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Co to je za betonovou homoli? Překvapení lidé zírají v Jihlavě na psí pisoár

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  11:00

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Pisoár pro psi má podobu kamenného či betonového kuželu s několika otvory. Od každému dobře známého pánského pisoáru se značně liší. | foto: Roman Streichsbier, MF DNES

Může to znít bizarně, nicméně očekávání jsou optimistická. Jihlava představila nový způsob udržování veřejného prostoru v čistotě - na vybraných místech se objevily psí pisoáry, které mají využít přirozeného chování psů.

„Princip psího pisoáru je jednoduchý. Psi si své teritorium přirozeně označují močí a zároveň je lákají pachové stopy ostatních psů. Kužel proto zpravidla označí pes, který kolem něj projde jako první, a jeho pach pak přitahuje další, kteří se ho snaží přeznačit,“ vysvětluje mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.

Psí pisoáry jsou podle něj navržené tak, aby fungovaly bezúdržbově. V Jihlavě jsou aktuálně umístěny u kostela sv. Jakuba a na konci Benešovy ulice naproti Parku Gustava Mahlera.

„A já si myslela, že to bude nějaké pouliční osvětlení, že zatím dodali kužel a pak na to přidělají stožár s lampou.“

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