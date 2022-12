Cesty, trávníky, lavičky i červený asfalt. Brodský park se razantně mění

Celý prostor mezi farou, kostelem, AZ Centrem a rybníkem Hastrman je nejfrekventovanější částí parku. Těmito místy prochází každý, kdo do parku z centra města vstupuje, míří do sportovního areálu v Kotlině nebo třeba na největší brodské sídliště Žižkov.

Během rekonstrukce, trvající od léta, tu vedení města nechalo pozměnit síť cest, prořezat zeleň, instalovat nový mobiliář i poměrně razantně změnit povrchy. Přibyl barevný asfalt i mlat z červeného písku, využity byly staré obrubníky, dlažba i klasické žulové kostky, na rybníku přibylo nové molo, vedle něj neobvyklé pítko.

„Mně se to velmi líbí. Park je teď trochu jiný, příliš se nedrží zavedených parkových stereotypů. Tato část slouží více jako pěší zóna. Architekt využil historické dispozice, ale zároveň prostor osvěžil novým duchem,“ pochvaluje si místostarosta Libor Honzárek.

Úpravy vychází z návrhu jednoho z nejoceňovanějších českých zahradních architektů Zdeňka Sendlera. Ten rámec celé své myšlenky představil v Brodě už před deseti lety. Park rozdělil do několika zón podle toho, k jakému účelu by nejvíc měly sloužit. V centru města hlavně pro obyvatele, směrem dál se má víc a víc měnit spíše v lesopark či les.

Velká většina reakcí obyvatel je kladných

„Park Budoucnost byl založen v roce 1889 ne úplně odborně. Tvořil prakticky jednu linii, po celé ploše byl velice podobný a za všechny ty roky od té doby se nijak nevyvíjel. Pouze se rozrůstaly dřeviny a keře,“ konstatoval Honzárek. Právě to se nyní mělo změnit.

Nově upravenou část před pár dny město otevřelo a na sociálních sítích zveřejnilo sérii fotografií. Prakticky okamžitě se pod nimi objevilo mnoho desítek reakcí. Na první pohled je většina z nich pozitivních.

„Vypadá to moc hezky a uvědomuji si, že už jsem tam dlouho nebyla, nejvyšší čas na procházku,“ napsala například Jana Petrová.

„Mně se to líbí. Je to nové, dejme tomu čas a šanci. Málokdo z nás to zatím prošel, já ještě čas neměla,“ přidala se Jana Kudlová.

„Ačkoli jsem původně byla k červenému asfaltu trochu skeptická, po procházce nově upraveným územím musím říct, že se mi to celkem líbí,“ vzkázala Magda Venzhöferová.

Klasické lavičky i sedáky teprve přivezou

Najdou se ale i kritici. „Park je o zeleni a přírodě, louce, v některých částech klidně džungle a schovka pro drobná zvířátka. Zašívárna lidí před spěchem a ruchem města. Místo klidu ke čtení a relaxaci. A toto otevřené prostranství tak rozhodně nepůsobí,“ napsala Hanka Rákosníková.

Trávníky zatím opravdu zelené nejsou. Tráva je nicméně zasetá, objevit by se měla na jaře. „Také vykvetou nově zasázené květiny. To bude hned park vypadat jinak,“ připomíná Honzárek.

Další lidé pak mají připomínky k jednotlivým detailům. Někomu se třeba nezamlouvají lavice z masivních dubových trámů bez opěradla. „Jsou stále nacucané vodou, takže jsou mokré, i když je sucho, a nedá se na nich sedět, natož se opřít, aby si člověk v parku odpočinul,“ podotkla Marie Teclová.

„Samozřejmě myslíme i na seniory. Patnáct laviček s opěradly ještě není osazeno, v nejbližší době se tak stane. Jsou situovány více do stínu. Centrální část je vzdušnější, více otevřená třeba pro dovádění dětí,“ odpověděl jí starosta Zbyněk Stejskal, který se rovněž zapojil do diskusí.

Podle Libora Honzárka budou lavičky dodány do dvou týdnů. Podél cest už jsou pro ně připravené a vydlážděné zálivy. Navíc bude dřevěnými sedáky osazena i betonová zídka zpevňující svah nad rybníkem Hastrman. Míst pro odpočinek ve stínu bude podle něj dost.

Revitalizace bude pokračovat strání u Havlíčka

Výtky lidé mají i k použitým materiálům. Do očí bije například červený povrch pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie, před vstupem do AZ Centra. Mnozí ho považují za antuku. Objevily se dokonce vtipy, že je možné si tam nalajnovat hřiště a pinknout tenis či volejbal.

„Jedná se o mlat ze speciálního červeného písku. Dovezen byl z lomu nedaleko Brna. Architekt ho využil kvůli sladění vzhledu s červeným asfaltem. Ten byl zase položen na páteřních cestách,“ vysvětluje místostarosta.

Veškeré úpravy této části brodského parku zaplatilo město ze svých peněz. Úpravy přišly na zhruba 26 milionů korun. Proměna parku jimi ještě ani zdaleka nekončí. V plánu je pokračování prací.

„Už máme naplánovanou třetí a čtvrtou etapu. Ty se budou týkat prostoru ohraničeného rybníkem Hastrman, sídlištěm Žižkov, Základní školou V Sadech a altánkem. Tato stráň bude už koncipována více jako lesopark, upraveno bude okolí sochy Karla Havlíčka Borovského,“ přiblížil místostarosta Honzárek.

Tyto dvě etapy by finančně měly vyjít v součtu na sumu okolo padesáti milionů korun. Radnice by tentokrát ráda využila dotaci. Práce by mohly začít nejspíš v roce 2024.