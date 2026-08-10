Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Pelhřimov se dočká obchvatu za 1,2 miliardy. První úsek se otevře v roce 2027

Autor:
  8:23aktualizováno  10:23
Po zprovoznění obchvatu by provoz mohl poklesnout i v Pražské ulici vyvádějící...

Po zprovoznění obchvatu by provoz mohl poklesnout i v Pražské ulici vyvádějící dopravu z města směrem na Tábor a Vlašim. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Takto podle infoletáku ŘSD vypadá plánovaný západní obchvat Pelhřimova. Nahoře...
Při stavbě nového obchvatu Pelhřimova zmizí i ne úplně příjemná křižovatka...
Při stavbě nového obchvatu Pelhřimova zmizí i ne úplně příjemná křižovatka...
O deset tisíc vozidel denně uleví obchvat Pelhřimovu. Jedna z klíčových...
8 fotografií
Od září by měly začít první skrývky zeminy a další zemní práce na očekávané stavbě obchvatu Pelhřimova. „Dodavatelské firmě nicméně budeme předávat staveniště v listopadu či prosinci,“ řekl Aleš Kratina, šéf vysočinského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Dodal, že v trase budoucího obchvatu už byly provedeny základní vytyčovací a zaměřovací práce. „Pracuje se tam nyní a bude pracovat na přeložkách vedení elektřiny a plynovodu,“ podotkl Kratina.

ŘSD již uzavřelo smlouvu se zhotovitelem obchvatu. Nyní se dokončuje majetkoprávní vypořádání a příprava staveniště. Během podzimu začne i kácení dřevin a archeologický průzkum.

Obchvat po dokončení uvolní městu ruce k dalším dopravním úpravám na stávajícím průtahu, které do té doby nechá radnice projekčně připravit. „Rádi bychom udělali okružní křižovatku Billy, aby se tam mohlo přijíždět i z protisměru, což dosud nejde. Za Billou chceme propojit komunikaci k bývalému Eonu a na Příkopy. Nádražní ulice u Rynárecké brány je jednosměrná, a tak se do centra vjíždí. Po zklidnění průtahu se tam možná udělá i cyklopruh,“ řekl starosta Ladislav Med.

Změna přednosti v křižovatce

Předmětem diskusí je změna v hlavní pětiramenné okružní křižovatce budoucího obchvatu, kde se budou potkávat směry od Humpolce, Vlašimi, Tábora (s odbočkou na Starý Pelhřimov), Jindřichova Hradce a Pelhřimova.

Takto podle infoletáku ŘSD vypadá plánovaný západní obchvat Pelhřimova. Nahoře je šedou znázorněn i budoucí obchvat místo části Starý Pelhřimov.
Při stavbě nového obchvatu Pelhřimova zmizí i ne úplně příjemná křižovatka silnic 19 a 112 na Vlašim mezi městem a místní částí Starý Pelhřimov. Nahradí ji velký kruhový objezd.
Při stavbě nového obchvatu Pelhřimova zmizí i ne úplně příjemná křižovatka silnic 19 a 112 na Vlašim mezi městem a místní částí Starý Pelhřimov. Nahradí ji velký kruhový objezd.
O deset tisíc vozidel denně uleví obchvat Pelhřimovu. Jedna z klíčových dopravních staveb regionu roku 2026 je podmíněna schválením státního rozpočtu.
8 fotografií

Zatímco nyní je preferovaný směr od Humpolce na Tábor, v novém řešení dopravního uzlu přednost dostane trasa mezinárodní silnice E551, čili od Humpolce rovně skrz okružní křižovatku přímo na Jindřichův Hradec. „Stavba obchvatu nyní odpovídá tomu, jak to bylo historicky naprojektováno, kdy je z hlediska koncepce dálkových tras mezinárodní silnice nadřazená,“ řekl Kratina.

Do výběrového řízení na stavbu došlo pět nabídek s nejnižší cenou 1,22 miliardy korun bez daně. Zhotovitelem stavby obchvatu bude Společnost Pelhřimov, obchvat – Swietelsky – M – Silnice.

Hledání munice

Oproti původním starším plánům bude součástí stavby západní části obchvatu po silnici I/34 (od Humpolce přes Pelhřimov na Jindřichův Hradec) také budování obchvatu pelhřimovské části Starý Pelhřimov na silnici I/19 z Pelhřimova na Tábor.

V trase obchvatu Pelhřimova se může skrývat nebezpečí ještě z období války

Silničáři mimořádně musí pro celou stavbu objednat i pyrotechnický průzkum, protože v dotčené pelhřimovské lokalitě v okolí pražské výpadovky by se mohla v zemi nacházet stará nevybuchlá munice.

Obchvat tvoří dvě navazující stavby – západní obchvat Pelhřimova a severní obchvat Starého Pelhřimova. Západní obchvat měří necelých pět kilometrů, celková délka stavby bude přibližně 6,5 kilometru. Součástí projektu jsou mimoúrovňové křižovatky Pelhřimov jih a Pelhřimov sever.

Řidiči se projedou za dva roky

Po dokončení bude tranzitní doprava odvedena mimo zastavěné území Pelhřimova i místní části Starý Pelhřimov. Stavební práce budou trvat do konce roku 2028, kdy by mělo být celé dílo zprovozněno. Doba realizace stavby je 27 měsíců.

Plánovaný obchvat Pelhřimova? Město s napětím čeká na státní rozpočet

„To je více než dvě stavební sezony, ale je předpoklad, že by se na konci roku 2027 aspoň po části stavby už dalo jezdit,“ řekl Kratina.

Stavba obchvatu Pelhřimova se chystá už dvě desetiletí. Nově byl do investice přidán i obchvat zmíněného Starého Pelhřimova, jinak ale zůstal záměr podle starosty města prakticky nezměněn. „Za tu dobu dvaceti let došlo jistě k určitému posunu mínění, takže by nějaké úpravy asi byly vhodné. Jenže by to bylo tak složité na přeprojektování, že se dělá původní, dvacet let stará verze,“ hodnotí Med.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Byla nebojácná, chtěla pomáhat. Kaplan na pohřbu vojákyně přidal osobní vzpomínku

Vojenská hudba doprovodila smuteční průvod z kostela na hřbitov (4. srpna 2026).

Přes tři sta lidí se v úterý od 10 hodin v kostele svatého Václava v Netolicích na Prachaticku naposledy rozloučilo s vojákyní, která 23. července nepřežila pád armádního vrtulníku UH‑1Y Venom....

Smetl vůz za traktorem a srazil se s dalším autem. Zraněných je 12, včetně čtyř dětí

ilustrační snímek

Dramatické odpoledne zasáhlo silnici II/692 mezi Dušejovem a Vyskytnou nad Jihlavou. Řidič osobního auta se podle všeho plně nevěnoval řízení a v plné rychlosti zezadu smetl vůz stojící za...

Senior smetl ze silnice cyklisty a ujel. Nic si nepamatuji, mlžil po dopadení

ilustrační snímek

Nedělní odpoledne se u Osové Bítýšky na Žďársku proměnilo během pár sekund v drama s těžkými následky. Třiasedmdesátiletý šofér v červené škodovce při riskantním předjíždění smetl dva cyklisty. Místo...

Starosta poslal podvodníkům milion z cizích účtů, nalákali ho na bitcoiny

Premium
Starosta Polné Jindřich Skočdopole (Nezávislí pro Polnou) je nejdéle sloužícím...

Starostou Polné je nepřetržitě už od roku 1998 a je nejdéle sloužícím prvním mužem v historii pětitisícového městečka na Jihlavsku. Přesto Jindřich Skočdopole uvěřil podvodníkům, kteří ho...

Souček technickým ředitelem. Ale ani West Hamu, ani Slavie. Mužstva ze čtvrté ligy

Český záložník Tomáš Souček se prochází po trávníku stadionu v Guadalajaře před...

Na první poslech to znělo spíš jako aprílová zpráva, jenže ve skutečnosti se jednalo o zcela relevantní informaci. Fotbalový reprezentant, hráč anglického West Hamu United a havlíčkobrodský rodák...

Soutok stál dlouho v pozadí. Moderní náplavka má přivést lidi blíž k vodě

Budoucí podobu soutoku Balinky a Oslavy ukazuje vizualizace od architekta...

Soutok řek Balinky a Oslavy, podle nějž je Velké Meziříčí i pojmenováno, změní podobu. Z dosud ne příliš lichotivého prostranství, kde lidé neměli důvod se příliš zdržovat, chce mít radnice moderní...

10. srpna 2026  15:41

Pejskaře zaskočila nová povinnost, zvíře musejí zapsat do Centrální evidence

ilustrační snímek

Každý pes musí mít čip, musí být nahlášený na městském úřadě a od začátku července nově platí také povinnost zvíře zaregistrovat v Centrální evidenci psů (CEP). „Spousta lidí se domnívá, že když...

10. srpna 2026  12:03

Pelhřimov se dočká obchvatu za 1,2 miliardy. První úsek se otevře v roce 2027

Po zprovoznění obchvatu by provoz mohl poklesnout i v Pražské ulici vyvádějící...

Od září by měly začít první skrývky zeminy a další zemní práce na očekávané stavbě obchvatu Pelhřimova. „Dodavatelské firmě nicméně budeme předávat staveniště v listopadu či prosinci,“ řekl Aleš...

10. srpna 2026  8:23,  aktualizováno  10:23

Ústí nestačilo třígólové vedení, s Českou Lípou remizovalo. Příbram i Slavia otáčely

Petr Potměšil

V poločase vedli 3:0, přesto si musí fotbalisté Ústí nad Labem vystačit s remízou. Doma ve třetím kole druhé ligy s nováčkem Českou Lípou hráli po dvou vlastních brankách 3:3. V soutěži už tak není...

7. srpna 2026  20:41,  aktualizováno  9. 8. 16:35

Třebíč má moderní zimní stadion, vyprodaná hala tleskala i mistrům světa

Pak se fanoušci přesunuli k zimnímu stadionu. (8. srpna 2026)

Sobotní letní počasí sice zvalo spíš do přírody či k vodním radovánkám, ovšem Třebíč měla tento termín už dlouho dopředu zabraný pro slavnostní otevření nově zrekonstruovaného zimního stadionu. A ke...

9. srpna 2026  10:35

Žďárské Slavnosti jeřabin odstartuje Cirk La Putyka, vrcholem bude hasičská fontána

V představení Splash, jež do Žďáru přiveze česká novocirkusová špička Cirk La...

Akrobatické kousky, u nichž se tají dech. Ale i divadlo, muzika, humor a podněty k zamyšlení. To je představení Splash, které do Žďáru nad Sázavou přiveze špička české novocirkusové scény – Cirk La...

9. srpna 2026  7:55

Hokejová chlouba Třebíče se otvírá. Vyprodaná exhibice nabídne mistry světa i Nečase

Moderní stánek pro prvoligové hokejisty Horácké Slavie Třebíč nabídne kapacitu...

Aktuální počasí sice lednímu hokeji příliš nepřeje, nicméně sobota bude v Třebíči věnován právě tomuto sportu. Město čeká velká akce u příležitosti slavnostního otevření zdejší nové sportovní chlouby...

8. srpna 2026  8:24

Vedli, měli šance, ale pak je srazil Krulich. Musíme se gólově rozjet, ví jihlavský kouč

Příbramský útočník Matouš Krulich se raduje z trefy proti Jihlavě.

Po dvou úvodních kolech nového ročníku Chance Národní ligy se fotbalová Vysočina usadila na třetím místě tabulky. A pobyt mezi nejlepšími týmy soutěže se jí zalíbil. Nahoře hodlala vydržet i po tomto...

8. srpna 2026  8:14

Není to tenis, není to squash. Žďár otevřel první kurt pro padel na Vysočině

Žďárský kurt pro padel je prvním na Vysočině. Pálky a míčky si tam lze navíc...

Padel, mladý raketový sport, jehož obliba neustále roste, si nyní mohou lidé zahrát i na Vysočině. U Pilské nádrže ve Žďáře nad Sázavou otevřeli minulý týden nový padelový kurt, který už testují...

7. srpna 2026  15:15

Z jedoucího auta jim na D1 vypadly i pasy, Izraelci teď posílají díky z Tel Avivu

ilustrační snímek

Dovolená izraelské rodiny v České republice dostala nečekaný spád. Kvůli nedovřenému kufru auta začaly cizincům za jízdy na dálnici D1 padat z vozidla jejich zavazadla. Osobní věci včetně pasů a...

7. srpna 2026  14:18

Domnělý záchvat cukrovky byl spíše infarkt. Policisté na D1 zachránili cizinku

ilustrační snímek

Měla to být jen další rutinní obchůzka dálniční benzinky. Pro hlídku z dálničního oddělení ve Velkém Beranově na Jihlavsku se však sobotní odpoledne 1. srpna proměnilo v boj o lidský život. Policisté...

7. srpna 2026  12:40,  aktualizováno  13:04

Sto milionů za bezpečnou vodu. Jihlava zdvojí přivaděč, lidi odstávka nečeká

Hosovská úpravna vody v Jihlavě mívá vždy v červnu na konci školní výuky dny...

Bezpečnost dodávek pitné vody pro Jihlavu i okolní obce v budoucnu výrazně vzroste. Radní města schválili zakázku na zdvojení klíčového vodovodního přivaděče z úpravny vody v Hosově. Akce za téměř...

7. srpna 2026  7:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.