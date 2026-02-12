Většina lékařů v Pelhřimově stahuje výpovědi, nemocnici povede nový ředitel

„Zbývající dva lékaři ještě své rozhodnutí zváží do konce února,“ dodali lékaři. Jmenování nového ředitele, kterým se 23. února stane bývalý ředitel nemocnice a současný starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár, označili za optimální volbu a příslib pozitivního vývoje při řešení situace.
Kozár bude v nemocnici pracovat na poloviční úvazek. Jmenovaný byl na dobu určitou do 31. října. „Zbyla mi ještě dovolená z předchozího roku, takže si budu vybírat i tu. Samozřejmě pro město Jindřichův Hradec budu nadále pracovat v maximálně možném rozsahu. Jsem připraven volný čas, který mi ještě zbyl, obětovat,“ řekl ve čtvrtek Kozár (ANO).
Podle Kukly se lékaři odhodlali k výpovědím i proto, že se podle nich v nemocnici dlouhodobě personální otázka aktivně neřešila. V lednu nemocnice informovala, že kvůli odchodu chirurgů bude muset od března omezit neakutní operace. Požadovali také zlepšení konkurenceschopnosti nemocnice na trhu práce lékařů a kritizovali manažerské vedení nemocnice.
Pelhřimovská nemocnice je jednou z pěti zřizovaných Krajem Vysočina. Má přibližně 700 zaměstnanců, 112 z nich jsou lékaři. Ročně se starají asi o 11 600 hospitalizovaných. Krajské nemocnice jsou na Vysočině také v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči a Novém Městě na Moravě na Žďársku.