Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V brodském parku Budoucnost si přítomnost mohou zpříjemnit všechny generace

Autor:
  17:15
Nově upravená část parku nabízí ještě více možností pro trávení času v přírodě....

Nově upravená část parku nabízí ještě více možností pro trávení času v přírodě. (16. září 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Nově upravená část parku nabízí ještě více možností pro trávení času v přírodě....
Při slavnostním otevření se představili akrobaté, hrála živá hudba... (16. září...
V Havlíčkově Brodě se po revitalizaci otevřela další část parku Budoucnost....
Nově upravená část parku nabízí ještě více možností pro trávení času v přírodě....
10 fotografií
V Havlíčkově Brodě se po revitalizaci otevřela další část parku Budoucnost. Proměnou prošlo okolí rybníků Obora a Hastrman až po ulici Prokopa Holého. Park nyní láká nejen na opravenou síť cest, ale i na řadu novinek.

Při středečním slavnostním otevření se představili akrobaté, hrála živá hudba, stovky lidí si nenechaly ujít komentované prohlídky.

Nově upravená část parku nabízí ještě více možností pro trávení času v přírodě. (16. září 2026)
Nově upravená část parku nabízí ještě více možností pro trávení času v přírodě. (16. září 2026)
Při slavnostním otevření se představili akrobaté, hrála živá hudba... (16. září 2026)
V Havlíčkově Brodě se po revitalizaci otevřela další část parku Budoucnost. (16. září 2026)
10 fotografií

Nově upravená část parku nabízí ještě více možností pro trávení času v přírodě. V okolí rybníku Obora přibyly prvky pro klidná zastavení u vody i pro pikniky s přáteli nebo hru dětí v přírodě. Ve velké většině byly opraveny povrchy cest.

„Cílili jsme nejen na to, abychom přinesli nové prvky, ale také abychom opravili infrastrukturu. Kde to bylo možné, položili jsme kostky nebo mlatový povrch, které zlepšují zasakování dešťové vody,“ přiblížil starosta Zbyněk Stejskal.

Lepší přístup k vodě

Revitalizace výrazně zlepšila přístup k vodě. Na rybník Obora bylo položeno nové molo, které navazuje na schody u Základní školy V Sadech. Na protilehlé straně je další molo doplněné schody z kamenů. Jedno molo k současným dvěma přibylo i na rybníku Hastrman.

Právě v těchto místech, pod sochou Karla Havlíčka Borovského, je nejlépe vidět úprava sítě cest. Na ni navazuje řada novinek. „Je to například parket u altánku, který bude sloužit jako pódium. Ve svahu naproti je pak více laviček, které suplují hlediště,“ uvedl místostarosta Libor Honzárek.

Místo nadšení z opravy parku přišla od lidí vlna kritiky. Vadí beton i množství laviček

Nad altánkem přibyly nové herní prvky. A výše ve svahu i poesiomat. Mechanické zařízení po zatočení klikou přehrává zvukové stopy, buď namluvené, nebo nazpívané.

„Samozřejmě jsme sem zařadili Bohuslava Reynka nebo Karla Havlíčka Borovského. Vybrali jsme i moderní pojetí jeho děl v rapovém pojetí slam poetry. Pro konzervativnější posluchače nazpíval soubor Kalamajka pásmo erteple,“ dodal Honzárek.

Revitalizovaná část parku má i nové veřejné osvětlení s upravenou intenzitou světel, mělo by být šetrnější k přírodě. Vysazeny byly i nové trvalkové záhony.

Smysluplné využití peněz

Náklady na revitalizaci dosáhly téměř 80 milionů korun. Z toho 25 miliony přispěla Evropská unie.

„Revitalizace parku je skvělým příkladem, jak smysluplně a s jakým citem lze peníze využít. Výsledek proměny přispěje ke zlepšení kvality života obyvatel Havlíčkova Brodu i návštěvníků města,“ pravila Renata Marková, ředitelka Centra pro regionální rozvoj, jež dotaci administruje.

Brod se pustil do obnovy další části parku. Na kácení dřevin se veřejnost neshodne

Park v Havlíčkově Brodě zabírá rozlohu celkem 25 hektarů. Během uplynulých let prošlo revitalizací už 15 z nich. Se svou rozlohou je Budoucnost jedním z největších parků v centru měst v České republice. A to na něj ještě bezprostředně navazuje lesopark Vlkovsko s dalšími padesáti hektary.

Revitalizovaná část parku se oficiálně otevřela ve středu před polednem, pro veřejnost pak odpoledne. Po celý den hrála jazzová a swingová kapela, vystoupili akrobaté, příchozí se mohli zúčastnit workshopů i soutěží o piknikové koše a batohy. Stovky lidí pak vyrazily na tři komentované prohlídky nově upravené části parku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Lesní bar vybrali zloději už poněkolikáté, policie pátrá po muži v tričku Škwor

V souvislosti s vykradeným lesním barem u Bystřice nad Pernštejnem policie...

Kolikrát se už lesní bar u Rovného na Žďársku ocitl bez zboží, peněz a často i v dezolátním stavu, už jeho provozovatelé ani nepočítají. Poprvé ho zloděj vykradl a poničil v roce 2023, další ataky...

Jako ohořelé tělo bez hlavy. Houbař se pochlubil snímkem a vyvolal poprask

Houbař nedaleko Havlíčkova Brodu našel v lese cosi, co připomínalo torzo...

Na svou páteční výpravu do lesa zjevně dlouho nezapomene houbař z Havlíčkobrodska. U Českého Dvora objevil něco, co připomínalo torzo ohořelého lidského těla. Se svým „úlovkem“ se pochlubil na...

Filmaři obsadili opuštěné lomy v Lipnici. Natáčejí tam finále úspěšné trilogie

Hlavní hvězdy trilogie Princezna zakletá v čase 3 pohromadě přímo u jednoho z...

Romantické opuštěné kamenolomy a především podmanivé sochařské reliéfy v jejich přírodních skalních stěnách z díla Radomíra Dvořáka opět přilákaly filmaře do Lipnice nad Sázavou. Filmaři natáčeli o...

Pomoc zchátralému zámku nabízí francouzský potomek, současného majitele nenadchla

Premium
Zámek v Brtnici na Jihlavsku

Jak zachránit chátrající brtnický zámek před zkázou? Nabídka na spolupráci na jeho obnově s majitelem zámku Olegem Rybnikářem kupodivu nepřišla z Česka, ale z Francie. Tam žije pětačtyřicetiletý...

Obchvat Třebíče získal souhlas. Bude znovu smeten ze stolu, slibuje odpůrce

Představení podoby budoucího obchvatu města v Třebíči

Kraj Vysočina v pondělí vydal souhlasné stanovisko EIA pro záměr stavby obchvatu Třebíče. Stanovisko bylo zveřejněno na portálu Cenia. Dokument hodnotí vlivy na životní prostředí. Souhlasné...

Zemřel bývalý starosta Přibyslavi Jan Štefáček. Dlouho vedl i brodské gymnázium

Jan Štefáček na snímku z dob, kdy vedl havlíčkobrodské gymnázium, a na...

Po dlouhé a těžké nemoci v sobotu zemřel bývalý starosta Přibyslavi a někdejší ředitel havlíčkobrodského gymnázia Jan Štefáček. Bylo mu 76 let. O skonu kantora a politika informovaly jak radnice, tak...

16. září 2026  10:29

Vysočina otevírá ambulance pediatrů v nemocnicích. Přidává se i Nové Město

ilustrační snímek

Nemocnice Nové Město na Moravě od října rozšiřuje své dětské a novorozenecké oddělení o novou ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost. Přijímat k registraci bude děti všech věkových kategorií...

16. září 2026  8:39

Lesní bar vybrali zloději už poněkolikáté, policie pátrá po muži v tričku Škwor

V souvislosti s vykradeným lesním barem u Bystřice nad Pernštejnem policie...

Kolikrát se už lesní bar u Rovného na Žďársku ocitl bez zboží, peněz a často i v dezolátním stavu, už jeho provozovatelé ani nepočítají. Poprvé ho zloděj vykradl a poničil v roce 2023, další ataky...

15. září 2026  16:39

Povalené náhrobky, ulámané kříže, zašlé písmo. Starý hřbitov se dočká obnovy

Některé náhrobky na brodském hřbitově svatého Vojtěcha se nacházejí v tristním...

Hřbitov svatého Vojtěcha v Havlíčkově Brodě je kulturní památkou. Stejně tak kostel stojící uprostřed a některé z náhrobků. Jenže právě mnohé z nich jsou v tristním stavu. Jsou pobořené, mají ulámané...

15. září 2026  15:28

Slavníč na Vysočině bude opět bez voleb. Starostové tu mají těžký osud

Ve Slavníči se i kvůli sporům nesešel dostatečný počet kandidátek do podzimních...

Na Vysočině je celkem 704 obcí. Ve všech z nich se v říjnu uskuteční komunální volby. Až na jedinou výjimku. Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku se volby konat nebudou. Kvůli sporům se už podruhé nesešel...

15. září 2026

Nemocnice modernizovala sály jednodenní chirurgie, lékařům usnadní práci

Nemocnice v Jihlavě nechala modernizovat operační sály na oddělení chirurgie....

Po 23 letech se operační sály jednodenní chirurgie v Nemocnici Jihlava dočkaly rozsáhlé rekonstrukce. Proměnou prošly čtyři sály včetně bronchoskopického. Práce zahrnovaly také technické a provozní...

15. září 2026  12:04

Brod pořádá pro děti komentované jízdy MHD. Zájem výrazně předčil očekávání

Autobus městské hromadné dopravy v Havlíčkově Brodě

Nevšední atrakci pro své školy připravil Havlíčkův Brod. Od pondělka pro jejich žáky pořádá komentované jízdy městskou hromadnou dopravou. Technické služby, jež MHD provozují, kvůli tomu zřídily...

15. září 2026  8:34

Obchvat Třebíče získal souhlas. Bude znovu smeten ze stolu, slibuje odpůrce

Představení podoby budoucího obchvatu města v Třebíči

Kraj Vysočina v pondělí vydal souhlasné stanovisko EIA pro záměr stavby obchvatu Třebíče. Stanovisko bylo zveřejněno na portálu Cenia. Dokument hodnotí vlivy na životní prostředí. Souhlasné...

14. září 2026  16:57

Pomoc zchátralému zámku nabízí francouzský potomek, současného majitele nenadchla

Premium
Zámek v Brtnici na Jihlavsku

Jak zachránit chátrající brtnický zámek před zkázou? Nabídka na spolupráci na jeho obnově s majitelem zámku Olegem Rybnikářem kupodivu nepřišla z Česka, ale z Francie. Tam žije pětačtyřicetiletý...

14. září 2026  14:10

Nikl klečel před Benešem, s Jihlavou chce hrát nahoře. A čeká pozvání na bratwurst

Marek Nikl diriguje jihlavské fotbalisty.

Hororová minulá sezona skončila šťastnou administrativní záchranou fotbalistů Jihlavy ve druhé lize a do nového ročníku vstoupila Vysočina jako vyměněná. Po osmi kolech se řadí do širší špičky, od...

14. září 2026  11:17

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Stát prozatím vzdává průzkum ložiska uranu u Brzkova, obce si oddechly

Důl v Brzkově byl vyhlouben na konci osmdesátých let minulého století....

Těžba uranové rudy v Česku v dohledné době obnovena nebude. Ministerstvo životního prostředí zastavilo letité řízení, v němž se státní podnik Diamo pokoušel rozšířit chráněné ložiskové území u...

14. září 2026  11:03

Po vzoru Vratislavi. Do Jihlavy mají turisty lákat bronzové sošky

V polské Vratislavi jsou v ulicích desítky bronzových trpaslíků. Zdejší...

Krajské město Vysočiny plánuje netradiční vylepšení veřejného prostoru. V ulicích Jihlavy by se v budoucnu mělo objevit zhruba dvanáct či více bronzových figurek ježků, které mají podpořit turistický...

14. září 2026  8:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet