Prostor nacházející se v těsné blízkosti centra Žďáru i řeky Sázavy je nejen místem oddechu a zábavy místních, ale také dějištěm řady kulturních akcí. A změny, jež radnice připravuje, tam mají podmínky pro tyto účely ještě o něco zlepšit.
„Víme, že v parku dlouhodobě chybí stabilní hygienické zázemí. Nově tam tedy přibudou toalety, které už budou standardně napojené na kanalizaci, vodovod i na elektřinu. Věřím, že tuto změnu veřejnost ocení,“ vyjádřil se žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár – Živé město).
Stromy, které se budou vysazovat, budou už vzrostlejší, aby mohly co nejdříve poskytovat stín.
Martin Mrkosstarosta Žďáru nad Sázavou
V současné době totiž příchozím slouží pouze provizorní záchody, umístěné na okraji parku v červeném mobilním kontejnerovém objektu. Ten si město pronajímá.
Změnu chystá vedení Žďáru rovněž na poli zeleně, jejíž množství se má výrazně zvednout. „Konkrétně doplníme 68 stromů – ty budou vysazeny přímo do trávníků. Další čtyři stromy pak přidáme do zpevněných ploch,“ vyjmenoval starosta s tím, že centrální park bude po úpravách bohatší rovněž o popínavé rostliny nebo o lavičky, odpadkové koše a další mobiliář.
Lepší rozvod elektřiny i vody a mlhoviště
Projekt podle Mrkose navíc počítá s lepším rozvodem elektřiny. Její zdroj bude nově umístěn v blízkosti pódia, aby nebylo nutné „tahat“ kabeláž na velké vzdálenosti, jako je tomu při akcích dnes.
„V parku se dále zlepší nakládání se srážkovými vodami - bude zde areálový rozvod vody a takzvané mlhoviště. A připravujeme také změny ve vedení některých cest,“ nastínil Mrkos.
Základní páteřní trasy však podle něj zůstanou zachovány; pouze doplňkové stezky budou brázdit více než tříhektarových park s dětskými hřišti efektivněji.
Vedení města již schválilo a vyhlásilo výběrové řízení na firmu, která se úprav Farských humen ujme. Začátek prací Žďárští předpokládají ideálně již letos na podzim, aby úpravy co nejméně zasáhly do hlavní sezony v tomto hojně navštěvovaném areálu. „Firma by pak měla akci dokončit deset měsíců od předání stavby,“ upřesnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
Náklady na úpravy a vylepšení parku se mají pohybovat kolem 29 milionů korun bez daně. Na samotnou proměnu prostoru pak připadne přibližně 21 milionů, zbytek částky půjde na následnou péči o zeleň. Stromy budou mít servis odborníků zajištěny na další dva roky, v případě popínavých rostlin potrvá péče ještě o jeden rok déle.
„Stromy, které se budou vysazovat, budou už vzrostlejší, aby mohly co nejdříve poskytovat stín,“ doplnil Mrkos s tím, že na akci se podařilo městu získat dotaci. Ta pokryje 85 procent nákladů.
Úpravy parku přivítala i opozice
Rozmach „Farčat“ vítá například i Věra Mokříšová, v nadcházejících komunálních volbách lídryně nyní opoziční ODS ve spojení s nezávislými. „Smysluplné dokončení parku na Farských humnech je v zájmu nás všech. Už dnes je oblíbeným místem s jedinečnou atmosférou, kde se koná řada menších i větších akcí. Herní a pohybové prvky pro děti jsou také hojně využívané,“ shrnula Mokříšová.
Určitě je podle ní třeba doplnit zeleň, ale s ohledem na současné využití parku - například právě pořádání akcí. „Stejně důležité jsou i plánované toalety v budově bývalé sklárny,“ dodala Mokříšová.
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Molo, pláž u řeky i bistro. Žďár chystá přeměnu Farských humen v park
Centrální park u řeky Sázavy navíc není jediným, do nějž radnice v poslední době investuje. „Snahou města je mít na svém území řadu parků. Nejedná se tedy jenom o Farská humna, která mají dominantní roli. Jde také o park Klafar, který se právě teď začíná stavět. Dále probíhají parkové úpravy u Horního rybníka a do budoucna nás čeká ještě obnova a humanizace plochy na sídlišti Libušín, takzvaných Hradů,“ vyjmenoval starosta Mrkos.
Výdaje na budování nových nebo revitalizaci stávajících parků komentovala již v minulosti například opoziční Změna 2018. „Ve městě, kde je z náměstí vidět les, rostou parky za desítky milionů jako houby po dešti,“ konstatoval zastupitel Jan Havlík.
Zdůraznil, že ve Žďáře spíš chybí dostupné bydlení či místa v domovech důchodců. „Ale peníze se investují do betonové a žulové dlažby. Na jedné straně mizí z veřejného prostoru zeleň a na druhé straně se budují za miliony parky. Pro mě opravdu těžko pochopitelné,“ míní zastupitel.