Do Pelhřimova za zábavou i rekordy. Kdo hledá krematorium, odjíždí zklamán

  8:53
Možná to není úplně nejnavštěvovanější město v republice, přesto o jeho existenci obyvatelé Česka dobře vědí. Pelhřimov je znám především jako město rekordů a kuriozit. Párkrát jeho název zazněl i v oblíbených filmech. A také se tu koná celá řada akcí. Letos navíc spojených s oslavou 800 let od první písemné zmínky.
Historické centrum Pelhřimova s Masarykovým náměstím a kostelem sv. Bartoloměje s vyhlídkovou věží. Letos je zážitek z Pelhřimova umocněn oslavami výročí 800 let od první písemné zmínky o městě.

Někteří slyšeli o Pelhřimovu, kromě jiného místě plném nádherných historických staveb, v souvislosti s českou knihou – jakožto i festivalem – rekordů a kuriozit, případně muzeem všech výjimečných existencí, věcí a dovedností. No a další mají za to, že se zde nachází krematorium, kam doktor Skružný z populární komedie Vesničko má středisková posílá některé své pacienty, aby si prohlédli, kde jednou skončí jejich životní pouť...

Masarykovo náměstí v Pelhřimově
V létě byl pelhřimovský rybník Stráž v obležení rekreantů a přízni návštěvníků se těší i nyní na podzim. Lidé v oblasti běhají, venčí psy, korzují nebo se schází s přáteli. Okolí nádrže je i častým cílem rodin s dětmi. Město proto plánuje do rozvoje areálu investovat.
Obří jízdní kolo, které také přijelo na Festival rekordů, obléhaly hlavně děti.
Pelhřimov má konečně své krematorium. Sice je to jen zmenšený model, který za týden shoří. Ale místní jsou rádi, mohou do něj házet svá trápení, která příští sobotu spálí oheň.
Každopádně zatímco první skupina turistů bude při případné budoucí návštěvě města naprosto spokojena, poněvadž v Pelhřimově ve zdejším muzeu skutečně nalezne vše, co se týká českých rekordů a kuriozit od A do Z, cesta druhé party skončí zklamáním. Pelhřimov totiž žádné krematorium nemá a nikdy neměl.

Praktické informace

Jak se tam dostat: Pelhřimov se nachází na Vysočině. Leží 27 km západně od Jihlavy a 74 km severovýchodně od Českých Budějovic. Do Pelhřimova se dostanete autobusem i vlakem.

Základní informace o městě: Pelhřimov je označován za „Bránu Vysočiny“, a to pro své umístění na kraji Českomoravské vrchoviny. Nadmořská výška města je u paty věže kostela svatého Bartoloměje 498,63 m n. m. Žije zde 17 tisíc obyvatel.

Něco málo z historie: Prvotní osídlení se rozkládalo kolem kostela sv. Víta a ulice Hrnčířská v první polovině 13. století. Rozvoj města později ovlivnila těžba stříbra v okolí Křemešníku. Ve městě se dařilo soukenictví, plátenictví, tkalcovství, barvířství či perníkářství. Roku 1552 se zde začalo vařit také pivo. Nejprve se pivovar nacházel ve dvou domech v Růžové ulici, koncem 16. století byl potom postaven nový pivovar v parkánu za děkanstvím. Třetí pivovar, který dnes nese jméno „Poutník“, vyrostl koncem 19. století v lokalitě Na Hradišti.

Co nesmíte minout: Pelhřimov je městem rekordů a kuriozit. Správcem České databanky rekordů, provozovatelem Muzea rekordů, autorem a vydavatelem České knihy rekordů, pořadatelem festivalu Pelhřimov – město rekordů je agentura Dobrý den. Muzeum je ideálním turistickým cílem. Na své si přijdou děti, dospělí i senioři.

Otevírací doba muzea: Každý den 9:00 až 18:00, Palackého 47 Pelhřimov. Telefon 565 321 327 Základní vstupné: 250 Kč, zlevněné 180 a 150 Kč.

Měli byste vědět, že... Pelhřimov letos slaví 800 let od první písemné zmínky o městě.

Nicméně tak úplně mimo mísu informace o „pelhřimovském krematoriu“ není, a to i přesto, že každoročně přijíždí do Pelhřimova stovky návštěvníků a dotazují se právě na umístění populární budovy na spalování ostatků zemřelých.

V uvedené české veselohře ji tehdy zmínil již uvedený doktor Skružný (ztvárněný Rudolfem Hrušínským). Svému pacientovi, hostinskému Bedřichu Rambouskovi, tehdy poradil onu legendární cestu do Pelhřimova, přičemž to ve skutečnosti říkal známému pelhřimovskému rodákovi – herci Jiřímu Lírovi.

Scénář k filmu psal Zdeněk Svěrák. Podle historky, která se traduje, projížděl městem a všiml si, že se na hřbitově něco staví. Automaticky si domyslel, že jde o krematorium. Více už pak celou záležitost neprověřoval. „Když jsem psal scénář k Vesničce, netušil jsem, co Pelhřimovu způsobím svým lajdáctvím,“ kál se Svěrák po letech. Každopádně hláška zlidověla a popularita Pelhřimova šplhala nahoru.

A historka o neexistujícím krematoriu se objevuje i při letošních oslavách 800. výročí vzniku města. Ostatně vedení Pelhřimova naplánovalo spoustu akcí na celý rok. „Chceme ukázat, co vše Pelhřimov nabízí – od historických památek přes kulturní tradice až po energii, kterou do něj vnášejí jeho obyvatelé. Toto výročí je příležitostí posílit sounáležitost s naším městem a vytvořit nové společné vzpomínky,“ vzkázal starosta Ladislav Med.

Jednou z nejočekávanějších akcí v rámci oslav bude ta zářijová, která potrvá celé tři dny. V pátek 12. září se na Masarykově náměstí v Pelhřimově uskuteční velká party. O den později pak bude program pokračovat například vystoupením herce a moderátora Marka Ebena či populární zpěvačky Lucie Bílé. A třídenní oslavy poté završí nedělní dopolední koncert Božejáků, ukázka šermířského umění a představení historické hudby.

