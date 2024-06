Brod nečekaně získal desítky milionů. Půjdou do komunikací i divadla

„Samozřejmě je to skvělá zpráva, kdo by z toho neměl radost,“ usmívá se starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Zastupitelé hned rozhodli o tom, kam finance poputují. Vesměs podpoří investice do infrastruktury, část půjde i městskému kinu a divadlu.

Základ mimořádného příjmu tvoří peníze, které měl Havlíčkův Brod několik let blokované ve skončivší Sberbank. „Jednalo se o 32 milionů korun. Peníze nám už byly vyplaceny, dostali jsme je v plné výši,“ konstatoval starosta.

Další sumy se do městského rozpočtu vrací ze všech městských organizací a společností. Těm radnice přispěla vyšší částky na úhradu energií. Jenže jak se letos ukázalo, tyto peníze organizace nevyužijí. Vrací je tak zpět městu.

Nejde přitom vůbec o malé částky. Například z Technických služeb se vrací více než šestnáct milionů korun. Z dalších organizací pak částky kolem tří milionů.

„Poskytli jsme jim rezervu v nejistém období, kdy se velice rychle a výrazně měnily ceny energií. Situace se však ustálila, nevyplnily se krizové predikce a ceny mírně poklesly. Peníze tak organizace vrací zpět do rozpočtu města,“ vysvětlil Zbyněk Stejskal.

Oprava Dobrovského ulice se výrazně zkrátí

Zároveň s tím se vedení města rozhodlo rozpustit i rezervu, kterou mělo ke stejným účelům vyhrazenou pro sebe. Uvolnilo se tím dalších více než 16 milionů korun. V součtu tedy vše dohromady dělá 77 milionů, s nimiž se při tvorbě letošního rozpočtu nepočítalo.

Peníze okamžitě najdou své využití. Zastupitelé takřka jednomyslně schválili jejich použití na doplnění či urychlení letošních investic. Různé částky půjdou do různých projektů. Podstatná část se týká městské infrastruktury, tedy ulic, chodníků a cyklostezek. Největší část, přibližně 26 milionů korun, město vloží do rekonstrukce Dobrovského ulice. Na té už se pracuje, práce původně měly trvat dva roky. Finanční injekce však umožní kompletní rekonstrukci dokončit ještě letos.

„Je to tak i po dohodě s pivovarem, který v ulici sídlí a obával se, jak moc ho uzavírka ovlivní. Nakonec zjistil, že to zvládne. Opravu tak můžeme urychlit a vtěsnat do letošního roku,“ podotkl havlíčkobrodský starosta.

Několik milionů je určených na vybudování nových cyklostezek do místních částí Klanečná a Herlify. Nové kanalizace se dočkají obyvatelé osad na jižním konci Brodu, v Lidické ulici bude obnoveno veřejné osvětlení. „Na žádost obyvatel sídliště Rozkoš doplníme veřejnou zeleň,“ zmínil další investici místostarosta Libor Honzárek. Dostane se i na vybudování místa pro přecházení v Rozkošské ulici pod nově postaveným hospicem.

Divadlu přibyly povinnosti. A teď i finance

Větší sumu spolkne městské kino a divadlo. Městská organizace v posledních měsících prošla proměnou a výrazným personálním posílením. Dostala na starost veškeré městské kulturní dění v Brodě, nově se stará i o infocentrum a celou Starou radnici.

Zajímavou rychlou investicí může být rekonstrukce zahrady Mahlerovy vily. Ta by se měla stát jakousi zelenou oázou v centru města, která by veřejnost lákala k odpočinku a relaxaci. „Chystáme tam úpravy sítě cest, vzniknou nové altánky a posezení, plánujeme obnovu zeleně. Chceme prostor více přiblížit původní podobě,“ zmínil starosta práce za přibližně tři miliony korun.

Mimořádné příjmy ve výši desítek milionů korun nemají žádným způsobem ovlivnit celkové hospodaření města. To by mělo podle rozpočtu schváleného v prosinci skončit tak jako tak se zhruba šedesátimilionovým schodkem.

„Peníze máme na účtech, veškeré výdaje jsou kryté. Počítáme s tím, že v příštím roce dostaneme proplacené dotace na velké rekonstrukce základních škol V Sadech a Konečná, čímž se nám letošní schodek vrátí,“ dodal Zbyněk Stejskal.