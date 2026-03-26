Pelhřimov už chystá moderní koupaliště za miliony. Žďár zůstává bez čisté vody

Koupání se zajištěnou čistotou vody, řadou atrakcí a veškerým návštěvnickým zázemím si zřejmě již v příští letní sezoně užijí lidé v Pelhřimově. Město plánuje rozšířit stávající bazén o moderní koupaliště za zhruba 70 milionů korun. O vybudování venkovního areálu uvažují také ve Žďáře nad Sázavou.

„Je to něco, co v Pelhřimově dlouhodobě chybí a už léta se o tom mluví. Nyní jsme ve fázi, kdy je realizace venkovního bazénu snad na dohled,“ vyjádřil se pelhřimovský místostarosta Zdeněk Jaroš (TOP 09).

Projekt má radnice připravený, pouze do něj bylo třeba zapracovat připomínky a doplnění, které vedení města k původní verzi od projekční kanceláře mělo. „Jsou to takové drobnosti, ale myslím si, že na výsledku je to znát,“ podotkl Jaroš s tím, že přibyly například některé vodní atrakce pro děti.

Bazén z nerezu, plavecká dráha, tobogan...

Venkovní areál, který vyroste v sousedství současné kryté plavecké haly, nabídne vyžití jak pro plavce, tak pro návštěvníky, kteří se přijdou „jenom“ rekreovat. Nový bazén z nerezu bude disponovat klasickou pětadvacetimetrovou plaveckou dráhou, chybět ale nebude ani dětská zóna s menším bazénkem a klouzačkou, dále pak třeba otevřený tobogan a široká skluzavka.

„Lidé tam najdou i vířivku, bublinkové lavice nebo kruhovou divokou řeku,“ vyjmenoval další lákadla ze zábavní sekce Jaroš.

Takto má vypadat venkovní areál s bazénem v Pelhřimově. Do podoby z vizualizací však byly později ještě zapracovány připomínky vedení města.
Příchozí budou mít k dispozici rovněž dostatek travnatých ploch pro odpočinek i hry, počítá se také s venkovním kioskem.

„Terén bude přirozeně členěn do celkem tří úrovní – pro koupání, občerstvení a pro slunění,“ přiblížila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová. Doplnila, že zázemí pro návštěvníky bude umístěno v přízemí stávající budovy; technologická část pak pod ochozem bazénu na východní straně areálu.

Pelhřimov ukázal možnou rekonstrukci bazénu, i s venkovním koupalištěm

„Proměnou projde celý vstup do sportovní haly a k bazénu, sjednotíme turnikety a recepci a vybudujeme také výtah pro vozíčkáře a maminky s dětmi, protože s bazénem se teď vlastně ocitneme o patro níž a potřebujeme, aby se tam lidé pohodlně dostali,“ nastínil místostarosta. Ohřev bazénů zajistí tepelná čerpadla, která budou sloužit pro velký i dětský bazén.

Do letošního léta chtějí Pelhřimovští vyřešit všechny administrativní náležitosti, včetně stavebního povolení. „Přes léto bychom pak rádi vysoutěžili zhotovitele a na podzim už kopli do země,“ uvedl Jaroš.

Jedná se však podle něj o ideální scénář bez komplikací, aby bylo možné nový areál otevírat v létě 2027, jak radnice v minulosti avizovala.

Pelhřimov zastavil přípravu rekonstrukce bazénu, děsí ho náklady i energie

„Uvědomujeme si, že to asi bude trochu boj. Dnes se stavební firmy na vše mnohem více dotazují, možná je to dané i úrovní projektů, ale přípravy staveb jsou teď poměrně náročné a někdy se projekty vlečou. A ne vždy má město šanci to ovlivnit,“ zhodnotil Jaroš.

V letošní letní sezoně budou moci lidé nadále využívat rybník Stráž na okraji Pelhřimova. Ten prošel v posledních letech řadou úprav. Nechybí u něj pláž, pobytové molo, občerstvení, hrací prvky. Další vylepšení mají dle města ještě následovat – na podzim přibude třeba dětské hřiště, v plánu je i přivedení chodníku a vznik více než tří desítek parkovacích míst.

Žďár brzdí špatná komunikace

Ve chvíli, kdy koupaliště dokončí Pelhřimov, zůstane posledním okresním městem v kraji, kde takovéto letní vyžití není k dispozici, už jen Žďár nad Sázavou. „Letní ošetřené koupání pro Žďáráky a návštěvníky města ve městě chybí. Bohužel, naše názory a přání stávající koalice vytrvale odmítá, nebo na ně nereaguje,“ konstatoval za opoziční Změnu 2018 zastupitel Jan Havlík. Nulová komunikace mezi koalicí a opozicí podle něj nedává výhled, že by se něco změnilo. „Nadějí jsou snad jen letošní volby,“ dodal Havlík.

Podle slov žďárského starosty Martina Mrkose (Žďár – Živé město) se teď ale vedení města myšlenkou na vznik koupaliště zabývá. „V současné době připravujeme zadání pro podklady nebo spíše ideové řešení, na jejichž základě by pak vznikala studie,“ nastínil postup Mrkos. Dodal, že jako lokalita pro budoucí venkovní areál jsou momentálně zvažovány prostory kolem Základní školy Švermova.

Stávající relaxační centrum ve Žďáře má ve venkovní části jen menší brouzdaliště a loučku pro opalování. Město nyní zvažuje i větší venkovní koupaliště.

Právě u této školy se ostatně již nachází kryté relaxační centrum, doplněné pouze malým venkovním brouzdalištěm. Lidé, jimž toto venkovní zázemí, určené spíše pro rodiny s menšími dětmi či pro opalování, nestačí, mířili v minulosti hlavně do vod žďárské Pilské nádrže. Loni tam ale kvůli špatné kvalitě vody a sinicím nebylo koupání po většinu sezony možné. „Na jaře téměř nepršelo, voda se zřejmě nestihla obměnit a pak tomu odpovídala i kvalita. Dosavadní průběh jara zatím bohužel nevypadá o moc lépe,“ konstatoval starosta.

Nejčtenější

Jezdila jen pro razítko, Ukrajinka na neoprávněných dávkách získala statisíce

Cizinecká policie. (ilustrační foto)

Do Česka jezdila jen, když bylo potřeba prodloužit vízum nebo nahlásit novou adresu. Přesto třicetiletá Ukrajinka roky pobírala humanitární dávky určené lidem v nouzi, kteří utekli před válkou....

OBRAZEM: Mohutnými přívody vody pro turbíny elektrárny by projelo i metro

Mimořádné prohlídky pro veřejnost na Den vody v přečerpávací vodní elektrárně...

Mimořádné prohlídky pro veřejnost se uskutečnily v sobotu na Den vody v přečerpávací vodní elektrárně Dalešice. Všech 160 návštěvnických míst si zájemci zarezervovali během několika hodin. Portál...

Zavírá Krmítko pro duši. Doba kamenných antikvariátů skončila, říká majitelka

Lenka Cyprisová založením jihlavského antikvariátu Krmítko pro duši vykonala,...

Populární jihlavský antikvariát Krmítko pro duši ve Znojemské ulici odpočítává své poslední dny. Majitelka Lenka Cyprisová po 13,5 letech fungování svůj kamenný obchod před Velikonoci uzavře....

Risk přes plnou čáru. Řidič při předjíždění traktoru málem smetl policejní auto

Hazard v zatáčce. Řidič fordu předjížděl přes plnou čáru. Přímo proti policejní...

O obrovském štěstí může mluvit řidič osobního fordu, který se u obce Ořechov na Žďársku pustil do riskantního manévru. V nepřehledné zatáčce začal předjíždět kolonu traktoru a kamionu přes plnou...

Baráž jen v Litvínově? Kvůli mantinelům by Kolín a Litoměřice nehrály doma

Litoměřická Kalich arena při semifinále play off první hokejové ligy s Jihlavou.

Ještě chybí dva schody do baráže o hokejovou extraligu, ale ta myšlenka přece kdekoho napadne: litoměřický Stadion nemá vyhovující stadion pro prolínací soutěž, kde by ji hrál? A co Kolín? Starosti...

Převrácený kamion uzavřel D1 na Žďársku. Kolona dosáhla téměř 10 kilometrů

ilustrační snímek

Převrácený kamion zablokoval v noci na čtvrtek na zhruba čtyři hodiny dálnici D1 na 142. kilometru u Velkého Meziříčí na Žďársku ve směru na Prahu. Na místě se vytvořila až téměř desetikilometrová...

26. března 2026

Na Jihlavsku hořelo dvacet hektarů lesa, vodu shazoval i vrtulník

Hasiči museli ve středu odpoledne vyjet k rozsáhlému lesnímu požáru u Vyskytné...

Hasiči museli ve středu odpoledne vyjet k rozsáhlému lesnímu požáru u Vyskytné nad Jihlavou, který způsobil škodu pět milionů korun. O rozsahu požáru informovala mluvčí krajských hasičů Petra...

25. března 2026  18:15,  aktualizováno  19:16

Strategický uzel pod náměstím i opravy v Polenské. Jihlavu svírají uzavírky cest

Hluboko pod dlažbou. Aby město zajistilo vodu pro nové čtvrti, musí dělníci v...

Ačkoliv to zní paradoxně, pitná voda pro Jihlavu teče přímo pod historickým centrem. Aby město dokázalo v budoucnu spolehlivě zásobovat nové čtvrti, budují nyní dělníci v Kosmákově ulici strategický...

25. března 2026  14:39

Risk přes plnou čáru. Řidič při předjíždění traktoru málem smetl policejní auto

Hazard v zatáčce. Řidič fordu předjížděl přes plnou čáru. Přímo proti policejní...

O obrovském štěstí může mluvit řidič osobního fordu, který se u obce Ořechov na Žďársku pustil do riskantního manévru. V nepřehledné zatáčce začal předjíždět kolonu traktoru a kamionu přes plnou...

25. března 2026  14:33

Špína, výkaly a zkažené žrádlo. Otřesné podmínky ve zvěřinci začal řešit soud

Zookoutek Ladislava Váni v Kletečné u Humpolce se může pochlubit opravdu...

Namísto důstojného domova pro zvířata jen těsné klece plné výkalů a zkaženého jídla. Tak líčí obžaloba podmínky v chovu Ladislava Váni a jeho partnerky Jany Svatošové v Kletečné na Pelhřimovsku....

25. března 2026  11:04

Baráž jen v Litvínově? Kvůli mantinelům by Kolín a Litoměřice nehrály doma

Litoměřická Kalich arena při semifinále play off první hokejové ligy s Jihlavou.

Ještě chybí dva schody do baráže o hokejovou extraligu, ale ta myšlenka přece kdekoho napadne: litoměřický Stadion nemá vyhovující stadion pro prolínací soutěž, kde by ji hrál? A co Kolín? Starosti...

25. března 2026  10:13

Zavírá Krmítko pro duši. Doba kamenných antikvariátů skončila, říká majitelka

Lenka Cyprisová založením jihlavského antikvariátu Krmítko pro duši vykonala,...

Populární jihlavský antikvariát Krmítko pro duši ve Znojemské ulici odpočítává své poslední dny. Majitelka Lenka Cyprisová po 13,5 letech fungování svůj kamenný obchod před Velikonoci uzavře....

25. března 2026  7:54

Policie nalezla ženu z Třebíče s Alzheimerovou chorobu, je v pořádku

Vůz lotyšské policie (ilustrační foto)

Policie nalezla čtyřiašedesátiletou ženu z Třebíče, která má Alzheimerovu chorobu. Je v pořádku. V noci odešla z domu velmi málo oblečená. Kvůli nízkým teplotám tak mohla být ohrožená na životě,...

25. března 2026  6:49,  aktualizováno  7:51

Brod čeká nejhorší uzavírka v historii. Kvůli mostu měří objížďka 11 kilometrů

Most u Billy půjde úplně k zemi. Nahradí ho nový, který unese i nadměrné...

Jedna z nejhorších a největších uzavírek v historii města. Tak představitelé radnice, ale i dopravní experti hodnotí připravovanou demolici a stavbu nového mostu v Masarykově ulici v Havlíčkově...

24. března 2026  14:42

Zvířata z převodovek i obří kanon Dora. Budějovická Beseda ukazuje krásu industriálu

Dvojice autorů vystavuje v sále moravskobudějovického kulturního střediska...

Industriální recykláty & Kovošrot art. Tak se jmenuje výstava výtvorů z vysloužilých součástek psacích strojů, videorekordérů, magnetofonů, počítačů či starých motorů a převodovek v sále...

24. března 2026  13:46

Jezdila jen pro razítko, Ukrajinka na neoprávněných dávkách získala statisíce

Cizinecká policie. (ilustrační foto)

Do Česka jezdila jen, když bylo potřeba prodloužit vízum nebo nahlásit novou adresu. Přesto třicetiletá Ukrajinka roky pobírala humanitární dávky určené lidem v nouzi, kteří utekli před válkou....

24. března 2026  12:02

Brána Matky Boží je pod lešením. Jak bude vypadat, radnice na plachtě radši neukáže

Rekonstrukce Brány Matky Boží by měla být podle prvních průzkumů náročnější,...

Dominanta Jihlavy a jediná zachovaná městská brána, Brána Matky Boží, se mění ve staveniště. Kolem věže vyrostlo lešení. Rekonstrukce, jež výrazně ovlivní letošní sezonu, bude podle prvních průzkumů...

24. března 2026  8:47

