Brod nechá opravit jednu z nejhorších ulic, donutila ho k tomu i petice

„Rada města se s peticí seznámila a doporučila ji zařadit do seznamu investic hrazených z rozpočtu města v roce 2021, o kterých bude rozhodovat zastupitelstvo,“ informoval havlíčkobrodský starosta Jan Tecl (ODS).



Vedení města si uvědomuje, že ulice, která protíná celé sídliště od západu na východ, je skutečně ve velice špatném stavu. „Pro příští rok máme vytipovaných několik ulic, které jsou na tom momentálně nejhůře. Tato je mezi nimi,“ dodal starosta.

Podle vedoucího odboru rozvoje města Josefa Beneše opravě Vrchlického ulice navíc nahrává i záměr společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod (VaK HB). Ta by v příštím roce chtěla právě v této ulici kompletně opravit své sítě pod vozovkou.

„Povrchům dá tato oprava zabrat. Město se proto pravděpodobně přidá. Bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva,“ vzkázal Beneš.

Zůstane zachováno dnešní uspořádání ulice

Jednání o rozsahu rekonstrukce a jednotlivých prací teprve začínají. Podle Beneše je ale pravděpodobné, že půjde o kompletní opravu povrchů jak vozovky, tak chodníků v celé délce ulice. Jedná se zhruba o půl kilometru. Zachováno by mělo zůstat dnešní uspořádání ulice. „Zatím nemáme cenový odhad,“ podotkl Beneš.

Obnovou Vrchlického ulice by zároveň mohla začít oprava i všech dalších ulic ve vilové čtvrti mezi nemocnicí a Ledečskou ulicí. „Je to lokalita, která je co do stavu komunikací a chodníků v horším stavu,“ dobře ví Josef Beneš.

Na jednotlivé ulice by se ale mělo dostat postupně v dalších letech. „Neuvažujeme o postupu, jaký jsme nedávno zvolili v případě Vysočan. Ty jsme na dva roky uzavřeli a opravili najednou všechny ulice,“ připomněl starosta Tecl. Tato akce z doby před třemi lety byla na popud společnosti VaK HB, jejíž pracovníci vyměňovali zastaralé a nevyhovující azbestové potrubí za nové.

Páteřní komunikací protínající sídliště mezi nemocnicí a Ledečskou ulicí je Havlíčkova ulice. Ta dlouhodobě patří k jedněm z nejhorších ve městě. Zároveň patří mezi ty nejvíce frekventované městské komunikace, projíždí jí i vozy městské hromadné dopravy.

Před Havlíčkovou má přednost Kyjovská. Kvůli obchvatu

S její rekonstrukcí se rovněž počítá delší dobu, dosud k ní ovšem nedošlo. Práce na ní budou náročnější a velice drahé. Radnice je odhaduje zhruba na šedesát milionů korun. Oprava by měla být rozdělena do dvou let a dvou etap.

„Havlíčkova a Kyjovská ulice, která je rovněž ve špatném stavu a navíc protíná severovýchodní obchvat, by dle projektových nákladů přišly na 94 milionů korun. To není v dnešní nejisté době částka, kterou bychom si mohli dovolit investovat. Proto jsme na příští rok vybrali jen jednu z nich, a to vzhledem k obchvatu právě Kyjovskou,“ vysvětlil už v létě místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Kyjovská dostala přednost i kvůli nutné úpravě nevyhovující křižovatky právě s obchvatem. Až bude dokončen obchvat jihovýchodní, intenzita dopravy na městském půlokruhu podstatně naroste. Křižovatka s Kyjovskou by proto měla dostat mimo jiné i semafory.

Havlíčkova ulice by měla následovat hned poté. „Patří v tomto ohledu mezi prioritní. Počítáme s kompletní rekonstrukcí na stavební povolení. Bude se měnit tvar ulice, její uspořádání, parkovací místa i chodníky,“ konstatoval Josef Beneš.

Ulice Vrchlického však nebude první, která se na sídlišti Letná bude opravovat. V letošním roce už nechala radnice opravit Jahodovu ulici na severozápadním okraji celé lokality. Vozovka i chodníky dostaly nový povrch, nově předlážděna a přehledněji uspořádána byla i parkovací místa.