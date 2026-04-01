Humpolec uzavře partnerství s Karlovacem, města spojila židovská rodina

  14:07
Dlouhodobou spolupráci v oblasti školství, kultury, ale i na řadě dalších projektů si humpolecká radnice slibuje od uzavření oficiálního partnerství s chorvatským městem Karlovac. Se sídlem ležícím nedaleko slovinské hranice pojí Humpolec už zhruba dvouleté, postupně budované přátelské vztahy.
Chorvatské město Karlovac se stane partnerem Humpolec.

foto: Visit Karlovac

Budova humpolecké radnice začala sloužit v březnu roku 1914, tedy v době, kdy...
Vilu v centru Humpolce si od architekta Josefa Gočára nechal ve 30. letech...
Voda se nám vlila do bot a kompletně zamokřila spodní část kalhot.
Část opozice namítá, že nová rozhledna na komíně pivovaru přebije význam...
6 fotografií

Velmi dobré vztahy mezi oběma městy mají být nyní zpečetěny dohodou o spolupráci. Ke slavnostnímu podpisu dojde v úterý 14. dubna v půl šesté večer v obřadní síni humpolecké radnice.

„Událost bude mít také výrazný diplomatický rozměr. Kromě vedení obou měst se slavnostního večera zúčastní chorvatská velvyslankyně v České republice Ljiljana Pancirov a zástupci českého velvyslanectví v chorvatském Záhřebu, kteří po celou dobu významně přispívali k navazování vzájemných kontaktů,“ popsal mluvčí radnice Jiří Aujezdský.

Budova humpolecké radnice začala sloužit v březnu roku 1914, tedy v době, kdy mladý Ferenc Futurista ještě studoval sochařství. Během stavby zahynuli v roce 1913 dva zedníci po pádu římsy. Čtyři měsíce po dokončení budovy pak začala první světová válka.
Vilu v centru Humpolce si od architekta Josefa Gočára nechal ve 30. letech minulého století postavit podnikatel Otakar Med. Dům vybudovaný ve funkcionalistickém stylu je nyní na prodej za 30 milionů korun. Humpolečtí zastupitelé budou v září projednávat, zda ho město koupí.
Voda se nám vlila do bot a kompletně zamokřila spodní část kalhot.
Část opozice namítá, že nová rozhledna na komíně pivovaru přebije význam ostatních humpoleckých dominant v čele třeba se sousedním kostelem svatého Mikuláše.
6 fotografií

Pojítkem s Chorvaty je mimo jiné židovská obchodnická rodina Reinerových, pocházející právě z Humpolce. Ta se totiž v minulosti, začátkem 19. století, podílela na kulturním rozvoji více než padesátitisícového města Karlovac.

Přispěla k výstavbě synagogy, založila hasičský sbor a vystavěla městské divadlo Zorin dom či Reinerův palác, ve kterém od roku 1975 sídlí hudební škola.

Zároveň se podílela na rozvoji tamních parků a promenád. U jedné z nich stojí památník žáby. Jedná se o jediný pomník žáby široko daleko, možná vůbec jediný v Chorvatsku. Žába odkazuje na mokřady v okolí Karlovace, které v minulosti tvořily ochrannou bariéru před nájezdy tureckých vojsk.

Konkrétní inspirací pro Humpolec může být chorvatská výuka dějin, kdy žákům více přibližují lokální historii. „Děti se učí o významných rodácích a historii svého města,“ konstatoval Aujezdský.

Například studenti karlovacké střední průmyslové školy už v minulosti svým českým kamarádům připravili životopisnou přednášku o členech právě rodiny Reinerových včetně ilustrací. „Výbornou práci s mládeží dokládá také skutečnost, že Karlovac je držitelem ocenění Města pro mládež,“ dodal humpolecký mluvčí.

