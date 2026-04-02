Od počátku měsíce do 10. dubna běží zkušební provoz devíti zrekonstruovaných parkovacích automatů. „Cílem je sjednotit systém placení po celém městě a nabídnout řidičům komfort, na který jsou zvyklí z moderních parkovišť a mobilních aplikací,“ uvedla mluvčí radnice Irini Martakidisová.
Největší změnou pro řidiče je povinnost do automatu zadat registrační značku vozidla. Učiní tak na klávesnici automatu. „Díky tomu už systém spáruje platbu přímo s konkrétním autem,“ poznamenala mluvčí.
Za čelní sklo už pak není potřeba vystavovat parkovací lístek. Případná kontrola ze strany městské policie probíhá elektronicky načtením registrační značky.
Zároveň řidiči mohou za parkování platit kartou, případně mobilem či hodinkami. Nové automaty jsou vybaveny platebními terminály pro bezkontaktní úhradu.
Změny na všech městských parkovištích
Modernizace se týká všech městských parkovišť bez závorového systému. Konkrétně jde o Martinské náměstí, Masarykovo náměstí, Žerotínovo náměstí, ulice V. Nezvala, Soukopova, Sirotčí, Smila Osovského, Nádražní a Na Potoce. Všechny nové automaty mají stejný vzhled i ovládání.
„Na parkovištích Karlovo náměstí a Kateřiny z Valdštejna je povinnost zadávat registrační značku do automatu zavedena již dlouho. Pro řidiče se zde mění pouze to, že nově nemusí lístek vystavovat za čelní sklo,“ doplnila Martakidisová.
I nadále zůstává možnost parkování zaplatit pomocí aplikace EasyPark. Ta funguje beze změn. Dobrou zprávou pro řidiče je i fakt, že se s novými automaty nemění ceny parkovného. Ty pro rok 2026 zůstávají v nezměněné výši.