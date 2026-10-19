Úprava se týká Husova náměstí. Na něm stávalo šest parkovacích automatů. Nyní zůstaly jen tři.
„Na každé části náměstí je nadále k dispozici jeden automat, což je s ohledem na jejich rozmístění, vzájemnou dostupnost a současné využití dostačující,“ uvedla starostka Hana Horáková.
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Bez slitování pokutovat! Ledči došla trpělivost se špatně parkujícími řidiči
Odstranění poloviny automatů bere vedení města jako dočasné řešení. Ovšem odstraněné stroje prozatím nebude nijak nahrazovat. Jedná se o technologicky starší zařízení a investice do stejného či obdobného typu by už nemělo význam.
Parkování v centru města chce Ledeč do budoucna řešit. Úhradu za odstavení vozidel chce posoudit komplexně nejen z hlediska počtu a typu automatů, ale také vůbec celé filozofie a formy placení. A otevřít chce i diskusi o celkové organizaci parkování v centru města.
„Považujeme za vhodné ponechat rozhodnutí o případné větší investici a budoucí podobě systému placeného parkování na novém vedení města. Do doby, než bude rozhodnuto o dalším způsobu řešení, budou občanům a návštěvníkům města k dispozici tři stávající automaty,“ dodala ledečská starostka Horáková.
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8. dubna 2026