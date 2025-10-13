Brod se pustil do obnovy další části parku. Na kácení dřevin se veřejnost neshodne

  8:43
Havlíčkův Brod zahájil další dvě etapy revitalizace parku Budoucnost. Do léta příštího roku proměnou projde okolí rybníku Obora před základní školou V Sadech a stráň nad rybníkem Hastrman až k ulici Prokopa Holého. Práce přijdou na více než 77 milionů korun, třetinu uhradí evropské dotace.
Revitalizace další části havlíčkobrodského parku Budoucnost začala kácením a prořezáním dřevin. Zásah do zeleně veřejnost ve městě rozděluje. | foto: Městský úřad Havlíčkův Brod

„Park Budoucnost je pro naše město srdcem veřejného prostoru. Postupnými etapami jej vracíme do podoby, která odpovídá jeho významu i historické hodnotě,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Park byl založen roku 1889, v současnosti se rozkládá na ploše 25 hektarů.

Nyní zahájená třetí a čtvrtá etapa navazují na předchozí dvě provedené v minulých letech. Tehdy se výrazně proměnil prostor okolo malého rybníku Očko i celá pravá strana rybníku Hastrman až ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Vyrostla zde nová kavárna, položena byla nová síť cest, vznikla odpočinková místa, objevily se herní prvky pro děti, na rybníku Hastrman přibyla nová mola.

V podobném duchu bude laděna i další navazující část. I nadále se na nové podobě parku bude podílet architekt Zdeněk Sendler. S ním na své vizi město spolupracuje už sedmnáct let. „Vypracoval architektonickou studii na revitalizaci celého parku,“ zmínil místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Ve třetí a čtvrté etapě na něj i na zhotovitele stavebních prací čeká velice rozsáhlý prostor. Týkat se bude okolí rybníku Obora od městských hradeb až po základní školu V Sadech. A zároveň levý břeh rybníka Hastrman se strání, okolím sochy Karla Havlíčka Borovského až k ulici Prokopa Holého a Šupichovu altánu.

„Park projde opravou a modernizací cestní sítě, osazen bude nový mobiliář a dětské herní prvky, vybuduje se nové veřejné osvětlení. Lépe zpřístupněny budou také rybníky Hastrman, Obora a Očko díky dřevěným molům a úpravě břehů,“ přiblížila mluvčí radnice Zuzana Melounová.

Zásahy do zeleně veřejnost rozdělují

Důkladná péče bude opět věnována zeleni. Ta má být ošetřena tak, aby zůstaly zachovány perspektivní stromy. Naopak odstraněna bude zeleň poškozená a nekoncepční, aby byla posílena bezpečnost a přehlednost celého prostoru. Následně budou vysázeny nové stromy a keře.

Kácení a prořezání stromů již začalo, čilý ruch a řev motorových pil je tu slyšet už od konce září. „Občas slyším dotazy na vhodnost termínu pro kácení. Odborníci určili tuto dobu jako nejvhodnější, protože se již nepředpokládá hnízdění ptáků v korunách stromů. A taktéž se zatím v dutých větvích a kmenech živočichové nepřipravují k zimnímu spánku,“ vysvětlil Honzárek.

Výskytem vzácných živočichů je brodský park proslulý. Žije v něm množství druhů hmyzu nebo třeba plch, což je drobný noční hlodavec. Hojně se v parku vyskytují i netopýři, a to hned několika druhů.

Kácení a prořezání dřevin lidé vnímají rozporuplně. Část s postupem radnice souhlasí a podporuje ho. Najde se ale dost takových, kteří se k němu staví velice kriticky. Průchod emocím dávají hlavně na sociálních sítích města.

„Ano, kácení stromů není příliš radostnou podívanou. Ale Zdeněk Sendler velmi dobře ví, co je vhodné a o koncepci brodského parku velmi dlouho a zodpovědně přemýšlel,“ dodává místostarosta. S kácením stromů a prořezáním zeleně souvisí i určitá omezení pohybu v parku.

Aby park nebyl jen průchozí, ale živým místem

Cílem veškerých úprav je, aby se park Budoucnost stal místem, kam budou lidé rádi chodit za odpočinkem a relaxací. „Chtěli jsme, aby park nebyl jen průchozí zelení, ale živým místem, kam budou obyvatelé chodit rádi a pravidelně,“ podotkl Libor Honzárek.

„Nyní se zaměřujeme nejen na opravy a nové cesty, ale i na komfort lidí - aby si tu našli své místo rodiny s dětmi, sportovci i senioři. Přístup k vodě, nové lavičky a bezpečnější prostředí dají parku úplně nový rozměr,“ doplnil ho starosta Stejskal.

Že se to v minulých etapách povedlo, nesvědčí jen reakce a ohlasy obyvatel. Mnohé podoba nových částí parku velice příjemně překvapila. „Odborná veřejnost našemu parku přidělila i cenu Stavba roku Kraje Vysočina. Revitalizované části parku byly dokonce loni uvedeny do Ročenky české architektury jako jeden z nejlepších příkladů úprav veřejného prostoru v Čechách,“ zdůraznil Honzárek.

„Park je výborným příkladem citlivé práce s městskou krajinou pro všechny generace. Paletou návrhu jsou stávající stromy, kameny, cesty a lavice. Kameny jsou zároveň lavicemi a stromy slunečníky. Autoři promyšleně pracovali s vodou, jejím zvukem, s prvky zklidnění proudu a zpřístupněním vody pomocí dřevěných pódií. Výsledkem je přátelské prostředí pro lidi, živočichy i rostliny,“ ocenil například architekt Pavel Nasadil.

Vize architekta na několik desetiletí dopředu

Zdeněk Sendler už dávno rozčlenil obnovu brodského parku do celkem deseti etap. Celkově se jedná o investici za stovky milionů korun na několik let dopředu. Revitalizace začala v roce 2018. První dvě etapy byly dokončeny v závěru roku 2022. Město v ní pokračuje vždy, když se podaří našetřit potřebný obnos peněz, nejsou potřeba investice jinde a pomůže dotace.

„Když jsme revitalizaci před lety začínali, byla to pro mnohé jen vzdálená vize na papíře. Dnes už vidíme, jak se park krok za krokem mění,“ poznamenal Libor Honzárek.

Nyní započatá třetí a čtvrtá etapa by měly být dokončeny v létě příštího roku. Do té doby práce spolykají více než 77 milionů korun. Většinu uhradí město ze svého rozpočtu, 25 miliony korun pomůže evropská dotace.

