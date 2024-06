Jihlava rozšiřuje zpoplatněné parkovací zóny. Zavede novou aplikaci i SMS

„Celý systém je tu pro to, aby se uklidila auta z ulic a veřejného prostoru. Aby se dodržovaly předpisy a rezidenti a eventuálně další řidiči měli kde zaparkovat,“ připomíná primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS), který vyvrací častou kritiku, že Jihlava na parkování vydělává.

Jihlava podle něj vybírá peníze, které obratem vrací do dopravní infrastruktury. „A nejsou to žádné velké částky,“ tvrdí primátor. „Ve chvíli, kdy se za rok vybere 20 až 22 milionů, z toho systém sám o sobě stojí třeba 10 milionů a zbytek se vrátí na úpravy pro parkování, to žádné vydělávání není,“ uvádí Ryška.

Zástupci opozice tvrdí, že systém parkování, který Jihlava spustila před rokem, nepřináší řešení.

„Zjednodušeně řečeno, je to chaos a arogance,“ tvrdí Radek Hošek ze STAN. „Říkat tomu systém je hodně nadnesené. Z centra krajského města se stává skanzen, který nikoho netáhne. Obchody a provozovny zavírají, podnikání v centru vymírá,“ pokračuje.

Opozici chybí dostupné parkovací plochy

Podle Hoška nejde jen o parkování, ale dopravní koncepci celkově. „Spíše nekoncepci, jak ji nazývám,“ říká a pokračuje. „Pamatuji si, že při zavádění prvních zón na náměstí a jeho okolí bylo argumentováno tím, že auta do centra nepatří.“

To je prý legitimní názor. „Například v Třebíči to místním obchodům na náměstí dokonce pomohlo, protože je lidem příjemnější, když kolem nejezdí tolik aut. Ale aby to bylo uskutečnitelné, musí být dostatek dostupných parkovacích míst v okolí, což zde není,“ tvrdí Hošek.

Podle koalice však koncepce parkování už nyní přináší své výsledky. „Byť to kritici nechtějí připustit, některá auta se přesunula, některá z Jihlavy úplně zmizela,“ upozorňuje Ryška.

„Problém ale je, že když zmizí třeba 700 aut, tak dalších 700 během roku přibude zpátky. Jejich počet se v Jihlavě stále rozrůstá,“ konstatuje primátor.

„Lidé stále nepochopili, proč se to dělá“

Toho těší, že lidé začali o cestování do centra krajského města více uvažovat. „Spousta z nich, kteří do Jihlavy jezdili autem, teď cestuje veřejnou dopravou. Data z veřejné dopravy na Vysočině ukazují, že dojížďka do Jihlavy se zvedla asi o sedm procent,“ pochvaluje si Ryška.

„Navíc tolik nejezdí sami, do auta si sednou třeba tři čtyři. Snaží se ho lépe zaplnit. A po Jihlavě více lidí cestuje MHD,“ poukazuje Ryška.

26. října 2023

Spoluautor změn v dopravní koncepci David Beke (ODS) je skeptičtější. „Jsem spokojen s tím, že řešení, které jsme přinesli, má nějaké výsledky. Ale jsem nespokojen s tím, že lidé pořád nepochopili, proč se to dělá. Že se sami nezastavili a nezamysleli se nad tím, jestli opravdu všichni potřebují tolik aut,“ říká Beke.

„Meziročně počet vozů narostl o dalších sedm stovek jenom v Jihlavě, o další stovky na okrese.“

Brzy přibude druhý operátor i platby SMS

Pozitivní zprávou je, že brzy přibude druhý operátor, který nabídne parkovací aplikaci. Tím se stane jednička v mobilním parkování na Slovensku, aplikace ParkDots. „Prostřednictvím mobilu parkovné ve městě platí již každý druhý řidič,“ uvádí facebookový profil Doprava v Jihlavě.

„Dodnes nerozumím tomu, proč jsou občané platící přes aplikaci penalizováni tím, že si za parkování připlatí oproti ceně v automatu,“ podivuje se Hošek. „Přitom logicky – pořizovací náklady a provozování aplikace vyjdou nákladově daleko výhodněji.“

Do Jihlavy přitom může přijít jakýkoliv provozovatel, který splní pravidla, která město při zavádění systému stanovilo.

„Máme otevřený systém. Kdyby se v Jihlavě našel nějaký nadšenec, který by aplikaci uměl naprogramovat, bavilo by ho to spravovat a dělal různé aktualizace a konfigurace k různým druhům telefonů, tak to klidně může udělat taky. Pokud splní městem stanovená pravidla,“ podotýká Beke.

Město navíc na žádost řidičů nově přichází s tím, že bude možné za parkování znovu platit také prostřednictvím SMS zpráv. „Původně jsme to nedělali. Ale pro lidi, kteří třeba nemají chytré telefony, jde o určité řešení,“ doplňuje Ryška.