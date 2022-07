Nejnavštěvovanější část brodského parku Budoucnost je zavřená kvůli úpravám

„Park je určitě potřeba obnovit. Místy připomínal spíš les, některé cesty dlouho nebyly opravované a sedět na mnohých lavičkách už se nedalo. Zarazilo mě však, jak velkou plochu nechalo město uzavřít,“ konstatoval brodský občan Pavel Kučera. „Ten plot nepůsobí zrovna pěkně, je to spíš jak někde ve věznici. Je ho strašně moc a je všude,“ všimla si zase Pavlína Novotná.

V letošním roce takzvanou revitalizací prochází druhá část parku. Ze západu je ohraničená ulicí Boženy Němcové, kostelem Nanebevzetí Panny Marie, sousední farou a hradební zdí až ke Štáflově baště. Na východě se uzavřená část táhne po hrázi rybníka Hastrman až k mostu nad přelivem. Na jihu práce sahají k hřišti u kavárny za AZ Centrem.

Právě tato oblast v parku patří mezi nejvyužívanější. Mezi farou a kostelem ústí do parku hlavní přístupová cesta z centra města. Podél hradební zdi a AZ Centra vede páteřní trasa. Mimo jiné tudy chodí žáci a studenti ze škol ve Štáflově ulici na obědy, cestu po hrázi Hastrmana pak využívají lidé k procházkám, ale třeba i základní škola V Sadech k tělocviku.

„Zda celou tuto část parku uzavřít, jsme před zahájením prací dlouho řešili. Nakonec nám to přišlo jako optimální a nejlepší,“ říká havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Z diskuse vyplynulo, že je potřeba i pitná voda

Vedení města sází na to, že uzavírka bude trvat jen čtyři měsíce. Plot by měl zmizet nejpozději v polovině listopadu. „Rozsah prací v parku je poměrně velký. Přišlo nám účelnější, když na kratší dobu tuto část parku uzavřeme, než abychom po několik sezon snášeli drobnější omezení,“ podotkl místostarosta.

„Celá vstupní část parku je v současné době staveništěm. Území bylo uzavřeno, oploceno a byl do něho zakázán vstup i kvůli bezpečnosti práce,“ dodal Pavel Sláma z odboru rozvoje města brodské radnice.

V současné době se pracuje zejména na terénních úpravách a na nových cestách. „Postupně jsou usazovány obrubníky, pokládáme kabely veřejného osvětlení, zároveň se pracuje na přelivu rybníka Hastrman,“ popsal Sláma.

Oproti původním plánům doznal projekt pouze jedné, a to ještě spíše drobnější úpravy. Nově bylo mezi pořizovaný mobiliář zařazeno pítko. To by mělo v této vstupní části parku přibýt, doposud zde nic podobného nebylo.

„Tento požadavek vzešel z veřejné diskuse, kterou jsme pořádali těsně před zahájením prací. Zazněl tam názor, že by bylo vhodné mít v parku pitnou vodu na napití nebo umytí rukou. Architekt to do projektu zakomponoval. Jen bude třeba přitáhnout vodu z ulice Boženy Němcové,“ prozradil Libor Honzárek.

Podoba vstupní části parku i v probíhající etapě vychází z třináct let starého návrhu architekta Zdeňka Sendlera. Ten chtěl mezi stromy dostat mnohem víc slunce. Počítá se s prořezáním a případně vykácením starých stromů a keřů. Více otevřít by se měl výhled na rybník a k soše Karla Havlíčka Borovského. Trávníky se zde mají změnit v pobytové louky.

Všechny pomníčky zůstanou na svém místě

Zcela změnit by se měla i síť cest. Ty páteřní zůstanou, případně se o kousek posunou, přidají se k nim ale i mnohé nové. „Budou respektovat vyšlapané pěšiny, kudy si lidé rádi zkracují cestu,“ naznačil už dříve Honzárek.

Část cest bude tvořena z barevného asfaltu. Nově koncipované bude i veřejné osvětlení.

Naopak na svém místě zůstanou veškeré stávající pomníčky. I po revitalizaci lidé na svém místě najdou pomník podnikatele Vojtěcha Weidenhoffera, bustu skladatele Bedřicha Smetany i pietní místo s atrapou bomby u Štáflovy bašty připomínající události z druhé světové války.

Letošní úpravy jsou teprve druhou z přibližně desítky etap, do nichž Zdeněk Sendler obnovu parku rozčlenil. Městské sady by se měly proměňovat postupně z centra města severním směrem až do Vlkovska. Revitalizace se tak protáhne na několik dalších let.

Po stavební stránce by měla být současná etapa dokončena v polovině listopadu. Ještě příští rok na jaře se ale budou dokončovat zásahy do zeleně. Náklady na druhou etapu dosáhly sumy přibližně 26 milionů korun.