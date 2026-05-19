Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Parkoviště na zkoušku. Třebíč má odstavnou plochu speciálně pro koupaliště

Autor:
  8:53
Dočasné parkoviště připravuje na prostranství vedle ulice Nad Plovárnou město Třebíč pro návštěvníky koupaliště Polanka. Oplocená část pozemku v lokalitě Nehradov by měla sloužit především v červenci a srpnu. Měly by tak pominout problémy s parkováním, které u koupaliště v horkých dnech bývají.
Koupaliště Polanka se otevřelo loni v polovině června po dlouhé a nákladné rekonstrukci. Letos budou mít jeho návštěvníci k dispozici i speciálně pro ně určené parkoviště.

Koupaliště Polanka se otevřelo loni v polovině června po dlouhé a nákladné rekonstrukci. Letos budou mít jeho návštěvníci k dispozici i speciálně pro ně určené parkoviště. | foto: Jan Salichov, MF DNES

Koupaliště Polanka se otevřelo loni v polovině června po dlouhé a nákladné rekonstrukci. Letos budou mít jeho návštěvníci k dispozici i speciálně pro ně určené parkoviště.
Koupaliště Polanka se otevřelo loni v polovině června po dlouhé a nákladné rekonstrukci. Letos budou mít jeho návštěvníci k dispozici i speciálně pro ně určené parkoviště.
Koupaliště Polanka se otevřelo loni v polovině června po dlouhé a nákladné rekonstrukci. Letos budou mít jeho návštěvníci k dispozici i speciálně pro ně určené parkoviště.
Koupaliště Polanka se otevřelo loni v polovině června po dlouhé a nákladné rekonstrukci. Letos budou mít jeho návštěvníci k dispozici i speciálně pro ně určené parkoviště.
28 fotografií

„Na části pozemku vznikne prostor pro zaparkování padesáti až sedmdesáti aut,“ uvedla mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Oplocení bylo dokončeno v polovině května. „Plocha nebude stavebně upravována - jde o jednoduché dočasné řešení, kterým chce město ověřit zájem návštěvníků o další parkovací místa. Po jejím skončení využívání plochy vyhodnotíme,“ uvedla Martakidisová.

Důvodem oplocení je též uzavírka ulice Nad Plovárnou, která potrvá do konce května. Společnost EG.D tam instaluje nové vedení nízkého napětí a propoj vysokého napětí. „Dočasná plocha tak nyní může pomoci především obyvatelům této ulice,“ sdělila mluvčí radnice.

Po dlouhé, náročné a nákladné rekonstrukci se otevřelo modernizované koupaliště Polanka v Třebíči. (19. června 2025)
První návštěvníci se na novém třebíčském koupališti objevili hned ve čtvrtek v poledne. Areál modernizovaný za bezmála 200 milionů korun si pochvalovali. (19. června 2025)
První návštěvníci se na novém třebíčském koupališti objevili hned ve čtvrtek v poledne. Areál modernizovaný za bezmála 200 milionů korun si pochvalovali. (19. června 2025)
Po dlouhé, náročné a nákladné rekonstrukci se otevřelo modernizované koupaliště Polanka v Třebíči. (19. června 2025)
28 fotografií

Parkoviště v lokalitě chybělo už po loňském otevření zrekonstruovaného koupaliště Polanka. Nová plocha je od koupaliště pro chodce vzdálena asi 260 metrů.

Parkoviště bude oploceno kvůli bezpečnosti vzhledem k sousednímu dětskému hřišti. „Druhým důvodem je snaha zabránit, aby byl zatravněný pozemek využíván jako běžné parkoviště například pro centrum města. Sloužit má pouze v létě návštěvníkům koupaliště,“ uvedla Martakidisová.

Oplocení má chránit okolní zeleň tím, že vymezí prostor pro parkování. Pro pěší bude plocha dál průchozí několika průchody, které navazují na místní pěšiny. Pokud nebudou návštěvníci koupaliště plochu využívat, bude plot zřejmě po letní sezoně opět odstraněn.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nehoda a německé svátky. D1 zablokovala kolona kamionů dlouhá 50 kilometrů

Dálnici D1 na Benešovsku směrem na Prahu uzavřela nehoda pěti aut. (24....

Neobvyklá, přes padesát kilometrů dlouhá kolona zkomplikovala ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Hlavním důvodem je mimořádně vysoká intenzita nákladní dopravy v...

Ukrajinka do Česka jezdila jen pro razítko, na dávkách vydělala tři čtvrtě milionu

Ilustrační snímek

Devětadvacetiletá Ukrajinka připravila český stát o téměř tři čtvrtě milionu korun. Za rok a půl je neoprávněně čerpala ve formě dávek pro válečné uprchlíky. V Česku přitom žena trvale nežila. Vždy...

Začíná jedna z největších poutí v Česku, přinese velké problémy s parkováním

První nedočkaví návštěvníci pouti zamířili ke žďárskému zimnímu stadionu už v...

Počet lidí ve Žďáře nad Sázavou se o víkendu výrazně zvedne. Město opět zaplaví tisíce návštěvníků, aby zamířili na jednu z největších poutí v Česku. Čeká na ně zhruba stovka atrakcí, dvakrát tolik...

Vzducholoď mnohokrát spadla, ale nakonec létá. Modeláře inspiroval román Julese Verna

Modeláři Jaroslav Hrášek, Jindřich Šafra a Jiří Burka stavěli vzducholoď více...

Vzducholoď Albatros modelářů z Tetína a Králova Dvora na Berounsku, inspirovaná románem Julese Verna Robur Dobyvatel, se dnes v Pelhřimově dostala mezi české rekordy. Na tři metry dlouhé a 14...

Rusové v hokeji chybí, myslí si Holík. Dělali by reklamu válce, oponuje Hašek

Premium
Dominik Hašek na snímku z roku 2024

Nejlepší reprezentace se sjely do Švýcarska na mistrovství světa. Opět ale chybí ruský výběr, který je od roku 2022 ze šampionátů vyřazen kvůli vojenské invazi země na Ukrajinu. Názory na zákaz se už...

Parkoviště na zkoušku. Třebíč má odstavnou plochu speciálně pro koupaliště

Po dlouhé, náročné a nákladné rekonstrukci se otevřelo modernizované koupaliště...

Dočasné parkoviště připravuje na prostranství vedle ulice Nad Plovárnou město Třebíč pro návštěvníky koupaliště Polanka. Oplocená část pozemku v lokalitě Nehradov by měla sloužit především v červenci...

19. května 2026  8:53

Jak využít plochy pod vedením vysokého napětí? Mají se o ně starat zvířata

Prostor pod dráty byl dříve zarostlý a nevyužívaný. Jednou za čas byl razantně...

Vzorovým příkladem, jak se dají efektivně využít plochy pod elektrickým vedením, se má stát nová městská rezervace na okraji Žďáru nad Sázavou. Zhruba sedm hektarů převážně lesních pozemků u...

18. května 2026  16:49

Ukrajinka do Česka jezdila jen pro razítko, na dávkách vydělala tři čtvrtě milionu

Ilustrační snímek

Devětadvacetiletá Ukrajinka připravila český stát o téměř tři čtvrtě milionu korun. Za rok a půl je neoprávněně čerpala ve formě dávek pro válečné uprchlíky. V Česku přitom žena trvale nežila. Vždy...

18. května 2026  14:19

Jihlava otevře dopravní terminál, autobusy však přivítá až před prázdninami

Prostor před městským nádražím i samotná výpravní budova dostaly během...

Klíčový okamžik pro dopravu v Jihlavě se blíží. V pondělí 25. května se pro řidiče i pěší otevřou nové silnice, chodníky a parkoviště před budovaným Centrálním dopravním terminálem (CDT) u současného...

18. května 2026  11:57

Pohrát si i smočit nohy. V Třebíči vzniká krajinářský park s jezírkem a atrakcemi

Nevyužívaný svah nad výpadovkou z Třebíče na Náměšť nad Oslavou se změní v...

Novým srdcem třebíčské čtvrti Nové Město bude park, který začal vznikat ve svahu v prostoru ulic Kremláčkova a Tomanova v lokalitě Na Kopcích. „Parku bude dominovat vodní nádrž napájená dešťovou...

18. května 2026  8:37

Rusové v hokeji chybí, myslí si Holík. Dělali by reklamu válce, oponuje Hašek

Premium
Dominik Hašek na snímku z roku 2024

Nejlepší reprezentace se sjely do Švýcarska na mistrovství světa. Opět ale chybí ruský výběr, který je od roku 2022 ze šampionátů vyřazen kvůli vojenské invazi země na Ukrajinu. Názory na zákaz se už...

17. května 2026

Malí sokoli si hoví v areálu elektrárny Dukovany 120 metrů nad zemí

Letošní malí sokoli již mají za sebou i tradiční kroužkování. Každý dostal na...

Bezpečný domov. Pro sokoly stěhovavé má trochu jinou podobu, než si asi řada lidí představuje. Hnízdí totiž v průmyslovém areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Na jednom z ventilačních komínů tam...

17. května 2026  11:04

Gripeny, vrtulníky i déšť. Letecký den v Náměšti přilákal 10 tisíc lidí

Vrtulníková akrobacie nad Náměští. Diváci sledují letové vystoupení...

Burácení stíhacích letounů, vrtulníková akrobacie i pohled do historie československého letectví. 22. základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou v sobotu po dvou letech opět otevřela své...

16. května 2026  19:46

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Na Vysočině přibývají knihobudky. Jsou zdrojem čtiva, ale i cílem výletů

O oblibě koníkovské knihobudky svědčí i její naplněnost, která je nyní na...

Vášnivým čtenářům není třeba knihobudky představovat, dnes už totiž fungují ve většině větších měst na Vysočině. Není však úplně obvyklé, aby se takový zdroj duševní potravy skrýval téměř v každé...

16. května 2026  11:08

Za komunismu se uměním lidé odlišovali. Dnes mají vše, říká výtvarník a hudebník

Života v centrech velkých měst si umělec už užil dost. Teď je doma ve vesničce...

Tvorbu Rudolfa Brančovského nelze přehlédnout - je barevná, originální a vtipná. A byť zdánlivě jednoduché motivy mohou někomu připadat jako určené pro děti, jeho obrazy jsou úspěšné mezi dospělými....

15. května 2026  15:39

Po čtvrt století se dočkali. Cyklisté z Chotěboře vyjíždějí po nové cyklostezce

Cyklostezka z Chotěboře do Bílku je tři a půl kilometru dlouhá. Asfaltový tře...

Více než dvě desetiletí museli být trpěliví obyvatelé Chotěboře a okolí. Po tak dlouhé době se dočkali vysněné cyklostezky, která propojila okraj města s místní částí Bílek. Asfaltová stezka, kterou...

15. května 2026  11:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.