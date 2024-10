Nový park u řeky už navrhli studenti, Žďár chce nyní znát i názor občanů

„Není to jen o vybudování nějakého dětského hřiště; je to velkorysá zelená plocha s parkově relaxačním charakterem. A my bychom chtěli zjistit přání, očekávání a požadavky nejen obyvatel sídliště Libušín, ale i z dalších částí města. I jim totiž tento prostor slouží,“ sdělil žďárský starosta Martin Mrkos.

Například v zimě na kopcovité „hrady“ míří sáňkovat a bobovat děti z širého okolí a i během roku se tam konají nejrůznější akce - třeba tradiční pašijová hra, pálení čarodějnic nebo Sázavská regata. Lidé tu rovněž venčí psy, chodí na procházky či projíždějí na kole na blízkou cyklostezku.

Na radnici proto vznikla k tématu oživení parku anketa, kterou mohou zájemci nyní vyplnit jak v papírové, tak i v elektronické verzi. Papírová forma je dostupná v informační kanceláři městského úřadu - hned u vchodu - či v turistickém informačním centru ve Staré radnici.

„Odevzdat lze samozřejmě i variantu, kterou si lidé sami vytisknou z webu. Na adrese hrady.zdarns.cz je pak k dispozici anketa v digitální formě k online odeslání i formulář k případnému tisku,“ vysvětlila mluvčí města Blanka Sobolová. Doplnila také, že sběr podnětů bude ukončen posledního října.

Proměnu parku navrhla čtveřice studentů

Výsledky potom vedení města propojí ještě s projektem studentů Gymnázia Žďár, od nichž ostatně impulz na proměnu „hradů“ vzešel. Pro soutěž Navrhni projekt, již pořádá ministerstvo pro místní rozvoj, zpracovala čtveřice ve složení Dominik Zábranský, Jakub Hrdina, Kateřina Procházková a Elle Štěpánková návrh na využití celé lokality a vyhrála s ním dokonce celostátní kolo.

„Jejich projekt je velice kvalitní a dobře zpracovaný, což je ostatně i důvod, proč s ním ve studentské soutěži uspěli,“ konstatoval starosta Mrkos s tím, že díky studentské aktivitě se má nyní město od čeho odrazit.

16. dubna 2024

Gymnazisté ve své práci mysleli nejen na rodiny s dětmi, včetně dětí handicapovaných, ale třeba také na seniory z okolních domů s pečovatelskou službou, s nimiž se osobně setkali. „Senioři by si v parku přáli více laviček, kde si mohou sednout, ideálně ve stínu. Další podstatnou věcí jsou cesty, jichž je málo, jsou zarostlé, a tedy i úzké. Pro seniory je důležité stezky obnovit a rozšířit tak, aby na ně mohli třeba i s chodítky,“ popsal jeden z výstupů vedoucí studentského týmu Dominik Zábranský.

Starosta však upozornil, že z finančních důvodů zřejmě nebude možné vybudovat v parku skutečně vše, co by si tam lidé přáli. K projektování však může dojít již v nadcházejícím roce. „To už bychom díky spolupráci s veřejností věděli, jak má prostor vypadat a co by tam mělo být, aby byl funkční. Následující roky by už potom mohla přijít na řadu samotná realizace,“ míní Mrkos.