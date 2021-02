Městský park z první republiky zažije rozsáhlé kácení a sázení

O jeho nutných úpravách se ve městě hovoří minimálně jedenáct let. Letos na jaře začne první etapa jeho obnovy. Celkový finanční rozsah investice počítá s částkou čtyřiceti milionů korun.

„Předpokládám, že to bude méně. Na první etapu za čtyři miliony korun máme přislíbenou dotaci. V dalších etapách budeme o získání dotací usilovat také,“ říká starosta Pavel Pacal s tím, že všechny etapy by měly být dokončeny do tří let.

Stav parku, který vznikl na konci dvacátých let minulého století, se už několik desítek let nezměnil a to se podle vedení třebíčské radnice odráží na stavu cest, veřejného osvětlení i mobiliáře, které jsou za hranicí své životnosti. Kůrovec a dlouhotrvající sucho zase zapříčinily podle vedení města zničení či poškození mnoha stromů.

„Byla jednoznačná politická shoda na tom, že se revitalizace udělá, a že to bude tak, jak navrhnou odborníci. Myslím, že do takových věcí by se politici neměli míchat,“ zdůrazňuje starosta.

Vznikne ovocný sad

Na Hrádku budou obnoveny a upraveny cesty, veřejné osvětlení, zeleň. A to včetně sadových úprav, při kterých vznikne ovocný sad s původními odrůdami stromů, trvalkové a bylinkové záhony, relaxační plochy i hřiště. Přibude zde také workoutové hřiště a budova s technickým zázemím pro pořadatele kulturních a sportovních akcí, včetně veřejných toalet. Nemá chybět ani veřejný gril a přibude nový mobiliář, včetně lehátek pro odpočinek pod korunami stromů, laviček či pítka.

Stávající asfaltová silnice se změní na jednopruhovou. Příjezd alejí k bývalému Domu dětí bude vybourán a zatravněn. Páteřní pěší cesta alejí s mlatovým povrchem má být prodloužena až přes celou alej.

Revitalizace parku si vyžádá pokácení celkem 292 dřevin včetně keřů. Následně bude 302 nových stromů vysázeno.



„Bohužel některé stávající stromy mají proschlé větve, jiné jsou napadené dřevokaznými houbami, některé stromy jsou již odumřelé. Stromy požadují obměnu i z hlediska bezpečnosti. Poslední dva roky se mapování zdravotního stavu jednotlivých stromů důkladně věnovali arboristé. Každý strom má svou kartu, kde je jasně popsán jeho zdravotní stav,“ připomíná Pavel Pacal.

Úprava lipové aleje

Kácení se dotkne i třiadvaceti vzrostlých alejových lip a 36 kusů mladých alejových lipek, které jsou podle arboristů buď nebezpečné, nebo odumřelé. Nahrazeny budou výsadbou nových 72 kusů.

„Chceme, aby zde byly vysazeny lípy, které byly vypěstovány jako potomci starých památných lip v dlouholetém programu záchrany genofondu památných stromů,“ uvádí město ve své tiskové zprávě.

Podle starosty Pacala to nebudou malé sazeničky, ale stromy s výškou dva metry a obvodem kmene šestnáct až osmnáct centimetrů. U větších stromů s širším obvodem kmene bude umístěno zhruba 120 zavlažovacích vaků. To proto, aby se stromky snáze ujaly.

U všech alejových lip, které zůstanou, bude proveden zdravotní řez.

Dřevo z pokácených lip má být použité jako základ hmyzích domovů pro zvláště chráněného zdobence zelenavého, krasce lipového a další druhy hmyzu. „V lesoparku pro ně budou zbudovány dvě broukoviště. Pro zmírnění negativního vlivu revitalizace na zmíněné druhy živočichů budou kmeny a silnější větvě z pokácených lip ponechány v delších kusech,“ uvedla mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Revitalizace parku bude v letošní první etapě zaměřena zejména na obnovu zeleně a páteřní cesty, vybudování workoutových prvků z akátového dřeva ve východní části území a instalaci několika balvanů na zpevněné ploše s mlatovým povrchem. Počítá se s doplněním laviček a odpadkových košů, úpravou centrální louky i louky pro výběh psů. Práce první etapy by podle starosty měly být hotové do listopadu tohoto roku.