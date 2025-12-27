Méně aut, více komerčních prostor. Parkovací dům Icom bude jiný a později

„Máme připravenou studii, kterou jsme si odsouhlasili s městem,“ uvedla v létě roku 2024 předsedkyně představenstva dopravní společnosti Kateřina Kratochvílová.
„Vše je závislé na povolovacím procesu na stavebním úřadě a získání stanovisek dotčených orgánů státní správy. Nyní se zpracovává projektová dokumentace,“ doplnila Kratochvílová.
Po roce a půl se však situace nezměnila. „Investor se, bohužel, během minulého roku nedohodl se sousedy, majiteli okolních nemovitostí, na maximálním využití pozemku, které s ním město vyměnilo,“ uvedl radní David Beke. „Tím pádem je bohužel nucen kompletně přepracovat svůj záměr.“
Z původně zamýšleného rampového parkovacího domu se stal klasičtější parkovací dům. „Aby bylo možné zachovat smysluplnou kapacitu nového objektu, byl investor nucen požádat město o odkoupení menšího vedlejšího pozemku, který se nachází od stávajícího parkoviště směrem k restauraci Buena Vista,“ popsal Beke.
Magistrát chce hlavně zachovat cestu pro pěší
S tím zastupitelstvo souhlasilo, stejně jako s prodloužením vzájemné dohody, že Icom transport dokončí celou stavbu do roku 2027. „Nešlo o samotný prodej pozemku, pouze o schválení záměru na základě předložené architektonické studie,“ vysvětlil Beke.
„Na pracovní skupině pro výstavbu jsme projekt viděli, jednotlivé odbory k tomu mohly vznést připomínky, které se předaly projektantovi,“ uvedl náměstek primátora Petr Piáček, který má na starost úsek správy majetku města.
„Jedná se spíše o drobnosti. Jedna z věcí, která je důležitá, aby pod parkovacím domem zůstalo propojení pro pěší a cyklisty směrem do ulice Havlíčkova,“ uvedl Piáček. „Protože pěší propojení od autobusového nádraží až směrem do ulice Srázná a dál směrem přes Heulos je důležitá propojka městem,“ doplnil.
Nový záměr více pracuje s veřejným prostorem třídy Legionářů, do parteru parkovacího domu, který je nově prosklený, doplňuje drobné komerční prostory. „Oživuje budoucí bulvár komercí,“ všímá si Beke.
Součástí domu mají být i pronajímatelné kóje
Kapacita se oproti původnímu záměru příliš nezměnila, součástí parkovacího domu by mělo být přibližně 480 až 500 parkovacích míst.
„Vedle je Dům kultury, v docházkové vzdálenosti divadlo, Horácká aréna, některá místa by mohla být využita také pro rezidenty,“ vysvětluje Beke, že bezobslužný parkovací dům by mohl sloužit široké veřejnosti. „Navíc se vedle projektuje hotel, který by si mohl zarezervovat místa pro své zákazníky,“ naznačil radní.
Přesná kapacita vzejde z dalších stupňů projektové dokumentace. „Součástí objektu jsou i pronajímatelné skladovací kóje. Lidé, kteří nemají ve svých domech sklepy nebo sklady, a přitom bydlí někde v centru města, si mohou prostor pronajmout a uskladnit si tam například kolo,“ vysvětlil Beke.
Doba realizace se aktuálně odhaduje zhruba na osm měsíců od začátku stavby, finanční náklady se odhadují kolem 180 milionů korun.
Už příští rok by mohl začít růst i dům u zoo
Soukromý parkovací dům za obchodním domem Billa není jediným parkovacím domem, jehož projekt se nyní v krajském městě připravuje. Radnice ve spolupráci s Krajem Vysočina chystá parkovací dům u jihlavské zoologické zahrady. „Kdybychom byli hodně rychlí, je možné, že na konci příštího roku bude hotová kompletní projektová dokumentace,“ uvedl radní David Beke.
V první etapě je plánováno 100 parkovacích míst. „Parkovací dům je vložen mezi areály Modety a objektem PodpoVRCH. S tím, že má navržené další etapy rozvoje,“ pokračuje Beke. Pokud by se celá stavba podařila někdy v budoucnu zrealizovat, může to znamenat uvolnění pozemního parkoviště, které je dnes u zoo. „Uvolnila by se tak poslední rozvojová plocha pro zoo, která je jinak pevně sevřena v údolí a už nemá žádný rozvojový potenciál,“ zmiňuje Beke.
Na přípravu stavby parkovacího domu u jihlavské zoologické zahrady už město v rozpočtu na příští rok počítá s částkou 20 milionů korun. „To jsou peníze, o kterých si myslíme, že pokud půjde všechno dobře, mohly by být proinvestovány na podzim příštího roku, kdy by stavba mohla začít,“ doufá primátor Jihlavy Petr Ryška.
Předpokládaná cena celé první etapy stavby je 80 až 100 milionů korun, polovinou částky by měl přispět Kraj Vysočina.