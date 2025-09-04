Před služebním vozidlem jel po hlavní silnici automobil Honda Civic. Když projížděl křižovatkou, kde je odbočka na obec Zboží, z vedlejší silnice náhle vyjela řidička vozidla Volkswagen Touran. Automobilu jedoucímu po hlavní silnici nedala přednost a obě vozidla se střetla. Náraz hondu odmrštil a ta skončila na boku v příkopu. Druhé vozidlo zůstalo stát na krajnici.
Policista okamžitě zastavil za místem dopravní nehody. Byli tam i další svědci, kteří kontaktovali tísňovou linku zdravotnické záchranné služby. Policista na nic nečekal a rychle běžel k hondě. Uvnitř auta se nacházel třiasedmdesátiletý řidič, který byl při vědomí a komunikoval. Nebyl ale schopen se sám odpoutat a dostat se ven. Navíc z vozidla vycházel kouř.
Policista otevřel dveře u řidiče, podařilo se mu dostat na místo spolujezdce a odříznout bezpečnostní pás. Řidiče poté zvedl směrem k otevřeným dveřím, ke kterým mezitím přišel další svědek nehody, a společně zraněného muže z vozu opatrně vyprostili. Poté řidiče přemístili do bezpečného prostoru, poskytli mu první pomoc a vyčkali na příjezd zdravotnické záchranné služby. Zraněného řidiče následně vrtulník přepravil do jihlavské nemocnice.
Zachovat chladnou hlavu a správně se rozhodnout
Policistu za jeho čin ocenil ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Miloš Trojánek a předal mu skleněnou plaketu za projevení odvahy a osobní statečnosti a uložil mu kázeňskou odměnu.
„Sám jsem byl několikrát svědkem dopravní nehody, a proto velmi dobře vím, jak náročné je v takové situaci zachovat na místě chladnou hlavu a dokázat se správně rozhodnout při pomoci účastníkům dopravní nehody. Ne každý člověk si ve vypjaté situaci ví rady. Jsem rád, že kolega to dokázal, protože při tak vážné dopravní nehodě hrozí riziko, že vozidlo může začít hořet,“ uvedl k činu krajský policejní ředitel Miloš Trojánek.