Při středečním slavnostním otevření se představili akrobaté, hrála živá hudba, stovky lidí si nenechaly ujít komentované prohlídky.
Nově upravená část parku nabízí ještě více možností pro trávení času v přírodě. V okolí rybníku Obora přibyly prvky pro klidná zastavení u vody i pro pikniky s přáteli nebo hru dětí v přírodě. Ve velké většině byly opraveny povrchy cest.
„Cílili jsme nejen na to, abychom přinesli nové prvky, ale také abychom opravili infrastrukturu. Kde to bylo možné, položili jsme kostky nebo mlatový povrch, které zlepšují zasakování dešťové vody,“ přiblížil starosta Zbyněk Stejskal.
Lepší přístup k vodě
Revitalizace výrazně zlepšila přístup k vodě. Na rybník Obora bylo položeno nové molo, které navazuje na schody u Základní školy V Sadech. Na protilehlé straně je další molo doplněné schody z kamenů. Jedno molo k současným dvěma přibylo i na rybníku Hastrman.
Právě v těchto místech, pod sochou Karla Havlíčka Borovského, je nejlépe vidět úprava sítě cest. Na ni navazuje řada novinek. „Je to například parket u altánku, který bude sloužit jako pódium. Ve svahu naproti je pak více laviček, které suplují hlediště,“ uvedl místostarosta Libor Honzárek.
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Nad altánkem přibyly nové herní prvky. A výše ve svahu i poesiomat. Mechanické zařízení po zatočení klikou přehrává zvukové stopy, buď namluvené, nebo nazpívané.
„Samozřejmě jsme sem zařadili Bohuslava Reynka nebo Karla Havlíčka Borovského. Vybrali jsme i moderní pojetí jeho děl v rapovém pojetí slam poetry. Pro konzervativnější posluchače nazpíval soubor Kalamajka pásmo erteple,“ dodal Honzárek.
Revitalizovaná část parku má i nové veřejné osvětlení s upravenou intenzitou světel, mělo by být šetrnější k přírodě. Vysazeny byly i nové trvalkové záhony.
Smysluplné využití peněz
Náklady na revitalizaci dosáhly téměř 80 milionů korun. Z toho 25 miliony přispěla Evropská unie.
„Revitalizace parku je skvělým příkladem, jak smysluplně a s jakým citem lze peníze využít. Výsledek proměny přispěje ke zlepšení kvality života obyvatel Havlíčkova Brodu i návštěvníků města,“ pravila Renata Marková, ředitelka Centra pro regionální rozvoj, jež dotaci administruje.
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Park v Havlíčkově Brodě zabírá rozlohu celkem 25 hektarů. Během uplynulých let prošlo revitalizací už 15 z nich. Se svou rozlohou je Budoucnost jedním z největších parků v centru měst v České republice. A to na něj ještě bezprostředně navazuje lesopark Vlkovsko s dalšími padesáti hektary.
Revitalizovaná část parku se oficiálně otevřela ve středu před polednem, pro veřejnost pak odpoledne. Po celý den hrála jazzová a swingová kapela, vystoupili akrobaté, příchozí se mohli zúčastnit workshopů i soutěží o piknikové koše a batohy. Stovky lidí pak vyrazily na tři komentované prohlídky nově upravené části parku.