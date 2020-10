Parkovací dům v Brodě může postavit soukromník, měl by ho provozovat 50 let

„Výšina dlouhodobě bojuje s nedostatkem parkovacích míst. Projekt na stavbu parkovacího domu tu existuje už dlouho. Dosud se na něj ovšem nenašly peníze a vzhledem k současné situaci ani není předpoklad, že bychom je byli schopni uvolnit,“ vysvětlil zastupitelům místostarosta Zbyněk Stejskal.



Vedení města se proto rozhodlo, že by tuto investici mohl zajistit někdo jiný. Aby si ale zároveň ponechalo pozemek ve svém majetku a mohlo s ním v případě, že ke stavbě nakonec z nějakého důvodu nedojde, nakládat, prodává pouze právo ke stavbě.

„Zásadní pro nás nebude cena, za niž toto právo prodáme. To hlavní bude, aby se našel zájemce a parkovací dům zde postavil,“ zdůraznil Stejskal.

Nový parkovací dům by měl stát na vyasfaltované odstavné ploše vedle kotelny ve vrchní části sídliště. Dovnitř by se mělo vjíždět ze strany od Penny Marketu. Městský projekt počítal s dvěma patry a celkem 89 parkovacími místy.

Levnější pro sebe než jako zakázka pro město

Radnice výši investice odhadovala na 24 až 28 milionů korun. „Pokud by měla zájem například nějaká stavební firma, dokázala by dům postavit levněji pro sebe než jako zakázku pro město,“ konstatoval už dříve další z místostarostů Libor Honzárek.

Stavebník by pak parkovací dům provozoval a místa nabízel pravděpodobně k pronájmu. Takhle by to dle návrhu radnice mělo fungovat plných padesát let.

„Už jsme oslovili některé vytipované stavební firmy. Slíbily, že nabídku zváží. Všem je jasné, že návratnost takové investice bude velmi pozvolná,“ konstatoval Zbyněk Stejskal. Teprve s vážnými uchazeči bude město jednat o přesném znění smlouvy.

Někteří zastupitelé se obávají, aby investor při pronájmu míst nakonec nezvolil takové sazby, které by obyvatelé sídliště nemuseli akceptovat. „Bude nastaven nějaký strop? Aby si pak majitel neřekl o padesát korun za hodinu,“ ptal se zastupitel Pirátů Jan Kerber.

Podle vedoucí ekonomického odboru Josefa Jukla ale město o žádném nástroji na ovlivnění cenotvorby neuvažuje. „Cenu pronájmu bychom mohli ovlivňovat jen nepřímo, budováním dalších parkovacích míst v lokalitě,“ podotkl.

„Cena bývá taková, aby ji lidé dokázali akceptovat. Vychází z nabídky a poptávky. Zastropováním bychom jednak pokřivili trh. A za druhé je možné, že by se pak ani žádný zájemce o stavbu nepřihlásil,“ dodal brodský starosta Jan Tecl.

Výšinu čeká parkovací kalamita, obává se radní

Ten také přiznal, že se při promýšlení tohoto řešení radní inspirovali v okolních městech. „Třeba v Pelhřimově soukromý parkovací dům slouží už řadu let,“ pravil Tecl.

Jako možné východisko z nouze už dříve označila záměr města prodat právo na stavbu radní a zároveň obyvatelka sídliště Ivana Mojžyšková. „Alespoň je šance, že se situace posune. Přesto tvrdím, že o parkování na sídlišti by se mělo zasloužit město,“ prohlásila.

Pro prodej práva na stavbu parkovacího domu i ona zvedla ruku. Pro byli jednomyslně všichni přítomní zastupitelé.

Právě Mojžyšková ale vzápětí vyjádřila obavy, jak to s parkováním na Výšině vůbec do budoucna bude. Obyvatelům totiž výstavba parkovacího domu vezme současných zhruba padesát míst, která na odstavné ploše u kotelny jsou. A další až stovku míst v garážích za obchvatem by pak mohla sebrat plánovaná přeložka silnice.

„Pro obyvatele Výšiny jsme tím do budoucna způsobili parkovací kalamitu,“ konstatovala Ivana Mojžyšková.