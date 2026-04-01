Velmi dobré vztahy mezi oběma městy mají být nyní zpečetěny dohodou o spolupráci. Ke slavnostnímu podpisu dojde v úterý 14. dubna v půl šesté večer v obřadní síni humpolecké radnice.
„Událost bude mít také výrazný diplomatický rozměr. Kromě vedení obou měst se slavnostního večera zúčastní chorvatská velvyslankyně v České republice Ljiljana Pancirov a zástupci českého velvyslanectví v chorvatském Záhřebu, kteří po celou dobu významně přispívali k navazování vzájemných kontaktů,“ popsal mluvčí radnice Jiří Aujezdský.
Pojítkem s Chorvaty je mimo jiné židovská obchodnická rodina Reinerových, pocházející právě z Humpolce. Ta se totiž v minulosti, začátkem 19. století, podílela na kulturním rozvoji více než padesátitisícového města Karlovac.
Přispěla k výstavbě synagogy, založila hasičský sbor a vystavěla městské divadlo Zorin dom či Reinerův palác, ve kterém od roku 1975 sídlí hudební škola.
Zároveň se podílela na rozvoji tamních parků a promenád. U jedné z nich stojí památník žáby. Jedná se o jediný pomník žáby široko daleko, možná vůbec jediný v Chorvatsku. Žába odkazuje na mokřady v okolí Karlovace, které v minulosti tvořily ochrannou bariéru před nájezdy tureckých vojsk.
Konkrétní inspirací pro Humpolec může být chorvatská výuka dějin, kdy žákům více přibližují lokální historii. „Děti se učí o významných rodácích a historii svého města,“ konstatoval Aujezdský.
Například studenti karlovacké střední průmyslové školy už v minulosti svým českým kamarádům připravili životopisnou přednášku o členech právě rodiny Reinerových včetně ilustrací. „Výbornou práci s mládeží dokládá také skutečnost, že Karlovac je držitelem ocenění Města pro mládež,“ dodal humpolecký mluvčí.