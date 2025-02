PBS Velká Bíteš potřebuje řadu nových zaměstnanců. Vychovává si své učně

Firma, která vyrábí mimo jiné letecké motory, velmi rychle roste. Aby uspokojila zájem tuzemských i zahraničních zákazníků o své produkty, musí zvednout výrobu o stovky procent. To s sebou přináší nejen investice do vybavení - jenom pro letošek za zhruba 300 milionů korun, či do vývoje, ale právě i potřebu kvalifikovaného personálu.

„V loňském roce jsme počet zaměstnanců navýšili o stovku, na současných zhruba sedm set. A tím, jak rosteme, budeme jejich stav samozřejmě adekvátně doplňovat i nadále. Není to jednoduché, protože odborníků, techniků a operátorů je obecně nedostatek, ale zatím se nám to daří,“ vyjádřil se Milan Macholán, generální ředitel výrobního závodu PBS Velká Bíteš.

PBS Velká Bíteš Renomovaný výrobce pohonných jednotek a zařízení pro oblast letecké techniky. Firma je i přední evropskou slévárnou přesného lití.

Dodává odlitky pro oblasti energetiky, dopravy, letecký i sklářský průmysl. Zajišťuje také profesionální galvanické povrchové úpravy a přesné obrábění.

Spadá pod skupinu PBS Group.

Zájem je nyní hlavně o její letecké motory. Z desítek vyrobených kusů motorů se firma sune do stovek a míří k tisícům. Skupina už také rozjíždí výrobu v USA, poté přijde na řadu i Indie.

Jak toho firma dociluje? Podnik má podle Macholána dobré jméno, takže je pro nové zaměstnance atraktivní. Loni jim také navyšoval dvakrát platy a nabízí svým pracovníkům i různé benefity. Příležitost v něm dostávají rovněž pracovníci z ciziny, například z Filipín.

A v neposlední řadě má společnost právě i své vlastní učňovské středisko, které každý rok generuje nové odborníky. Žáci se tam vzdělávají kromě jiného v mechanice, kinematice, dynamice nebo se věnují nauce o materiálech.

„Naše učiliště již od roku 1964 přispívá k zajištění kvalifikovaných pracovníků v rozvíjejícím se výrobním sektoru. Škola funguje nepřetržitě a je jednou z mála vzdělávacích institucí s tak dlouhou tradicí v odborném vzdělávání v České republice,“ pochlubila se Monika Hrubalová, marketingová ředitelka PBS Group.

Zájemci tam mohou zvolit učební obor obráběč kovů nebo i maturitní obor mechanik seřizovač.

Lákavá je i finanční stránka

V posledních letech středisko zaznamenává slibný nárůst zájmu o studium. Ročně jím projde přibližně pět desítek školáků. Učiliště rovněž zajišťuje praktickou výuku žáků velkobítešské Střední odborné školy Jana Tiraye, a to právě pro tříletý učební obor obráběč kovů - universální obrábění, a od roku 2010 také vzdělávání žáků čtyřletého studijního oboru mechanik seřizovač.

Firma a učni V PBS Velká Bíteš funguje vlastní podnikové učiliště. To přispívá k zajištění kvalifikovaných pracovníků v rozvíjející se výrobě a slouží již od roku 1964.

Od 1. 9. 2008 se Středisko praktického vyučování (SPV) stalo samostatným právním subjektem pod názvem Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš.

Nabízí obor obráběč kovů, zakončený po třech letech výučním listem, a mechanik seřizovač, čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou.

SPV PBS Velká Bíteš zajišťuje i praktickou výuku žáků Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš.

Díky dotacím učebny nově disponují měřidly, soustruhem CNC a dalším vybavením.

Se žáky či jejich zákonnými zástupci jsou uzavírány smlouvy o setrvání v pracovním poměru. PBS Velká Bíteš jim tak umožňuje najít hned po vyučení pracovní uplatnění.

„Hlavní motivací pro studenty je, že jsme součástí velké firmy PBS, která vyrábí zajímavé produkty, například letecké motory. Druhou motivací je finanční stránka, kterou PBS poskytuje studentům,“ podotkla Hrubalová. Doplnila, že žáci také v rámci praxe získávají zkušenosti s nejmodernějšími technologiemi a mají i další motivační pobídky. Díky uzavírání smluv o setrvání v pracovním poměru navíc podnik umožňuje studentům najít po vyučení rovnou i uplatnění.

Úspěšné propojování průmyslu a školství v Kraji Vysočina si při své nedávné návštěvě firmy PBS Velká Bíteš pochvalovat i ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. „Povedlo se nám tady navýšit například kapacity Střední průmyslové školy Třebíč v oblasti energetiky. A to samé musíme dělat i v jiných oborech. Je vhodné, abychom si zaměstnance v oblastech, jako je například strojírenství, které má vysokou přidanou hodnotu, vychovávali nějakým způsobem sami,“ okomentoval ministr.

Ten velkou výhodu Velké Bíteše, a celkově východní části Vysočiny, spatřuje kromě jiného i ve vztahu k sousednímu Jihomoravskému kraji. „Jsou tu možnosti spolupráce s VUT Brno a i s dalšími vysokými školami. Tam by podle mě mělo do budoucna dojít ještě k většímu propojení,“ míní Vlček.