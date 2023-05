Stěhování zatoulaných psů v Brodě se odkládá, kvůli petici to však není

Technické služby, které útulek pro psy na okraji místní části Mírovka provozují, chtěly nový režim spustit už během května. Tak rychlé to ale nebude. Jak velké zpoždění bude záměr mít, není jisté. Neoficiálně se hovoří zhruba o jednom až dvou měsících.

„Je potřeba dořešit veškeré administrativní záležitosti. Jsou tam různě dlouhé úřední lhůty. Před spuštěním nového útulku musíme mít všechna povolení, a ta zatím nemáme,“ informoval ředitel brodských technických služeb Václav Lacina.

„Zatoulaní psi stále končí v útulku v Mírovce. Jeho přestěhování do města se prozatím odkládá,“ potvrdila i místostarostka města Marie Rothbauerová.

Vedení Havlíčkova Brodu spolu s technickými službami hodlá změnit celou koncepci fungování útulku. Zařízení v Mírovce na rozhraní zástavby a lesa slouží od roku 1996. O psy se stará zkušená chovatelka. Nově by ale radnice chtěla, aby útulek převzala soukromá Veterinární klinika HB. Službu by měla zajišťovat jako externí dodavatel u svého sídla v Žižkově ulici.

„Byli jsme technickými službami osloveni, zda bychom službu útulku neposkytovali. Rádi jsme se toho ujali. Obdobně to funguje v řadě měst po celé republice, naši spolupracovníci s tím mají zkušenosti,“ konstatovala už v polovině dubna lékařka Martina Šubertová, která má na veterinární klinice tento projekt na starosti.

„Petice není důvodem zdržení,“ odmítá ředitel

Jenže jako lavina se v posledních týdnech po městě rozšířila nesouhlasná petice. Sepsali ji sousedé budoucího útulku. Během několika týdnů jen elektronická verze nasbírala na šest stovek podpisů.

Autoři v ní především namítají, že umístění útulku pro psy do sídliště mezi další rodinné domy a bytovky nebude dělat dobrotu. „Veterinární klinika je uprostřed obytné zástavby a obyvatelé již projevují nelibost kvůli obavám z rušení klidu,“ uvádí iniciátorka petice Šárka Vávrová.

Upozorňuje ale také na to, že na rozdíl od Mírovky budou muset být psi zavřeni v kotcích bez možnosti výběhu. A pochybuje, že pracovníci veterinární kliniky budou mít na starost o zatoulané psy vůbec čas. Zmiňuje rovněž fakt, že město s technickými službami o útulku rozhodly, aniž by se minimálně sousedů zeptaly.

„Petice ale v žádném případě není důvodem současného zdržení. Jejím autorům jsme se snažili záměr opakovaně vysvětlovat. Bohužel, jejich tvrzení neodpovídají situaci. Záměr je jiný, než se autoři petice domnívají,“ reagoval na dokument Václav Lacina.

„Petici jsme ve vedení města řešili a jejím autorům jsme odeslali vysvětlující dopis, kde důvody stěhování útulku shrnujeme,“ konstatovala Rothbauerová.

Díky čipům je majitel psa známý okamžitě

Hlavním důvodem změny koncepce fungování útulku v Brodě a jeho přestěhování je podle Laciny zefektivnění provozu a finanční úspory. Přesun pomůže městské příspěvkové organizaci ušetřit kolem půl milionu korun ročně.

Jak ředitel dodal, množství psů umístěných do útulku postupně klesá. „Počet psů zachycených a umístěných do útulku by se letos dal spočítat na prstech jedné ruky. Proto vlastní psí útulek bez psů není dlouhodobě udržitelný a obhajitelný,“ prohlásil v dubnu Lacina.

Od těchto jeho slov útulek na svém facebookovém profilu oznámil přijetí dvou psů.

Na nutnost dívat se na chod útulku pro psy v dnešní době jinak než před lety, kdy v nich pobývaly a štěkaly i desítky psů najednou, upozornila před časem i veterinářka Šubertová. „Díky čipování psů a snadnému dohledání majitelů už je z útulků spíš jen záchytná stanice pro několik jedinců ročně na pár hodin. Představa, že bychom tu měli dvacet psů najednou, není reálná,“ podotkla.

V převzetí této služby soukromým subjektem vidí technické služby jen výhody. „Jednou z nich je přímé spojení útulku s veterinární klinikou, která může poskytnout své služby takřka okamžitě. Další výhodou je dobrá dostupnost,“ dodal Václav Lacina.

U zařízení lze zaparkovat, jen sedmdesát metrů odtud je zastávka městské hromadné dopravy. A nedaleko i služebna městské policie. Pokud by přece jen některý ze psů zůstával v útulku déle, hodlá ho město odeslat do specializovaného zařízení v Častoníně u Pelhřimova.