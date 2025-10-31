K elektrárnám u Pelhřimova se lidé vysloví v referendu. Hlasovat mají příští rok

Zhruba deset, ale možná i více stožárů větrných elektráren plánují investoři v nejbližším okolí Pelhřimova. Názory zastupitelů na výstavbu těchto obnovitelných zdrojů energie se různí, rozhodnout proto mají sami obyvatelé. Vedení města schválilo na příští rok vyhlášení místního referenda.
ilustrační snímek | foto: HZS Pardubického kraje

Za poslední měsíce se na město obrátilo několik energetických společností, které chtějí vztyčit větrné elektrárny na jeho katastru či na území sousedních sídel.

„Jedná se o lokality od obce Kámen přes Novou Cerekev, Černovice, Leskovice, Čížkov až po Starý Pelhřimov,“ vyjmenoval na posledním zasedání zastupitelstva pelhřimovský starosta Ladislav Med (ODS). V případě Leskovic se již dokonce připravuje projekt trafostanice, která zvládne „utáhnout“ celý větrný park.

„Přímo na území města Pelhřimova by mohly být dotčeny katastry u Pejškov, Bitětice, Lipice a Starý Pelhřimov,“ upřesnila oblasti, kde investoři o umístění větrníků usilují, mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.

Finanční bonusy

Za vstřícnost mohou dotčené obce získat i finanční bonusy. „Je to zhruba od jednoho po jeden a půl milionu korun za každou větrnou elektrárnu,“ vyčíslil Med. Tedy při čtyřech větrnících v místních částech by si Pelhřimovští mohli v rozpočtu přilepšit cirka o šest milionů.

„Energetické společnosti je nabízejí v podstatě proto, abychom jim nekladli překážky při výstavbě,“ popsal na zasedání starosta. Doplnil také, že schvalovací proces k budování elektráren nepodléhá přímo pelhřimovskému ani krajskému stavebnímu úřadu. „Vše bude vyřizovat nadřazený státní Dopravní a energetický stavební úřad,“ upřesnil Med. Vstřícný postoj samospráv i obyvatel obcí však může sehrát v rozhodovacím procesu nezanedbatelnou roli.

Jak vidí přítomnost větrníků v krajině Pelhřimovska tamní lidé, ukáže právě plánované místní referendum, nebo případně více referend. Konkrétní podobu hlasování bude ještě vedení města řešit. Na jednání zastupitelů totiž zazněly i úvahy, zda by měli o výstavbě elektráren rozhodovat všichni obyvatelé Pelhřimova, nebo jen lidé z konkrétních místních částí.

Větrná energetika je na Vysočině v kurzu, tři referenda dopadla pro investory kladně

„Referendum by mohlo být vyhlášeno začátkem příštího roku. Chceme, aby měli občané dostatek času se s problematikou seznámit,“ informoval Med. V případě, že veřejnost v referendu vysloví s budováním větrníků souhlas, ponechalo by dle jeho slov město záměrům volný průběh a snažilo se „jen“ zvolit nejlepší firmu, jež elektrárny postaví.

„V případě nesouhlasu bych chtěl dát dohromady starosty všech obcí, abychom se všichni pospolu mohli účelněji bránit,“ nastínil jednu z variant starosta.

Mezi pelhřimovskými zastupiteli se názory na větrníky v okolí města různí. „Za mě je dobré, že proběhne nějaká delší diskuse. Doufám, že se firmy budou snažit ty věci vysvětlovat, protože by bylo nemilé, kdyby to zůstalo na samosprávě,“ míní místostarosta Karel Kratochvíl (KDU-ČSL), jenž se netají svým pozitivním vztahem k větrné energii. „Je důležité se snažit vyrobit elektřinu u nás, protože z hlediska bezpečnosti jsme na Evropu navázaní a může se stát, že když zaspíme, nebude mít Česká republika elektřinu od koho koupit,“ řekl Kratochvíl.

Hluková zátěž

Podobný postoj má například i zastupitel Filip Hron (ODS). „Já osobně s větrnou energetikou problém nemám a ani na horizontu Pelhřimova by mi větrníky nijak moc nevadily,“ konstatoval Hron.

Stonařovští odmítli rozšíření větrného parku. Výsledky ankety si přišli pohlídat

Kromě pozitiv v podobě energetické soběstačnosti či možnosti navýšení příjmů do rozpočtu se ale objevily i argumenty proti. Někteří zastupitelé i obyvatelé upozornili na možný hluk, negativní dopady na krajinu, vliv na migraci ptactva či estetiku prostředí. „Něco jiného je, když to jen vidíte, než když to i slyšíte,“ konstatoval k větrníkům Milan Váňa, předseda osadního výboru Bitětice. Za lidi z této místní části, stejně jako za Lipici a Pejškov, vyjádřil se záměry energetických firem společný nesouhlas.

„Zásadně proti je tam tak 90 procent lidí,“ zdůraznil Váňa a dodal, že cílem je konání referenda co nejdřív. Na zasedání zastupitelstva padl totiž i návrh spojení jeho termínu s konáním komunálních voleb. Ty ale připadají až na podzim 2026.

Větrné parky prošly

Na Vysočině se konalo k větrníkům několik referend již zkraje října, v termínu sněmovních voleb.

Zatímco v Nových Dvorech na Žďársku, Polné na Jihlavsku a Černovicích na Pelhřimovsku se vyslovili lidé proti, v dalších vsích si veřejnost projekty odhlasovala. Zelenou dostal větrník u Věžničky a dva větrné parky – u Stonařova na Jihlavsku a u obce Menhartice na Třebíčsku.

VIDEO: Tma, závratě, radost. Lezl jsem na větrnou elektrárnu

„K větrným elektrárnám máme schválenou obsáhlou strategii o ochraně krajinného rázu, která se zatím nijak nemění. Některé případy se řeší v rámci EIA (posouzení vlivu na životní prostředí, pozn. red. ), což samozřejmě vítáme,“ uvedl Pavel Řehoř (ANO), krajský radní pro oblast životního prostředí.

Záměrům podle něj kraj nijak nebrání, záleží ale hlavně na obcích, místních lidech a vyjednaných podmínkách. „Pouze jsme obce a jejich starosty upozornili, aby byli při vyjednáváních obezřetní,“ zmínil Řehoř. Hodnocení EIA teď prochází například tři plánované větrníky u Sazomína na Žďársku.

28. listopadu 2024
K elektrárnám u Pelhřimova se lidé vysloví v referendu. Hlasovat mají příští rok

31. října 2025  10:41

