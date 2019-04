Miliardy z Evropy změnily na Vysočině nemocnice, silnice i náměstí

„Vědecký park? Někoho za to měli stíhat“ Do vědeckotechnického parku v Jihlavě se vrátil život. V areálu se už setkali například lidé zabývající se veganskou či vegetariánskou stravou a novými trendy v této oblasti. Miliardy z EU neznamenaly v posledních letech jen přehlídku povedených projektů. Za některými zůstávají otazníky. Jeden z nich je vědeckotechnický park v Jihlavě. Výstavba a vybavení areálu v části Hruškové Dvory stály více než 400 milionů korun. Tři čtvrtiny z toho dotovala EU. V červnu 2014 to byla sláva, když se park otevíral. Že bylo něco špatně, se ukázalo už po roce. Kanceláře zely prázdnotou, prázdné lavičky venku nikdo ani nerozbalil, přístroje zahálely, zaměstnanci nikde. Energoklastr CTT Vysočina, původní iniciátor projektu, se dostal do insolvence. „My jsme získali do ruky všechny podklady týkající se toho projektu. Myslím, že za to měl být někdo trestně stíhán. Ceny, za které se tam nakupovalo a stavělo, byly výrazně nadsazené nad ceny místně obvyklé. Jako stavař jsem to mohl posoudit,“ uvedl Marcel Tůma ze společnosti Inserire. Ta před lety nový a prázdný park koupila a postupně ho oživuje. Policie na Vysočině se podle mluvčí Dany Čírtkové okolnostmi výstavby tohoto areálu dosud nezabývá. Společnost Inserire mezitím zařizuje, aby areál neležel ladem. „Fungují tam v tuto chvíli tři firmy. Zbytek adaptujeme na míru pro potřeby nových uživatelů. Navíc máme za sebou silného partnera, který nám s tím bude pomáhat i v budoucnu,“ doplnil Marcel Tůma. Dotovaný, leč prázdný autobus Synonymem pro plýtvání byl donedávna v Jihlavě autobus číslo šest, který dlouho jezdil buď úplně prázdný jen s řidičem, nebo s několika málo cestujícími. A to zpočátku mezi náměstím a městským nádražím, pak i jinou trasou. Stal se i terčem legrácek, jeho model se objevil v masopustním průvodu. Autobus ale prý jezdit musel, protože peníze z EU pomohly vylepšit prostor před nádražím a bylo to součástí celé akce. Po pěti nutných letech šestka jezdit přestala. Jednou ale budou jezdit na toto nádraží trolejbusy, ovšem až se tam dostaví terminál. „Máme podepsanou plánovací smlouvu se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC),“ uvedl náměstek primátorky Petr Laštovička. Jenže se aktuálně vše zdržuje kvůli tomu, že SŽDC se nedaří najít dodavatele projektu na úpravu kolejiště a stavbu výpravní budovy.