„Na části pozemku vznikne prostor pro zaparkování padesáti až sedmdesáti aut,“ uvedla mluvčí radnice Irini Martakidisová.
Oplocení bylo dokončeno v polovině května. „Plocha nebude stavebně upravována - jde o jednoduché dočasné řešení, kterým chce město ověřit zájem návštěvníků o další parkovací místa. Po jejím skončení využívání plochy vyhodnotíme,“ uvedla Martakidisová.
Důvodem oplocení je též uzavírka ulice Nad Plovárnou, která potrvá do konce května. Společnost EG.D tam instaluje nové vedení nízkého napětí a propoj vysokého napětí. „Dočasná plocha tak nyní může pomoci především obyvatelům této ulice,“ sdělila mluvčí radnice.
Parkoviště v lokalitě chybělo už po loňském otevření zrekonstruovaného koupaliště Polanka. Nová plocha je od koupaliště pro chodce vzdálena asi 260 metrů.
Parkoviště bude oploceno kvůli bezpečnosti vzhledem k sousednímu dětskému hřišti. „Druhým důvodem je snaha zabránit, aby byl zatravněný pozemek využíván jako běžné parkoviště například pro centrum města. Sloužit má pouze v létě návštěvníkům koupaliště,“ uvedla Martakidisová.
Oplocení má chránit okolní zeleň tím, že vymezí prostor pro parkování. Pro pěší bude plocha dál průchozí několika průchody, které navazují na místní pěšiny. Pokud nebudou návštěvníci koupaliště plochu využívat, bude plot zřejmě po letní sezoně opět odstraněn.