Přibyslav renovuje zámecký park, do výročí se dočká obnovy i socha Žižky

Dílo pravděpodobně vytvořil sochař Bohumil Kafka v roce 1935. Slalvnostně odhaleno bylo jen pár desítek metrů pod zámkem až v září roku 1957. Jezdecká socha je zmenšeným modelem velkého památníku vojevůdce na pražském Žižkově.

Pro Přibyslav má plastika v životní velikosti velký význam, Žižka u města v roce 1424 zemřel. Za dva roky tak uplyne kulaté výročí 600 let od této události.

„Chtěli bychom proto sochu nechat restaurovat,“ přiblížil přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS). Plastika by se podle něj měla dočkat obnovy během příští zimy.

„Zatím nevíme, zda bude lepší pomník restaurovat na místě, nebo rozebrat a odvézt do dílny,“ poznamenal Kamarád.

V zámeckém parku již nastávají i další změny. Co tam mohlo být vykáceno, to vykáceno bylo. Revitalizace parku bude do konce března pokračovat údržbou zbylých dřevin a jejich ošetřením. Neutěšený stav vzrostlých stromů však vedení města i zasahující odborníky překvapil.

„Je skutečně tristní. Vykáceno by toho mohlo být mnohem víc, ale to už by v parku moc stromů nezůstalo. Snad po ošetření ty zbylé vydrží alespoň deset let, aby mohly být nahrazovány postupně,“ konstatoval Kamarád.

Během jarních a letních měsíců by město rádo obnovilo síť cest. Nepočítá se však s tím, že by se jejich vedení příliš změnilo. Nový by měl být mobiliář jako lavičky či odpadkové koše. Obnova parku přijde na čtyři miliony korun.