí vliv komunistů, protože cítil v jejich ideologii zlo a byl vůči nim otevřeně v opozici,“ zmínil Josef Vochyán.

V květnu 1946 vystoupil z armády a odletěl zpět do Británie. Nastoupil k letecké společnosti British European Airways, pilotoval dopravní letouny. Zemřel však náhle v noci na 18. srpna 1959. Během dovolené v jižní Anglii v pouhých 42 letech podlehl srdečnímu infarktu. „Počátek jeho srdečního onemocnění mohl být právě ve stresu při válečných nočních misích,“ podotkl Vochyán.

„Tenkrát mi o tom, že táta umřel, řekla maminka. Po celé Anglii toho byly plné noviny, mluvili o tom i ve zprávách. Byla jsem z toho strašně nešťastná,“ vzpomněla jeho dcera Vee Darlingtonová, když před pár lety navštívila otcovu vlast.

Čeho dosáhl, se dcera dozvěděla až z televize

Její bývalý manžel Roger napsal o tchánovi knihu s názvem Night Hawk (Noční jestřáb), která v roce 1993 vyšla i v českém překladu. Už dlouho předtím se stal nejslavnější rodák ze Svatého Kříže také hlavním hrdinou komiksu Czech Night Hawk, jenž vznikl v roce 1943 pro americký magazín Real Heroes (Skuteční hrdinové).

Za své výkony Kuttelwascher obdržel řadu vyznamenání, mnohá opakovaně - od Československého válečného kříže po francouzský Croix de Guerre. Výjimečné je zejména dvojnásobné udělení britského Záslužného leteckého kříže DFC, jiný Čech na něj nedosáhl.



V květnu 2000 byl povýšen na brigádního generála in memoriam. V roce 2016 obdržel Řád Bílého lva in memoriam.

„Karel Kuttelwascher nebyl jen výjimečným pilotem, ale také velkou osobností. Jeho charakter je příkladem hodným následování i v dnešní době. Byl pevně nekompromisní, disponoval nadprůměrnou inteligencí i touhou se neustále zlepšovat,“ pravil Josef Vochyán.

Zároveň byl velice skromný. Svými válečnými činy ani oceněními se nikdy nechlubil. „Čeho ve válce dosáhl, jsem se dozvěděla až z tisku a televize po jeho smrti. Byla jsem hodně překvapená, jak byl slavný,“ vybavila si Vee Darlingtonová.