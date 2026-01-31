Poradce ve Slavii? Ať si každý představí, co chce. Na NHL teď Eliáš nemá čas

HC Stadion Litoměřice - Slavia Praha, Chance liga. Slávistický sportovní poradce Patrik Eliáš, legenda hokeje. | foto: Petr Bílek, MF DNES

  14:00
Téměř celou svoji hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí Patrik Eliáš v Česku. V listopadu 2023 se třebíčský rodák a bývalý vynikající útočník New Jersey Devils stal součástí vedení prvoligové Slavie Praha, která letos prožívá v Maxa lize parádní sezonu.

Rozhodně je nejznámějším odchovancem Horácké Slavie Třebíč – přestože za její A-tým odehrál pouhé dva zápasy. Každopádně na své rodné město nikdy nezapomněl. Už jen proto, že má v Třebíči stále svoji rodinu.

„Musím ale přiznat, že tam jezdím hodně málo. Prostě není moc času,“ svěřuje se bývalý úspěšný reprezentant, který už přes dva roky působí v pražské Slavii jako sportovní poradce a letos v dubnu oslaví 50. narozeniny.

Pořád ale máte důvod do Třebíče vyrazit, ne?
No jasně, mám tam oba rodiče, bratry a taky dědu, kterému je krásných 93 let. Jak jen to trochu jde, tak za nimi vždycky rád zajedu.

Do New Jersey jezdím pořád, minimálně dvakrát nebo třikrát za rok. Zrovna na přelomu roku jsem tam byl a šel se samozřejmě podívat i na zápas. Vyžádal jsem si nějaké materiály, které by třeba mohly pomoct i našim trenérům a hráčům..

Patrik Eliášbývalý elitní hokejista, sportovní poradce a konzultant Slavie Praha

