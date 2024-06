Železný Zekon ani ve svých třiašedesáti nepolevuje. Roztrhl 12 balíčků karet

„Pelhřimov je pro mě kultovní město. Udělal ze mě mediální hvězdu. Tady jsem dělal většinu rekordů, odtud šlo všechno do éteru. Bez Pelhřimova bych tady dnes nebyl,“ svěřoval se Železný Zekon v rozhovoru před začátkem svého vystoupení.

Jak říkal, ve svém věku si přijel do Pelhřimova spíš užívat. I když jen na otočku. Rád se potkal s jinými rekordmany a popovídal si s pořadateli z agentury Dobrý den. „Ogaři, co to tady pořádají, to jsou jedineční chlapi. Prostě úplně super,“ rozplýval se.

I když si před představením stěžoval na bolavé prsty – „kurňa, nějaký zánět tam mám,“ vykládal – opět všem vytřel zrak. Jako vůbec první člověk v Česku dokázal po sobě roztrhnout celkem dvanáct balíčků karet. Stačily mu k tomu tři minuty. Pokračoval by i dál, kdyby bylo co trhat. Karty došly. S takovým výkonem pořadatelé nepočítali.

Železný Zekon alias Zdeněk Knedla z Bystřice pod Hostýnem se stále udržuje ve skvělé formě. Šestkrát týdně cvičí v posilovně. „Vždy tam jdu na dvě hodiny. Ale první hodinu prokecám,“ směje se. Upravil i jídelníček, jak říká, už neplácá páté přes deváté.

Některé své kousky, kterými se proslavil, ale z repertoáru vypustil. Třeba už si nechce nechat přejíždět auta přes hrudník. „Nic nelámu přes koleno. Přejezdy mě přestaly bavit. Nikdo jiný je nedělal, nikam se to neposouvalo a mně už to nestálo za to. Dělám už jen pódiovky,“ vysvětluje.

Jak ovšem znovu ukázal, na pódiu je ve svém živlu. Předvádět své silácké kousky ho stále baví. A dokonce dost možná víc, než dřív. „Čím jsem starší, tím víc si to užívám. Nejde už ani tak o výkony, spíš o ten prožitek,“ říká.

A jak dlouho ještě bude vystupovat? „To nikdo neví. Možná tři měsíce, možná deset let, dokud budu moci,“ směje se showman, který sice bude mít od letošního listopadu nárok na důchod, ale cítí se a zdravý je jako mladík.