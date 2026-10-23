„Princip psího pisoáru je jednoduchý. Psi si své teritorium přirozeně označují močí a zároveň je lákají pachové stopy ostatních psů. Kužel proto zpravidla označí pes, který kolem něj projde jako první, a jeho pach pak přitahuje další, kteří se ho snaží přeznačit,“ vysvětluje mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.
Psí pisoáry jsou podle něj navržené tak, aby fungovaly bezúdržbově. V Jihlavě jsou aktuálně umístěny u kostela sv. Jakuba a na konci Benešovy ulice naproti Parku Gustava Mahlera.
„A já si myslela, že to bude nějaké pouliční osvětlení, že zatím dodali kužel a pak na to přidělají stožár s lampou.“