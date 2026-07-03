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Jihlava otevřela park u Horácké arény. Na trávu se ale zatím vstupovat nesmí

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  8:42
Jihlavské Smetanovy sady se po rozsáhlé rekonstrukci znovu zpřístupnily veřejnosti. Stalo se tak osm měsíců po otevření sousední Horácké arény. Sady ale stále nejsou přístupné zcela volně. Zatím je vstup zakázaný na čerstvě vyseté trávníky. A tak tomu ještě nějakou dobu zůstane.

„Lidé se mohou projít po nových cestách, posedět na lavičkách a prohlédnout si proměněný park. Na čerstvě založené trávníky ale zatím vstupovat nesmí. Mladá tráva potřebuje zesílit, zakořenit a vytvořit souvislý porost, který v budoucnu zvládne běžný provoz i větší akce,“ popsala mluvčí magistrátu Lucie Maxová.

K dispozici mají lidé i nová pítka, což dříve sady nenabízely. „Na první pohled se může zdát, že je hotovo, ale to nejdůležitější nás teprve čeká,“ sdělila šéfka odboru životního prostředí Katarína Ruschková. Tím nejdůležitějším je především správné založení nových trávníků.

Obnovené Smetanovy sady vedle Horácké arény v Jihlavě mají nabídnout lidem vzdušnější a univerzálnější prostor než dříve. Nově jsou tam i pítka. Jen vstup na trávníky je prozatím zakázán. (1. července 2026)
Obnovené Smetanovy sady vedle Horácké arény v Jihlavě mají nabídnout lidem vzdušnější a univerzálnější prostor než dříve. Nově jsou tam i pítka. Jen vstup na trávníky je prozatím zakázán. (1. července 2026)
Obnovené Smetanovy sady vedle Horácké arény v Jihlavě mají nabídnout lidem vzdušnější a univerzálnější prostor než dříve. Nově jsou tam i pítka. Jen vstup na trávníky je prozatím zakázán. (1. července 2026)
Obnovené Smetanovy sady vedle Horácké arény v Jihlavě mají nabídnout lidem vzdušnější a univerzálnější prostor než dříve. Nově jsou tam i pítka. Jen vstup na trávníky je prozatím zakázán. (1. července 2026)
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Odborníci upozorňují, že nejde jen o samotný výsev. Tráva musí postupně vytvořit hustší a pevnější porost, aby zvládla i velké množství návštěvníků. Aby k tomu mohlo dojít, je třeba nové trávníky chránit a nevstupovat na ně.

Podle krajinářského architekta a autora projektu Zdeňka Sendlera má právě tato fáze zásadní vliv na to, jak bude park fungovat v dalších letech. „Nejde jen o to trávník založit, ale hlavně ho správně zapěstovat, aby vydržel velkou zátěž při akcích,“ doplnil.

Osm stromů zmizelo, čtrnáct zaseli

Součástí obnovy nebyly jen nové cesty a mobiliář. Pracovalo se také s půdou, která byla na řadě míst zatížená stavební činností. To nevyhovovalo stromům ani vsakování vody. „Půdu jsme museli nejdříve provzdušnit a stromům dodat potřebné živiny, aby měly šanci na delší život,“ popsala Ruschková. Pomohla k tomu i speciální půdní injektáž.

Park obohatila nová výsadba. Po předešlém kácení, kdy zmizelo osm jehličnanů, přibylo 14 stromů. Třeba jírovce, javory, buky, duby, lípy, hrušně i třešně. Doplnily je desítky keřů, mimo jiné tisy, kaliny, hortenzie a magnólie, a také stovky trvalek, cibulovin a růží.

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Obnovené Smetanovy sady mají nabídnout vzdušnější a univerzálnější prostor než dříve. Nová síť cest usnadní pohyb pěším i dětem na kolech, zpevněné plochy poslouží kulturním akcím a keře vytvoří klidnější prostředí oddělené od okolních ulic. Dnes již odstraněné dřívější keře sloužily v minulosti některým hokejovým fanouškům o přestávkách jako toalety.

Teď park potřebuje podle Ruschkové hlavně ohleduplnost. „Revitalizace je práce s živými organismy a tomu musíme přizpůsobit tempo i přístup,“ připomněla.

Podle dřívějších informací z magistrátu vyšla přeměna Smetanových sadů na 20 milionů korun. Ve zmiňovaném místě byl v letech 1559 - 1868 městský hřbitov, v roce 1572 přibyl původně barokní hřbitovní kostel sv. Ducha. Smetanovy sady byly založeny v roce 1891, po zboření hřbitovních zdí.

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