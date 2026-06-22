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Zákaz venčení psů se osvědčil. Jihlava hledá další cesty, jak vylepšit parky

Jan Salichov
  14:57
Jihlavská radnice v posledních měsících řeší, jak naložit s městskou zelení a veřejným prostorem. Zatímco pejskaři musí už druhým rokem respektovat přísná pravidla hry v parku Gustava Mahlera, lidé vyhlížejí otevření Smetanových sadů. A do toho se rozbíhá debata o tom, jak by mělo v budoucnu vypadat Štefánikovo náměstí.

Už bezmála dva roky platí v parku Gustava Mahlera zákaz venčení psů. A jak se zdá, vedení města je s tímto rozhodnutím spokojené. Primátor Petr Ryška (ODS) říká, že žádné větší stížnosti na nepořádek se k němu nedostaly. „Nezaznamenal jsem žádný zásadní problém, který by komunita pejskařů musela řešit. Pokud tam někdo se psem přece jen vyrazí, strážníci to většinou vyřídí domluvou,“ popsal primátor.

Jeho náměstek Richard Šedivý (ANO) jde ještě dál. Podle něj se park stal příjemným místem, kam si lidé chodí rozložit deku a udělat piknik. „Venčících ploch v okolí, ať už za kinem Dukla, nebo přes silnici u hradeb, máme dostatek,“ vzkazuje pejskařům.

Na přelomu června a července by měl být otevřen revitalizovaný jihlavský park Smetanovy sady. Radnice však zpočátku plánuje rozmístit cedulky se zákazem vstupu na některé „mladé“ trávníky.
Na přelomu června a července by měl být otevřen revitalizovaný jihlavský park Smetanovy sady. Radnice však zpočátku plánuje rozmístit cedulky se zákazem vstupu na některé „mladé“ trávníky.
Na přelomu června a července by měl být otevřen revitalizovaný jihlavský park Smetanovy sady. Radnice však zpočátku plánuje rozmístit cedulky se zákazem vstupu na některé „mladé“ trávníky.
Už téměř dva roky nemohou do parku Gustava Mahlera v Jihlavě mimo veřejné akce psi.
Už téměř dva roky nemohou do parku Gustava Mahlera v Jihlavě mimo veřejné akce psi. Některé cedule s tímto upozornění však musí člověk hodně hledat.
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Jenže ne všichni tento optimismus sdílejí. Když byla vyhláška o zákazu vstupu psů do parku před dvěma lety projednávána, mezi pejskaři vzbudila značnou nelibost. Argumentovali tím, že park byl pro mnohé z nich ideálním místem pro venčení v centru města.

„Je to další omezení pro lidi se psy, kterých je v centru hodně, a prostorů, kam s nimi legálně zajít, ubývá,“ zněly výtky majitelů psů, kterým vadí, že se z veřejného prostoru stává „zóna bez psů“.

Při trzích platí místo zákazů „sociální kontrola“

Zajímavé je, že když se v parku koná akce, jako jsou farmářské trhy nebo koncert, zákaz neplatí. Podle radnice je to proto, že na místě je „větší sociální kontrola“.

Cedule chybí, zákaz venčení psů v parku však platí. Strážníci zatím spíš varují

„Pohybuje se tam spousta lidí, a když si nějaký pes vykoná potřebu na zelenou plochu vedle sochy Gustava Mahlera, lidé to vidí a většinou to po pejskovi seberou,“ je přesvědčen Šedivý, že se lidé v davu více hlídají.

„Naopak když tam žádná akce není, je to větší problém. Ale strážníci městské policie o tom vědí, kontrolují to a ty, kteří vyhlášku nerespektují, napomínají,“ pokračuje náměstek. „Ani z jejich strany jsem nezaznamenal žádné vyhrocené situace,“ dodal.

Ploty ve Smetanových sadech konečně zmizí

Mnoho Jihlavanů už netrpělivě čeká, až se otevřou brány Smetanových sadů. Primátor Ryška slíbil, že bez ohledu na to, jaké komplikace se během revitalizace oblíbeného prostoru v těsné blízkosti Horácké areny objevily, na přelomu června a července se konečně bude moci do parku vstoupit.

Park u arény čeká revitalizace. Ze Smetanových sadů zmizí jedenáct jehličnanů

Úplná svoboda to ale hned ze začátku nebude. Radnice plánuje rozmístit cedulky se zákazem vstupu na trávníky v místech, kde je tráva ještě „mladá“. „Prostě potřebuje čas, aby pořádně zakořenila a nevyšlapala se dřív, než si ji lidé stačí užít,“ vysvětluje primátor.

Beseda, co se Štefánikovým náměstím

Jihlava se také snaží do plánování parků víc zapojovat místní. Náměstek Petr Piáček (KDU-ČSL) zve obyvatele na veřejné projednání, které se týká budoucí podoby parku na Štefánikově náměstí. Architekti už připravili návrh na základě toho, co si lidé přáli loni, a teď je čas jim ukázat, jestli se trefili do vkusu. „Chceme znát názor veřejnosti. Těšíme se, až návrh lidem představíme,“ láká náměstek Piáček.

Setkání se koná právě dnes o půl páté odpoledne v budově Základní školy T. G. Masaryka.

„Pokud vám není jedno, jak bude park ve vašem sousedství vypadat, je to ideální příležitost, jak do toho promluvit,“ vzkazuje náměstek Piáček.

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