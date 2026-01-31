Rozhodně je nejznámějším odchovancem Horácké Slavie Třebíč – přestože za její A-tým odehrál pouhé dva zápasy. Každopádně na své rodné město nikdy nezapomněl. Už jen proto, že má v Třebíči stále svoji rodinu.
„Musím ale přiznat, že tam jezdím hodně málo. Prostě není moc času,“ svěřuje se bývalý úspěšný reprezentant, který už přes dva roky působí v pražské Slavii jako sportovní poradce a letos v dubnu oslaví 50. narozeniny.
Pořád ale máte důvod do Třebíče vyrazit, ne?
No jasně, mám tam oba rodiče, bratry a taky dědu, kterému je krásných 93 let. Jak jen to trochu jde, tak za nimi vždycky rád zajedu.
Do New Jersey jezdím pořád, minimálně dvakrát nebo třikrát za rok. Zrovna na přelomu roku jsem tam byl a šel se samozřejmě podívat i na zápas. Vyžádal jsem si nějaké materiály, které by třeba mohly pomoct i našim trenérům a hráčům..