U jihlavského rybníka zmizel cizinec, na břehu nechal věci. Policie nasadila i potápěče

Pohřešovaný muž byl naposledy spatřen ve středu 15. července mezi 16:00 a 17:00 u rybníka Borovinka. Od té doby o sobě ani nepodal žádnou zprávu.
„Následující den přijali policisté kolem půl sedmé ráno oznámení o osobních věcech pohřešovaného muže, které ležely u břehu rybníka,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Policisté společně s hasiči nejprve prohledali rybník i jeho široké okolí. Muže se snažili dohledat také v místě jeho bydliště a u jeho známých či přátel, avšak bez úspěchu. Do pátrání proto byli nasazeni brněnští policejní potápěči.
„Včera propátrali břehy rybníku, potápěli se a nasadili také člun se sonarem. V hledání za pomoci sonaru pokračují i dnes,“ upřesnila aktuální situaci mluvčí Kroutilová.
Serhrij Čupa je střední postavy, vysoký 170 až 175 centimetrů. Má rovné hnědé vlasy a šedomodré oči. Výrazným poznávacím znamením je jizva pod pravým okem. Naposledy měl na sobě oblečené tmavé tričko a kraťasy. Podle policie není nebezpečný ani ozbrojený.
Policie žádá o pomoc při pátrání také širokou veřejnost. Pokud jste muže viděli nebo máte informace o tom, kde by se mohl nacházet, kontaktujte tísňovou linku 158.