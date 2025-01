Už i Na Slunci. V Jihlavě přibudou další modré zóny placeného parkování

STAN: Bude to tahání peněz z kapes lidí Je znám jako jeden z kritiků parkovacího systému, který v roce 2023 zavedlo vedení jihlavské radnice. A od svého názoru opoziční zastupitel Radek Hošek (STAN) neustoupil ani s odstupem času. „Co se týče centra města, tam jsou určitě nějaká opatření potřeba udělat. A funguje to i v jiných městech. Ale co se týče sídlišť, tak tam modré zóny považuji za nešťastné řešení, protože kapacita parkovacích míst se tím nějakým způsobem nenavýší,“ myslí si zastupitel. „Je to jenom tahání peněz z kapes lidí.“ S argumentem, že právě do okolních sídlišť se „uklidila“ část aut, která překážela v centru města, Hošek souhlasí. Ale... „Je to nešvar, že někteří řidiči to takhle zneužili. To je pravda. Ale nemyslím si, že by to bylo zase až o tolika lidech, aby se modré zóny musely zavádět i na dalších jihlavských sídlištích,“ kroutí hlavou. Nesouhlasí ani s argumenty současné koalice, že v krajském městě se musí vyřešit parkování velkého počtu aut. „Číslo projíždějících aut je vysoké. Ale mně přijde, že se do toho stále započítávají i externí lidé, kteří do Jihlavy dojíždí za prací. A přitom každá velká firma má vybudované parkoviště pro své zaměstnance,“ podivuje se Hošek. „Pokud někdo jezdí za prací do firmy Bosch, nedá se říct, že by zabíral parkovací místo v Jihlavě. Když se kdokoliv z nás projde průmyslovou zónou, vidí, jaké parkovací plochy všude u těch firem jsou zřízeny,“ říká Hošek. Řešením podle něj není ani optimalizace krajské dopravy, po které volá další opoziční strana PiFo. „Přiznám se, že si z hlavy nevybavuji nikoho, kdo by do práce jel krajskou dopravou,“ přemítá Hošek. „Spíše se lidé mezi sebou domlouvají, aby necestovali každý jedním svým autem,“ dodal.