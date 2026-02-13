Výrobce leteckých motorů se chystá na nápor zakázek. Hledá stovky zaměstnanců

Autor:
  8:51
Téměř miliarda korun. Taková investice putovala loni do rozvoje výrobního závodu společnosti PBS ve Velké Bíteši. Zájem o letecké motory z Velké Bíteše se za poslední roky několikanásobně zvýšil. Firma se připravuje na nápor dalších zakázek. Do stále se rozrůstajícího týmu hledá nové posily.
Firma PBS slavnostně zprovoznila novou žíhací a vakuovou pec. Nové investice jí...

Firma PBS slavnostně zprovoznila novou žíhací a vakuovou pec. Nové investice jí pomohou zvýšit výrobu až o stovky procent. (23. ledna 2025) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Na pařížském veletrhu budil nový motor z dílny PBS Group velký zájem...
Firma PBS slavnostně zprovoznila novou žíhací a vakuovou pec. Nové investice jí...
Generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán (vlevo) převzal od ministra...
Na pařížském veletrhu budil nový motor z dílny PBS Group velký zájem...
18 fotografií

Firmu ze Žďárska, v níž vznikají mimo jiné pohonné jednotky a zařízení pro oblast letecké techniky, si minulý týden prohlédl i místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).

Ministr při návštěvě bítešského podniku zavítal mimo jiné do nově budovaných výrobních prostor. Právě do rozšiřování výroby totiž firma, člen nadnárodní skupiny PBS Group, nyní masivně investuje. Další nemalé prostředky pak putují i do zavádění moderních technologií a na posílení výzkumu a vývoje.

Masivně nabíráme a plánujeme dosáhnout kapacity kolem 1 060 zaměstnanců. Nabízíme jim stabilitu a jistotu, práci s unikátními produkty, atraktivní benefity a prostor pro profesní i osobní růst.

Milan Macholángenerální ředitel PBS Velká Bíteš

„Rozvoj a nárůst obratu máme v posledních letech především v motorech. Od roku 2023 jsme zvýšili jejich výrobu téměř šestinásobně – v roce 2025 to bylo přibližně 1 700 kusů,“ popsal Milan Macholán, generální ředitel PBS Velká Bíteš. Zmínil také, že už teď má firma zakázky i na příští rok, takže očekává další nárůst. „Tomu musíme přizpůsobit naše výrobní, personální i školicí kapacity a také dodavatelský řetězec,“ objasnil Macholán.

Valná část peněz směřuje nyní do rozvoje divize letecké techniky (DLT). Právě ta je totiž klíčová pro další růst produkce turbínových leteckých a proudových motorů. Významnou část v ní představuje hlavně výstavba nové výrobní haly.

Firma PBS slavnostně zprovoznila novou žíhací a vakuovou pec. Nové investice jí pomohou zvýšit výrobu až o stovky procent. (23. ledna 2025)
Na pařížském veletrhu budil nový motor z dílny PBS Group velký zájem návštěvníků. (24. července 2025)
Firma PBS slavnostně zprovoznila novou žíhací a vakuovou pec. Nové investice jí pomohou zvýšit výrobu až o stovky procent. (23. ledna 2025)
Generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán (vlevo) převzal od ministra obrany Jaromíra Zůny ocenění Osobnost roku 2025.
18 fotografií

Také tu si ministr Zůna při svém programu, z nějž byl nakonec vyškrtnut původně plánovaný brífink s novináři, zvládl prohlédnout. „Jsem rád, že česká firma dokáže obstát ve světové konkurenci v oblasti leteckého průmyslu,“ vyjádřil se poté Zůna v tiskové zprávě.

Vedení společnosti věří, že návštěva ministra je potvrzením otevřeného a konstruktivního dialogu mezi resortem obrany a technologickými firmami v České republice. „Jsme připraveni být ministerstvu obrany odborným a technologickým partnerem v oblasti vývoje, výroby i dalšího rozvoje schopností Armády ČR,“ řekl po jednání Macholán.

Součásti letounů i vrtulníků

V podniku vzniká několik typů leteckých motorů, přičemž nejnovější z nich, TJ 200, představila firma loni. Nejsou to ale „pouze“ motory, díky nimž si společnost z Vysočiny vysloužila světové renomé.

PBS Velká Bíteš

  • Člen skupiny PBS Group, je renomovaný výrobce pohonných jednotek a zařízení pro oblast letecké techniky. Sídlí ve Velké Bíteši.
  • Vyvíjí a vyrábí kromě jiného proudové a turbohřídelové motory pro bezpilotní aplikace i certifikované pomocné energetické jednotky pro letouny, vrtulníky a bezpilotní systémy.
  • Holding se dlouhodobě angažuje ve vývoji moderních leteckých technologií, které podporují obranné projekty NATO a jeho spojenců, ale i v civilním letectví.
  • Milan Macholán, dlouholetý ředitel firmy PBS Velká Bíteš, letos získal titul Osobnost roku 2025, udělovaný časopisem Review v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu. Ocenění má za svoji dlouhodobou manažerskou práci, strategické vedení i za výsledky, jichž podnik dosahuje.
  • Firma je také přední evropská slévárna přesného lití, která dodává odlitky pro energetiku, dopravu, letecký i sklářský průmysl. Zajišťuje i galvanické povrchové úpravy a vysoce přesné obrábění.

„Vyrábí rovněž pomocné energetické jednotky – tedy jakési startéry hlavních motorů – pro letouny, vrtulníky a bezpilotní systémy. Vyvíjí také speciální technologie do systémů pro zkapalnění inertních plynů. Tato kryogenní zařízení dodává mimo jiné do urychlovače částic švýcarského CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum – pozn. red. ),“ doplnila Monika Hrubalová, mluvčí PBS Velká Bíteš.

Současně společnost od loňského dubna zřídila i novou divizi technického rozvoje. „Jejím cílem je posílení vývoje a zavádění nových technologií do sériové výroby,“ přiblížil Macholán. Investice podle něj míří dále do modernizace výrobních procesů - zejména do nákupu špičkového zařízení. Od toho si firma slibuje možnost navýšení produkce, pozvednutí technologické úrovně výroby i posílení konkurenceschopnosti.

Na konci roku 2025 například pořídil podnik rovněž novou hipovací pec. Slouží k odstranění vnitřní mikropórovitosti kovových odlitků, a tím i ke zlepšení jejich pevnostních a mechanických vlastností. Do ostrého provozu půjde novinka ještě letos. Hipovací pec byla částečně financována z projektu Lockheed Martin, realizovaného konsorciem firem pod vedením PBS. Projekt je zaměřen na vývoj a výrobu komponent pro letoun F-35.

Lidé do výroby i inženýringu

„Jen“ investice do techniky ale nestačí. Nedílnou součástí PBS jsou i její zaměstnanci, jichž je dnes v Bíteši kolem osmi set. Toto číslo se ale změní – podnik hledá nové posily, zvlášť do výroby a inženýringu. „Masivně nabíráme a plánujeme dosáhnout kapacity kolem 1 060 zaměstnanců. Nabízíme jim stabilitu a jistotu, práci s unikátními produkty, atraktivní benefity a prostor pro profesní i osobní růst,“ vyjmenoval ředitel.

Šéf vysočinské firmy na výrobu letecké techniky získal prestižní ocenění

V návaznosti na rostoucí poptávku amerických zákazníků spustila skupina PBS loni v září prostřednictvím své dceřiné společnosti PBS Aerospace sériovou výrobu vybraných leteckých motorů také v USA. A i tam investuje do výrobních a montážních kapacit.

Cílem je zajistit vyšší flexibilitu dodávek, zkrátit logistické lhůty a posílit pozice na tamním obranném trhu. „Investice PBS Group do americké výrobní infrastruktury odráží náš závazek podporovat priority národní bezpečnosti díky blízkosti zákazníkům, agilní výrobě a dodržování amerických obranných standardů,“ vyjádřil se Petr Kádner, generální ředitel PBS Group.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prior je vředem, náměstí by však mohl oživit. Změnit ho musí pouze vlastník

Obchodní dům Prior na jihlavském Masarykově náměstí

Přesto, že v zadání architektonické soutěže na revitalizaci Masarykova náměstí tento bod nebyl, osm let starý vítězný návrh ho nakonec obsahuje. Miroslav Cikán a Radek Novotný z ateliéru MCA ve...

Z pelhřimovské nemocnice odcházím dobrovolně, Vlček jen žvaní, říká Běhounek

Premium
Jiří Běhounek, SOCDEM

Situace v pelhřimovské nemocnici vře. Poté, co ohlásil rezignaci ředitel Radim Hošek, končí ve funkci náměstka i krajský radní, bývalý hejtman a poslanec Jiří Běhounek. V rozhovoru pro iDNES.cz ostře...

Do tunelu pro potok už mohou chodci i cyklisté, zpřístupnily ho rošty nad vodou

Nový průchod slouží u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě. Vznikl díky roštům...

Dříve tím tunelem u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě tekl jen Drážní potok pod rušnou Havlíčkovou ulicí. Nově je otevřen i chodcům a cyklistům díky roštům položeným nad vodním tokem. A že už do...

Vím, že to není populární, ale Rusáci mi na olympiádě chybí, říká Jiří Holík

Premium
Bývalý vynikající útočník Dukly Jihlava a reprezentace Jiří Holík sleduje...

Olympiáda není svátkem pouze pro sportovce, ale také pro všechny sportovní fanoušky. Na tři únorové týdny strávené sledováním přenosů z Milána a Cortiny d’Ampezzo se v těchto dnech těší také...

Češi v Davis Cupu proti Švédům vedou 2:0, Lehečka i debutant Svrčina dominovali

Jiří Lehečka slaví zisk bodu v daviscupové kvalifikaci proti Švédsku.

Čeští tenisté skvěle zahájili působení v letošním ročníku Davis Cupu, po úvodním dni 1. kola kvalifikace vedou nad Švédskem 2:0. První bod jim v Jihlavě zařídil Jiří Lehečka výhrou 6:3 a 6:4 nad 576....

Výrobce leteckých motorů se chystá na nápor zakázek. Hledá stovky zaměstnanců

Firma PBS slavnostně zprovoznila novou žíhací a vakuovou pec. Nové investice jí...

Téměř miliarda korun. Taková investice putovala loni do rozvoje výrobního závodu společnosti PBS ve Velké Bíteši. Zájem o letecké motory z Velké Bíteše se za poslední roky několikanásobně zvýšil....

13. února 2026  8:51

Většina lékařů v Pelhřimově stahuje výpovědi, nemocnici povede nový ředitel

Nemocnice Pelhřimov

Většina lékařů interního oddělení Nemocnice Pelhřimov stáhne k 16. únoru své výpovědi. Rozhodnutí padlo po jednání s hejtmanem Martinem Kuklou (ANO) a jmenování Michala Kozára novým ředitelem. Krize...

12. února 2026  18:45

Nemocnici Pelhřimov načas povede bývalý ředitel. Lékaři slíbili stažení výpovědí, říká

Starosta Jindřichova Hradce a budoucí dočasný ředitel nemocnice v Pelhřimově...

Nemocnici v Pelhřimově, jejíž ředitel Radim Hošek rezignoval, povede její bývalý ředitel a nynější starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Rozhodli o tom radní Kraje Vysočina. Ve funkci bude...

12. února 2026  13:55,  aktualizováno  15:52

První honorář jsem si zarámoval, říká hlas fotbalové Sparty i hokejového zlata

Premium
„Byla to třešnička na dortu,“ říká Novotný o moderování Davis Cupu na Vysočině.

Jeho hlas se stal soundtrackem největších českých sportovních triumfů posledních let. Byl u toho, když hokejová Praha předloni v květnu propadla zlaté euforii, moderoval oslavy sparťanského doublu na...

12. února 2026

Zlomené ruce i nohy, tělo samá podlitina. Týrání batolete otřáslo kriminalisty

Týrání batolete otřáslo kriminalisty

Teprve osmiměsíční miminko se stalo obětí násilnických choutek dvacetiletého muže. Ten holčičku své družky, s níž žil na ubytovně v Třebíči, podle kriminalistů opakovaně bil, třásl s ní a týral ji....

12. února 2026  12:31

Oloupili fanoušky soupeře, hrozí jim 10 let. Nebudeme to tolerovat, vzkazuje policie

Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení....

Žádné domluvené ani spontánní bitky či krádeže vlajek, šál nebo dresů nestrpíme, důrazně varuje policie sportovní fanoušky po nedávném incidentu v Jihlavě. Sedm příznivců místního klubu po zápase s...

12. února 2026  12:06

Stavitelé elektrárny řeší, kde ubytují tisíce dělníků, kteří dostaví Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany.

Celkem 41 pozemků a 46 objektů zatím nabídli jejich vlastníci na Vysočině a jižní Moravě pro ubytování pracovníků, kteří budou v dalších deseti letech budovat Jadernou elektrárnu Dukovany 2. Na...

12. února 2026  8:53

Z pelhřimovské nemocnice odcházím dobrovolně, Vlček jen žvaní, říká Běhounek

Premium
Jiří Běhounek, SOCDEM

Situace v pelhřimovské nemocnici vře. Poté, co ohlásil rezignaci ředitel Radim Hošek, končí ve funkci náměstka i krajský radní, bývalý hejtman a poslanec Jiří Běhounek. V rozhovoru pro iDNES.cz ostře...

11. února 2026

Vedení Nemocnice Pelhřimov se rozpadá, končí ředitel i náměstek Běhounek

Ve středu rezignoval ředitel Nemocnice Pelhřimov Radim Hošek (vpravo) a odchod...

Napětí v Nemocnici Pelhřimov vyvrcholilo. Ve středu rezignoval její ředitel Radim Hošek a odchod z funkce oznámil i jeho náměstek a někdejší hejtman kraje Jiří Běhounek (nez. za SOCDEM). Ten zároveň...

11. února 2026  12:15,  aktualizováno  13:32

Od hádky na škole k obratu čtvrt miliardy. Podnikatel roku dělá kosmetiku pro chlapy

Z rebelie k úspěšnému byznysu. Tomáš Čech porotce oslovil svou autenticitou i...

„Chlapi se potí, smrdí a berou to tak,“ říká s odzbrojující upřímností Tomáš Čech. Právě tato přímočarost a sázka na absolutní autenticitu vynesly zakladateli třebíčské značky Angry Beards titul EY...

11. února 2026  9:54

Náměstí v Přibyslavi čeká nákladná oprava, budují kvůli ní nové parkoviště

Vítězný návrh na proměnu přibyslavského Bechyňova náměstí od ateliéru Gogolák +...

Přibyslav zahájila přípravy na kompletní rekonstrukci Bechyňova náměstí. S vítězem architektonické soutěže, ateliérem Gogolák + Grasse, podepsala radnice smlouvu. Přípravné práce mají trvat dva roky...

11. února 2026  8:22

Sníh v zoo si některé druhy užívají, pro exotické žirafy je nebezpečný led

Králové hor ve svém živlu. Irbisové (levharti sněžní) mají díky husté srsti a...

Pro návštěvníky zoologických zahrad se může jevit zima jako relativně „mrtvé období“. Jenže pořád je dost druhů, které chlad doslova milují. A takové má pochopitelně ve svém repertoáru také jihlavská...

10. února 2026  15:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.