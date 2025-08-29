Petici její iniciátoři už předali na magistrát, schůzku jim ještě před projednáním petice v radě města přislíbil primátor Petr Ryška. Ale to především proto, aby se ohradil proti jednomu z tvrzení petice.
A to tvrzení, že nový parkovací systém, vyznačující se modře vytyčenými placenými parkovacími zónami, město zavádí v dalších a dalších čtvrtích Jihlavy proto, aby zvýšilo příjmy do městské pokladny.
„50 let to funguje, změnu nepotřebujeme“
„Dopravní situace a parkování tak, jak je zde již minimálně 50 let zavedeno, nám plně vyhovuje a nepotřebujeme žádné zásadní změny. Celý systém tak, jak byl zaveden v jiných oblastech, považujeme pouze za šikanování občanů, znepříjemňování jejich životů a jeho jediným důvodem je dostat více peněz do obecní pokladny. Součástí systému je i systém automatické kontroly – monitorovací ‚šmírovací‘ auta, s jejichž provozováním nesouhlasíme,“ napsali autoři petice.
Co na hozenou rukavici odpoví Ryška, který je stejně jako hlavní strůjce parkovací revoluce David Beke členem ODS? A modré zóny s nimi prosazují ruku v ruce i koaliční hnutí ANO a lidovci.
„Autoři petice mi píšou, že vybíráme peníze proto, že je pak dáváme na jiné investiční akce, abychom se obohatili, což je absolutní nesmysl. Tak jsem jim napsal, že se s nimi sejdu a ukážu jim položkově, že všechny peníze, co se vyberou z parkování, se dávají zpátky do parkování. Polovina jejich dopisu je o tom, že je okrádáme,“ reagoval Ryška na dopis petentů.
„Nejde o šmírovací auto, je to kontrolní auto, kontroluje dodržování pravidel a dává nám spoustu dat o tom, kde je potřeba nějaké změny udělat,“ dodal primátor.
Autoři petice si neberou servítky
Petenti si ve znění petice nebrali servítky. „A co nám vadí asi nejvíce, že si na nás, na občany města, a z našich peněz pořizují automatické systémy kontroly, aby nás dnem i nocí šmírovali. Zřejmě proto, aby buzerace občanů byla dokonalá. A to všechno v době, kdy magistrát zvýšil daň z nemovitostí a vyhazuje peníze za zbytečnosti (přesazování stromů na náměstí, budování nových zastávek 290 metrů od stávajících, kreslení cyklopruhů i tam, kam by se střízlivý cyklista nikdy nevydal atd.). Co přijde příště? Závora s pokladničkou do každé ulice? Poplatek za dýchání na veřejném prostranství? “ píší na webu Nechceme modré Slunce, který ke spuštění petice zřídili.
|
Už i Na Slunci. V Jihlavě přibudou další modré zóny placeného parkování
Zavedení modrých čar se má od září týkat nových parkovacích zón 41 Polní, 43 Nad Plovárnou a 44 Lidická kolonie. „Už na první informativní schůzce s úředníky magistrátu jsme říkali, že tady ten nový systém nechceme, ale úředníci na to neslyšeli,“ řekl jeden ze spoluautorů Jiří Krejča.
„Poslední kapkou bylo chování úředníků a zaměstnanců magistrátu. Zpočátku jsme chtěli informaci, ale byli jsme odmítnuti. Neprojevili žádnou ochotu s námi o tom diskutovat s tím, že do toho nemáme co mluvit,“ přidává se signatářka Bibiana Růžičková.
Proč se v Budějovicích platí jen třetina?
Krejča trvá na argumentu petice, že jeden z důvodů zavádění modrých zón je finanční. „Vybrané peníze dnes oni dávají sice zpátky do komunikací, ale ty opravy budou jednou dokončené, takže už pak ten systém bude výdělečný. A potom bude stačit jedno hlasování zastupitelstva a z poplatku 1 200 korun ročně za jedno auto bude třeba dvojnásobek – a to bez toho, že budete mít zaplacením místo na parkování zaručeno,“ protestuje Krejča.
|
Pokutují ho za stání před garáží, která mu patří. Strasti s parkováním v Jihlavě
Autoři petice také argumentují podle nich pro město typu Jihlavy i neadekvátní výší platby za nárok na parkování za jedno auto. „Naši přátelé v Českých Budějovicích v okrajové čtvrti platí třetinový poplatek a jde o výrazně větší město s neporovnatelně větším turistickým ruchem, než je Jihlava,“ řekla Růžičková.
Ryška nicméně připustil, že je možné, že chystaný systém modrých čar dozná na Slunci ještě po dohodě s místními obyvateli nějakých změn.
Najdou se i tací, kteří chystanou změnu vítají
A je nutno dodat, že ne všichni lidé na Slunci proti tamním modrých čárám protestují. „Já jejich zavedení vítám, protože kvůli parkujícím nebo odstaveným autům je naše ulice obtížně průjezdná. Poplatek za parkování nám nevadí, protože skoro všichni zdejší obyvatelé mají zahradu a vjezd nebo garáž, takže na ulici neparkují, a tak nic platit nemusejí. Přesto někteří místní na ulici s auty stále stojí,“ řekl František Olišar z Nezvalovy ulice z oblasti Lidické kolonie.
Princip modrých zón tkví zjednodušeně v tom, že v oblastech tohoto parkovacího systému mohou řidiči parkovat až na výjimky pouze na placených, modře vymezených koridorech. Dodržování pravidel v zóně hlídá nepřetržitě projíždějící vozidlo se sledovacím kamerovým systémem, využívající například pokročilé laserové senzory. Lidé tak mohou snadno přijít k pokutě za nezaplacené parkování i v noci nebo o víkendu.
„Co my tím novým systémem parkování získáme? Nic, jen nám bude komplikovat život. Město na náš úkor řeší problém někoho jiného. Když lidé do Jihlavy jezdí za prací a někde odstavují svá pracovní auta, tak by zaměstnavatel měl pro ně udělat podmínky, aby měli kde parkovat. Monitorovací auto tady nechceme, protože ho považujeme za rušení soukromí,“ řekl Krejča.
„Magistrát by měl pozornost upnout jinam“
Autoři petice Nechceme modré Slunce nicméně neprotestují jen proti modrým čárám a autu s kamerami, ale vyzývají magistrát, aby místo revoluce v parkování věnoval pozornost například i podle nich rizikové křižovatce na Brtnické ulici poblíž úřadu práce.
Tam na nově zavedených zastávkách MHD dochází ke vzniku kolon, což činí už tak zmatečnou dvojí křižovatku. Souběžně s Brtnickou vede totiž těsně vedle ní ještě bezejmenná místní propojovací komunikace.
|
Království modrých čar. Revoluce v parkování v Jihlavě dělí i spolustraníky
„Argumentem pro zřízení nové zastávky bylo, že v tom místě zastavovaly autobusy vyjíždějící z vedlejší vozovny dopravního podniku na silnici. Takže teď tam denně místo pěti busů zastavuje padesát busů a v důsledku toho je křižovatka nepřehledná a nebezpečná například pro chodce,“ míní Krejča.
Dále petenti kritizují, že chybí chodník ve stísněné a frekventované Nezvalově ulici, která je jediným vjezdem do oblasti Lidické kolonie od Znojemské ulice.
Za dodávku zaplatí 24 tisíc korun ročně
Zavádění systému modrých čar od počátku roku 2023 provází vytrvalé protesty obyvatel. Lidé v současnosti silně protestují například proti změnám na sídlišti Nad Plovárnou. Cílem kritiky je chaotičnost celého systému a jeho časté změny i třeba fakt, že zatímco poplatek za osobní auto na rok činí přijatelných 1 200 korun, tak za běžnou firemní dodávku už může provozovatel zaplatit 24 tisíc korun.
„Tohle mi přijde jako bič na živnostníky a přístup od pravicové ODS docela zvláštní,“ řekl Krejča.
Čtvrť Na Slunci na jižním okraji Jihlavy
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
Současná petice obyvatel ze sousední oblasti Slunce je zatím protestem nejvýraznějším.
„Překvapilo nás, že lidé nám nosí celé archy podpisů i potom, co jsme petici už oficiálně ukončili,“ řekla za kruh podporovatelů petice Bibiana Růžičková.
„Bez modrých čar by město zkolabovalo“
Primátor Ryška nicméně věří, že i po příštích komunálních volbách systém modrých čar zůstane zachován. „Když se někde něco zavede, neznamená to, že se to nedá změnit. Ale ten systém se nedá zrušit bez náhrady. To by město za dva měsíce zkolabovalo,“ míní primátor. Lidé se podle něj často systém snaží „přechytračit“ a „vyzrát na něj“. Zavedení zóny v každé další městské čtvrti podle Ryšky předchází ankety se stovkami lidí.
Chronickou vadou systému modrých čar je, že lidé ze zóny, kde byl už systém zaveden, přeparkovávají do nejbližší čtvrti, kde ještě bezvýhradně placené parkování zavedeno nebylo. A tak se problém přesouvá od středu krajského města až do jeho zcela okrajových částí.
„Rozšiřování systému modrých čar děláme na základě analýzy, kde je kolik parkovacích míst a kde už se parkovat nedá. Postupné rozšiřování zón je v celkovém plánu rozvoje toho systému. Dostáváme v současnosti například podněty od obyvatel sídliště Kollárova, že už nemají kde parkovat, nebo z oblasti Slunce z Polní ulice. Z podnětů pak vyplyne další postup, který schválí rada města,“ odpověděl Ryška na otázku, kdo dává podněty na rozšiřování modrých čar do dalších částí města.
„Občané by měli mít možnost se k systému parkování vyjádřit a říct: my to tady chceme, nebo nechceme. Prohlášení vedení města, že se systém zavádí proto, aby místním obyvatelům zlepšil život, nám moc nedává smysl,“ řekl Krejča.