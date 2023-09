Nemocnice na Vysočině získají parkovací domy, první postaví v Třebíči

„Problém s parkováním trápí asi všechny nemocnice v kraji. Naše areály bohužel nejsou nafukovací. Vnímáme také, že do nemocnic jezdí autem stále více lidí. Automobilový provoz v nemocnici je obrovský,“ potvrzuje například Petra Černo, mluvčí havlíčkobrodské nemocnice.

Hejtmanství proto chce u svých nemocnic vybudovat parkovací domy, kde by byla místa pro stovky aut. Vzniknout mají u nemocnic v Jihlavě, Třebíči a Havlíčkově Brodě.

Nejblíž k uskutečnění má parkovací dům v Třebíči. Stavět se tam podle předpokladů může začít už na přelomu září a října. Hotovo má být 20 měsíců od zahájení prací.

Čtyřpodlažní parkovací dům bude na místě současného parkoviště pod frekventovanou Sportovní ulicí u Purkyňova náměstí. Dům tak zároveň hlukově odcloní zdravotnický areál od silničního tahu. Motoristům nabídne na 218 parkovacích míst. V přízemí budovy mají být podle hejtmana kraje Vítězslava Schreka také komerční jednotky.

O zakázku mělo zájem čtrnáct firem

Lidé z hejtmanství nyní vybrali stavitele této veřejné zakázky. Jméno firmy zveřejní po uplynutí odvolací lhůty. Podle hejtmana mělo o stavbu zájem celkem čtrnáct společností.

„Parkovací dům byl projektovaný v digitálním modelu. Myslíme si, že to je důvod, proč o něj byl ze strany dodavatelů takový zájem,“ uvedl hejtman s tím, že vítězná firma se dostala s nabídkou pod projektovanou cenu, která byla 180 milionů korun.

Kromě hejtmanství se na vybudování parkovacího domu podílí finančně i město Třebíč. To věnovalo pozemek a odkoupilo také budovu bývalé nemocniční prodejny, která na parkoviště navazuje. Prodejna už roky neplní svůj účel, je zavřená a po zahájení stavebních prací ji čeká demolice.

„Od nového parkovacího domu si slibujeme, že se tím vyřeší nejenom parkování pro pacienty a návštěvníky nemocnice, ale měl by sloužit i veřejnosti. Nedaleko je totiž vlakové nádraží, soud a zimní stadion,“ řekl třebíčský starosta Pavel Pacal.

Část nákladů by kraj mohl pokrýt z dotace. „Čekáme, že každým dnem přijde rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ta by mohla být ve výši padesáti procent,“ podotkla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová.

Nová budova má být osazena fotovoltaickými panely v hodnotě jednoho milionu korun. Elektrická energie získaná z fotovoltaické elektrárny by měla být využitá na provoz parkovacího domu. „Přetoky nespotřebované energie předpokládáme využít v zadní části areálu nemocnice,“ poznamenal František Kalina, technický náměstek třebíčské nemocnice.

V Brodě přibudou stovky nových míst

Další dva parkovací domy chce mít hejtmanství u svých nemocnic v Jihlavě a Havlíčkově Brodě. „Situaci s parkováním v těchto místech potřebujeme vyřešit. V Jihlavě je parkovací dům součástí velkého projektu, který se připravuje současně s projektem nového pavilonu geriatrie. Nyní je ve fázi projektování,“ uvedl hejtman Schrek.

Stavbu, která by měla vyřešit nedostatek parkovacích míst, chtějí mít také v havlíčkobrodské nemocnici. Tam je k dispozici zatím jenom studie. „Parkovací dům by měl vzniknout v Rozkošské ulici v místě stávajícího parkoviště. Nyní je tam kolem devadesáti parkovacích míst. S novým parkovacím domem by jich mělo přibýt několik stovek,“ dodala mluvčí nemocnice Petra Černo.