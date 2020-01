Jihlava chce mít psy ve vlastním registru, podle lidí to neřekla včas

Řada lidí se o existenci registru dozvěděla na poslední chvíli, a tak se na ekonomickém odboru města tvořily v posledních dnech dlouhé fronty. Podle vedoucího odboru Jana Jaroše úředníci v těchto dnech odbavili denně až 300 klientů a přibližně stejný počet telefonických dotazů na toto téma.



Řada lidí tuto praxi považuje za zbytečnou byrokracii.

„Jednou mám psa přihlášeného, platím za něj, mám ho řádně očkovaného a s čipem, který jsem nahlásila do jednoho z nabízených registrů. Tudíž nechápu, proč musím ještě absolvovat nějaké další evidování na úřadě,“ kroutí hlavou Eva Frantová z Jihlavy.

Jak se nakonec dozvěděla po vyčkání fronty, psa už má v daném registru zaevidovaného od loňska, kdy své štěně na magistrátu přihlašovala.

„Jenže to mi nikdo neřekl. Takže jsem nakonec vyčkala frontu zbytečně. Když jsem se ptala, proč mi to tehdy neřekli, tak odpověď paní úřednice byla: No protože to ještě nebylo povinné,“ posteskla si.

Registrů existuje celá řada, ten centrální ovšem nikoliv

Povinnost čipovat psa stanovuje novela veterinárního zákona, ovšem ta už dále nehovoří o nutnosti registrace čipu. Navíc neexistuje žádný jednotný centrální registr čipovaných psů. Těchto registrů je celá řada.

V Jihlavě musí lidé nahlásit čipované psy do evidence, povinnost by podle místní vyhlášky měli splnit dodneška. Ve městě je vedeno 3 650 psů, na magistrátu se tak tvoří fronty.

V polovině prosince magistrát schválil místní vyhlášku, která stanovuje, že čipovaný pes musí být registrován v městské evidenci do 30. ledna. Nenahlášení je vnímáno jako přestupek, za který hrozí sankce od napomenutí až po maximální částku sto tisíc korun. Tato hrozba se nyní týká pětapadesáti procent jihlavských pejskařů, kteří čipovaného psa ještě neevidovali.

„Vůči těm, kteří to v daném termínu nestihli, budeme shovívaví. Nebudeme ihned uplatňovat sankce. Počítáme s tím, že ještě na jaře budeme běžně evidovat,“ uvedl vedoucí ekonomického odboru Jan Jaroš.

Podle vedoucí oddělení poplatků Renáty Kubištové Havlínové bude úřad poplatníky, kteří čip nenahlásili, vyzývat nejprve neformálně pomocí SMS zpráv. „Poté je obešleme i písemně. Sankce jsou až to poslední řešení,“ řekla.

Město novou povinnost dostatečně neohlásilo, stěžují si lidé

Lidé, se kterými MF DNES hovořila, si nejvíc stěžovali na to, že se o povinnosti nedověděli s předstihem.

„Přišel jsem na to náhodou z jednoho článku na internetu, a to až 25. ledna - tedy pět dní před vypršením termínu. Psa jsem si už dříve zaregistroval do Národního registru a o tomhle jsem vůbec nevěděl. Dali na to hodně šibeniční čas,“ postěžoval si včera David Dvořáček.

Hůř jsou na tom lidé, kteří internet nemají. „Kdyby mi o tom neřekla sousedka, tak nic nevím. Koukám jen v televizi na zprávy a tam nic takového nebylo. Ty sociální sítě nemám, na to už jsem stará,“ uvedla osmdesátiletá žena.

Informace o nové povinnosti magistrát začal intenzivně šířit až v lednu, a to formou tiskových zpráv a informací na sociálních sítích. Zpráva se do té doby neobjevila ani v městském zpravodaji, který je radnicí zdarma distribuován do schránek.

„Nemyslím, že to bylo pozdě. Prvotní informaci jsme veřejnosti dávali už na podzim. Ale lidé to nechali na poslední chvíli,“ říká šéf ekonomického odboru Jaroš.

Na vyřizování této agendy u psů má magistrát vyhrazenu jednu úřednici plus její zástupkyni. S vyřizováním žádostí nyní ještě pomáhají další tři pracovnice, které jinak řeší poplatky za komunální odpad. Do přijímání formulářů se zapojila i vedoucí oddělení poplatků Renáta Kubištová Havlínová.

Z evidence mohou profitovat i ti, kteří psa nevlastní, tvrdí mluvčí

V Jihlavě je 3 650 psů, za něž by měli majitelé platit poplatek. V prosinci bylo v městském registru pouze sedm procent psů s čipem, předevčírem bylo evidováno 45 procent.

K zaregistrování stačí vyplnit formulář, který je ke stažení na webu města nebo je na přepážkách. Podání je možné na oddělení poplatků nebo na podatelně. Lidé, kteří mají elektronický podpis, případně datovou schránku, mohou formulář poslat i elektronicky.



Podle mluvčího radnice Radovana Daňka má díky městskému registru evidované zvíře, které se zaběhne či je odcizeno, větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli. Navíc mnohem rychleji.

„Z evidence psů mohou profitovat i ti, kteří psa nevlastní, neboť v případě škody způsobené psem bude možné snadněji prokázat jeho vlastnictví a tím i zodpovědnost za způsobenou škodu nebo protiprávní jednání,“ uvedl.

Magistrát je nyní v kontaktu s městskou policií a útulkem a domlouvá způsob sdílení dat tak, aby byl registr funkční.