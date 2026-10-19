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Ledeč z centra vyhodila polovinu parkovacích automatů, počet placených stání zůstal

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  8:56
Parkování na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. Místo šesti parkovacích automatů tu nově mají řidiči k dispozici jen tři.

Parkování na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. Místo šesti parkovacích automatů tu nově mají řidiči k dispozici jen tři. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Parkování na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. Místo šesti parkovacích automatů tu nově mají řidiči k dispozici jen tři.
Parkování na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. Místo šesti parkovacích automatů tu nově mají řidiči k dispozici jen tři.
Parkování na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. Místo šesti parkovacích automatů tu nově mají řidiči k dispozici jen tři.
Parkování na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. Místo šesti parkovacích automatů tu nově mají řidiči k dispozici jen tři.
10 fotografií
Ze samotného centra města Ledeč nad Sázavou zmizela polovina parkovacích automatů. Případná radost řidičů byla ovšem hodně předčasná. Výčet placených míst se totiž nikterak nesnížil. Jen to od nich k parkovacímu automatu mají nyní motoristé o něco dál.

Úprava se týká Husova náměstí. Na něm stávalo šest parkovacích automatů. Nyní zůstaly jen tři.

„Na každé části náměstí je nadále k dispozici jeden automat, což je s ohledem na jejich rozmístění, vzájemnou dostupnost a současné využití dostačující,“ uvedla starostka Hana Horáková.

Bez slitování pokutovat! Ledči došla trpělivost se špatně parkujícími řidiči

Odstranění poloviny automatů bere vedení města jako dočasné řešení. Ovšem odstraněné stroje prozatím nebude nijak nahrazovat. Jedná se o technologicky starší zařízení a investice do stejného či obdobného typu by už nemělo význam.

Parkování v centru města chce Ledeč do budoucna řešit. Úhradu za odstavení vozidel chce posoudit komplexně nejen z hlediska počtu a typu automatů, ale také vůbec celé filozofie a formy placení. A otevřít chce i diskusi o celkové organizaci parkování v centru města.

Někteří řidiči v Ledči nebývají příliš disciplinovaní. Ať už jsou třeba na náměstí všechna parkovací místa obsazena, nebo ne, klidně zastaví na chodníku či jinde vozem zablokují průjezd.
Někteří řidiči v Ledči nebývají příliš disciplinovaní. Ať už jsou třeba na náměstí všechna parkovací místa obsazena, nebo ne, klidně zastaví na chodníku či jinde vozem zablokují průjezd.
Někteří řidiči v Ledči nebývají příliš disciplinovaní. Ať už jsou třeba na náměstí všechna parkovací místa obsazena, nebo ne, klidně zastaví na chodníku či jinde vozem zablokují průjezd.
Někteří řidiči v Ledči nebývají příliš disciplinovaní. Ať už jsou třeba na náměstí všechna parkovací místa obsazena, nebo ne, klidně zastaví na chodníku či jinde vozem zablokují průjezd.
10 fotografií

„Považujeme za vhodné ponechat rozhodnutí o případné větší investici a budoucí podobě systému placeného parkování na novém vedení města. Do doby, než bude rozhodnuto o dalším způsobu řešení, budou občanům a návštěvníkům města k dispozici tři stávající automaty,“ dodala ledečská starostka Horáková.

8. dubna 2026
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