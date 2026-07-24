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Pelhřimovský „Sherwood“ přestane děsit lidi, město chce park u nádraží oživit

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  15:14
Park u autobusového nádraží a kaple Panny Marie Sedmibolestné v Pelhřimově projde proměnou. Město připravuje studii, jejímž cílem je vytvořit příjemný veřejný prostor pro odpočinek, setkávání i krátké zastavení.

„Plánujeme vrátit tomuto prostoru život a důstojnost. Chceme vytvořit park, který bude sloužit obyvatelům města, návštěvníkům i lidem čekajícím na autobusové spoje,“ vysvětluje místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš.

Park u autobusového nádraží a kaple Panny Marie Sedmibolestné v Pelhřimově projde proměnou. (22. července 2026)
Park u autobusového nádraží a kaple Panny Marie Sedmibolestné v Pelhřimově projde proměnou. (22. července 2026)
Současný stav parku většině lidí nevyhovuje, mnozí se mu údajně raději obloukem vyhýbají. (22. července 2026)
Park u autobusového nádraží a kaple Panny Marie Sedmibolestné v Pelhřimově projde proměnou. (22. července 2026)
9 fotografií

Současný stav parku většině lidí nevyhovuje, mnozí se mu údajně raději obloukem vyhýbají, a pro vedení města tudíž mají jasný vzkaz.

„Nezapomeňte na kamery, tam se člověk bojí projít i ve dvě odpoledne,“ upozorňuje například jedna z diskutujících pod článkem, v němž město o chystané revitalizaci místa informovalo.

„Já, když musím do té části města, tak to raději obcházím spodem,“ stojí v jiném příspěvku.

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A další diskutující se k oběma předchozím postupně přidávali. Téměř všichni přitom psali v podobném duchu. „Ten Sherwood už tam děsí lidi 20 let. Tak se snažte.“

Návrh proměny by měl každopádně citlivě respektovat historii zmiňovaného místa, které bylo až do roku 1906 městským hřbitovem. Studii zpracovávají architekti Michal Říčný a Petr Todorov z ateliéru Tišnovka, kteří na projektu spolupracují s městským architektem Perem Uhlířem, historičkou Miroslavou Kvášovou, zástupci města i Technických služeb Pelhřimov.

„Skutečně věřím, že tady vznikne místo, které bude přirozenou součástí každodenního života a na které budou Pelhřimáci hrdí,“ přeje si Jaroš.

Studie počítá i s veřejnými toaletami

V rámci revitalizace se počítá s lepším propojením parku s autobusovým nádražím, okolními sportovišti, sídlištěm i sítí cyklostezek. Součástí studie bude navíc také řešení cestní sítě, veřejného osvětlení, mobiliáře, možnosti vybudování veřejných toalet i bezpečnější pohyb pěších.

„Výborně, bydlíme přímo naproti parku, takže to s rodinou určitě oceníme. Jsem rád, že se konečně vyřeší nebezpečné stromy, protože denně tudy projde opravdu hodně lidí a je jen otázka času, než spadne někomu větev na hlavu. Chodníky už také skoro neexistují,“ zmiňuje ve svém příspěvku další obyvatel Pelhřimova.

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Inspirací mají být pro chystanou revitalizaci i historické fotografie, které zachycují dominantní kříž stojící v parku ještě v šedesátých letech minulého století.

„Věříme, že společně vznikne krásný a důstojný veřejný prostor, který bude sloužit obyvatelům i návštěvníkům Pelhřimova po mnoho dalších let,“ dodává pelhřimovský místostarosta Jaroš.

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